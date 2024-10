„Nebezpečný Trump.“ Řekla žena, která by si ale měla dávat pozor na jazyk

Evropská centrální banka (ECB) letos potřetí snížila úrokové sazby. Snížení sazeb následovalo po Trumpově oznámení plánů zavést cla na neamerické zboží, pokud se vrátí do úřadu. V reakci na to Evropská unie připravila seznam amerických produktů, na které by se podle Bloombergu mohla zaměřit pomocí cel. Tato příprava přichází poté, co byl blok zaskočen Trumpovými cly na vývoz oceli a hliníku v roce 2018.

Na otázku, jak Trumpův potenciální návrat do Bílého domu a jeho celní plány ovlivní růst a inflaci v eurozóně, Lagardeová zdůraznila význam obchodu: „Obchod je klíčovým motorem ekonomické aktivity. Jakákoli omezení, nejistota nebo překážky obchodu jsou významné pro otevřenou ekonomiku, jako je ta evropská, která silně závisí na vnitřním i globálním obchodu,“ řekla s důrazem.

Podle ní jsou cla uvalená ze strany Spojených států spojená s rizikem ekonomické síly eurozony. „Jakékoli zvýšení obchodních bariér, cel nebo jiných překážek, které omezují naši schopnost obchodovat globálně, představuje jasné riziko poklesu,“ varovala před politikou Donalda Trumpa Christine Lagardeová.

„Blíží se Trumpovy volby a celní válka, které by mohly donutit ECB k dalším krokům, aby se měna udržela slabá a konkurenceschopná,“ řekl pro Bloomberg Kaspar Hense, senior portfolio manažer RBC BlueBay Asset Management.

Na zprávu o varování šéfky ECB reagoval i český ekonom Lukáš Kovanda. Podle něho mezi politiky v Evropské unii před možným nástupem Trumpa do úřadu vzrůstá strach. „Trump představuje pro eurozónu hrozbu, varuje šéfka ECB Lagardeová. Je tedy zjevné, že strach z Trumpova vítězství výrazně narůstá, když se dokonce ani tato vrchní centrální bankéřka neudržela…“ napsal na síti X Kovanda.

A vyčinil šéfce ECB za to, že se svými slovy vměšuje do politiky. Navíc do politiky jiného státu. Což podle něj není neakceptovatelné. „Pokud se politici nemají vměšovat do konání centrálních bank, což je správně, mělo by to platit i opačně. Centrální bankéři by se neměli plést do politiky, ještě k tomu cizí země,“ myslí si Kovanda.

