„Nebudu mlčet!“ Černochová se nevzdává. Ale přilétl překvapivý úder

K této události se vyjádřila ministryně obrany Jana Černochová, která údajně potlačila přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. „Toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči,“ míní a dodala, že jí není líto dcery, ani truchlícího otce. „Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie,“ prohlásila Černochová a dodala: „Dnešní noc na 21.8. si v Rusku zapamatují.“

Pohoršení nad jejím doslova nelítostným prohlášením na sebe nenechalo dlouho čekat. Například bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček se podivoval, zda se nejedná o falešný účet. „Ministryně české vlády schvaluje teroristický čin na civilní osobu? Jako vážně?“ nevěřil tomuto příspěvku a v několika dalších pak upřesnil, že vraždění lidí teroristickými útoky schvalovat nehodlá.

„Myslím, že bychom neměli překračovat hranice našich civilizačních hodnot,“ řekl.

Černochová se však omlouvat nehodlala. Stojí si za každým slovem a opět zaútočila: „Vaše slova mi připomínají bolševické propagandisty po operaci Anthropoid, pane doktore. Nebudete teď požadovat po rodinách parašutistů, aby se omluvily za atentát na R. Heydricha a po politicích, aby ho nenazývali hrdinským aktem, že ne?“

Ozval se také advokát Radek Pokorný. „Není mi líto dcery …? Co o ní víte/víme? Hodně hraniční postoj, jeden by řekl, že takový východní,“ podotkl. Na což reagoval šéfredaktor deníku Fórum24 Pavel Šafr: „Jistě. Zločinci mají být postaveni před soud. Jen je třeba poznamenat, že zvrácená ideologie A. Dugina šířená jeho dcerou se svým vražedným fanatismem podobá propagandě nacistů nebo ideologii Islámského státu. Prostě jde o naprosté zrůdy, které pomohly vyvolat masové vraždění.“

Kromě toho se přidal s vysvětlením i Michal Bláha, ředitel organizace Hlídač státu: „Aniž bych podporoval obsah a formu paní ministryně, ví se o ní dost. Darja Duginová byla novinářkou, která sama hlasitě podporovala invazi na Ukrajinu. US a UK úřady na ni uvalily letos sankce kvůli přispívání k online ‚dezinformacím‘ v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině.‘“ A podotkl: „Nebyla cílem, ale bohužel, slovníkem ruské armády, povolená ztráta.“

„Nebudu to zkoumat, ale mám docela jasno, že pokud opustíte určité hodnoty, uplatňujete je pak vůči všem,“ mínil advokát.

Přidal se ovšem ještě výsadkář Ivo Zelinka. „Zkuste si o tom něco dohledat, budete překvapen. Darja Duginová nebyla na sankčním seznamu proto, že byla něčí dcerou, ale za to, co dělala sama. Pro ilustraci - tady se triumfálně fotí v Mariupolu, přímo v ocelárnách Azovstal...“ podotkl. Nenapsal však, zda fotit se v dobytých ocelárnách je ospravedlněním teroristického útoku.

„Taky se nemusíte vyjadřovat ke všemu,“ shrnul svůj postoj komentátor a analytik Martin Weiss. Nicméně, Černochová trvala na tom, že k zásadním věcem se vyjadřovat chce. „V Mariupolu zemřelo 20 tis. civilistů a tahle zrůda je nazývá podlidmi a vyzývá k jejich vraždění. Vy k tomu chcete mlčet? Já ne. To za komentář, že netruchlím nad její smrtí, stojí,“ trvala na svém postoji.

Kromě Černochové se raduje také ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda, který také nelituje toho, když někdo z „kremelské elity“ zemře. „Jste zodpovědní za vraždy desetitisíců Ukrajinců. Zasloužíte si zemřít, jelikož jste zahájili agresivní válku a jste de facto bojovníci v tomto konfliktu. Měli byste se bát o své životy,“ napsal.

