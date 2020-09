„Nechutné, stáhněte to!“ Dánské děti si ve vzdělávacím pořadu prohlížely a povídaly s nahými dospělými

reklama

V dánském pořadu Ultra strips down se před publikum složené z dětí kodaňské základní školy ve věku od jedenácti do třinácti let postavila pětice dospělých v županech, které na pokyn moderátora sundali. Podle tvůrců pořadu jde o vzdělávací program, díky kterému se mají děti přestat stydět za svoje tělo a získat potřebné sebevědomí.

Děti ve studiu se mohly nahých modelů ptát na jakékoliv otázky, například o růstu ochlupení v intimních partiích a podobně. Ačkoliv show vyvolává ve světě velké pozdvižení, v Dánsku je její obliba v průběhu druhé sezóny poměrně veliká. Navíc přítomné děti si podle svých slov odnesly spoustu užitečných informací.

„Byla to zábava, líbilo se mi, jaké nám dávali rady,“ řekla jedenáctiletá Theodore. „Naučili jsme se toho spoustu o lidském těle a jak se ohledně svého těla cítí ostatní lidé,“ přitakávala třináctiletá Ida. „Cítím se teď se svým tělem mnohem sebejistější,“ dodala jedenáctiletá Sonya podle informací amerického The New York Times.

Tvůrce pořadu Jannik Schow se ale brání tím, že nejde o sexualitu jako takovou. „Nemá to nic společného se sexem, ale aby děti viděly přirozené lidské tělo tak, jak vypadá,“ tvrdí Schow s tím, že to má také dětem pomoci uvědomit si, že ne všichni jsou dokonalí jako modelky na sociálních sítích. „Devadesát procent odhalených těl na sociálních sítích je dokonalých, ale takhle nevypadá devadesát procent těl na světě. Lidé jsou tlustí, plešatí nebo tetovaní a my chceme dětem ukázat od útlého věku, že je to tak v pořádku,“ dodal.

Pořad navíc chválí i mnozí učitelé, protože v Dánsku je společenská výchova odlišná od některých jiných zemí. „Někde jsou vůči dětem dospělí příliš starostliví, my preferujeme spíše volnost,“ tvrdí paní Münsterová. „Je to o tom, být svobodný a najít sám sebe. Tenhle pořad jim ukazuje realitu, takhle vychováváme své děti,“ podporuje tvůrce učitelka.

Ne všichni Dánové ovšem s takovým typem pořadu souhlasí. Na sociálních sítích se objevují stovky komentářů odsuzujících pořad s tím, že jde o kažení mládeže. „Je to útok na děti, zastavte to!“ stojí v jednom z mnoha tweetů s hashtagem „chraňte děti“.

Ještě více pozdvižení ale pořad vyvolává ve světě. „Pořad chce poučit děti o lidském těle tím, že před ně postaví pět nahatých dospělých. Proč? Proč je tady takový tlak na ničení nevinného dětství?“ ptá se africká aktivistka působící v Anglii Obianuju Ekeocha.

„Je to nechutné, stáhněte to z vysílání,“ píše další z mnoha lidí na Twitteru, jak informuje anglický Mirror.

