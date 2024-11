„Nedovolíme jim vstoupit.“ Orbánův úder Bruselu. Připepřil ho Macinka

Orbán zdůraznil, že svět se mění a mění se tak i role Západu ve světě, případně vztah USA a EU. A Evropané na to podle Orbána musejí reagovat.

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 43% Není to v pořádku 51% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 3747 lidí

Levice podle Orbána vychází ze starých paradigmat a už proto je odsouzena k neúspěchu, zatímco Patrioti pro Evropu jsou z pohledu premiéra Maďarska novou politickou silou, která umí dobře reagovat v moderních časech.

„A první důležité ponaučení z vítězství prezidenta Trumpa v kampani je toto: Musíme zaujmout odvážné postoje a umět o nich mluvit nahlas a jasně. Není potřeba se přesouvat do středu, protože střed se už posunul směrem k nám,“ pokračoval Orbán.

Patrioti, kteří odmítnou ilegální migraci, odmítnou povolovat změny pohlaví a odmítnou válku, jsou novou politickou silou, která už teď formuje politickou realitu.

„Cíl Patriotů je jasný: nedovolíme lidem (ilegálním imigrantům) dovnitř a ti, kteří tu už jsou, musí být vyhoštěni. Je to tak jednoduché. Musíme chránit naše hranice a naše země. Slabé hranice vytvářejí slabou Evropu a zároveň silné hranice vytvářejí silnou Evropu. Pokud se to Bruselu nelíbí, musíte buď změnit pravidla, nebo se od nich odpoutat, stejně jako to udělali naši nizozemští přátelé. My Maďaři jsme zvolili způsob, jak vést rebelii. My v Maďarsku nepouštíme žádné migranty dovnitř, ať Brusel říká cokoli,“ rozváděl myšlenku Orbán.

A znovu uhodil na levicové politiky.

„A na závěr. Jsem optimista. Lidé v celém západním světě jsou unavení z toho, že jim vládne levice. Věk levice byl jako dlouhý špatný film, se špatným dějem, s žádným vyvrcholením a lidé jsou připraveni odejít v půlce filmu. Nyní je čas na nový příběh, éra patriotů a suverenity je na obzoru a my, patrioti, musíme být připraveni, abychom jich dosáhli,“ volal v Paříži Orbán.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18891 lidí

„Náš volič je pravicový, přemýšlivý člověk, který se nebojí, že by uhořel v důsledku globálního oteplování. Ale který se vážně obává, že mu zelený levicový mainstream znemožní podnikat a znemožní mu normálně žít skrze vydávání nových a nových nesmyslných nařízení, jejichž cílem má být ‚záchrana planety‘. Náš volič je člověk, který velmi dobře ví, že to bude znamenat likvidaci střední třídy,“ nešetřil ostrými slovy Macinka.

Motoristé proto podle Macinky zelený progresivismus odmítají. Ale odmítají prý také koncept multikulturalismu spojený s masovou imigrací, nebo též genderismus, který z Macinkova pohledu zpochybňuje samotnou biologickou podstatu člověka. Zkrátka a dobře, Motoristé odmítají přistoupit na plán sebedestrukce Západu a odmítají podporovat neziskové organizace, které kráčejí právě touto cestou.

Motoristé sobě se v sobotu 16. 11. 2024 stali oficiální součástí Evropské strany Patriotů - @PatriotsEU . ??????



Za suverénně nejlepší projev sobotního pařížského setkání předsedů členských politických stran považuji ten, který pronesl @geertwilderspvv. Mluvil o tom, co v… pic.twitter.com/QX1ETMfRrc — Petr Macinka (@petr_macinka) November 18, 2024

Místo toho kladou důraz na rodinu jakožto základní jednotku státu, na národní státy jako suverénní aktéry mezinárodního dění, kladou důraz na kapitalismus a svobodné fungování trhu.

Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem dává podle Macinky Evropě naději, že skutečně lze zlepšit věci k lepšímu. Protože stejně jako se dříve do Evropy dostaly woke myšlenky z amerických univerzit, teď mohou do Evropy proniknout myšlenky Donalda Trumpa, který je odhodlán woke ideologii a progresivistům čelit.

„Pevně věřím, že příští českou vládu budou zastupovat členové Patriotů pro Evropu,“ uzavřel své vystoupení Macinka.

Psali jsme: Projev v Paříži. Co zaznělo na setkání Orbána, Babiše a dalších Šlachta mezi Patrioty. Bezpečnost, spravedlnost, boj proti migraci, vysvětluje Novinář poslouchal Fialu. V hlavní televizi už se neudržel: Ten člověk si dělá srandu jako? Orbán, Salvini a další, kdo chtějí chránit hranice, se sešli. Petr Macinka měl projev