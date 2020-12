„Nejsou stranou oligarchů? A kdo to bude platit?!“ Expremiér veřejně popravil Minářovo hnutí

Bývalý premiér a boss socialistů Jiří Paroubek promluvil o novém politickém projektu Lidé PRO Mikuláše Mináře. Není to prý strana oligarchů, ale kdo to tedy bude platit, ptá se Paroubek. Padlo srovnání se Zelenými, Bártou, Babišem.

Podle Paroubka je logické a praktické, že vznikají volební bloky, v liberálním bloku jsou zařazeni Piráti a STAN a v konzervativním je ODS doplněná Lidovci a TOP 09. „Do toho všeho přichází iniciativa donedávna hlavní osoby spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře na vytvoření nové politické platformy Lidé PRO, která hodlá vstoupit co nejdříve do politické soutěže o hlasy voličů. A myslí to tak vážně, že v krátké době začne shánět hlasy pěti set tisíc podporujících potenciálních voličů. M. Minář má před očima plná náměstí na akcích Milionu chvilek v průběhu posledních let. Ale je přece jen něco jiného sejít se na protivládní demonstraci, zanadávat si na vládu, od plic se vykřičet, co si myslím o A. Babišovi, a odejít v klidu do přilehlé restaurace anebo domů a vést dál mocné řeči,“ myslí si Paroubek.

„Minář a jeho hnutí podle expremiéra zatím nic zajímavého nepředvedlo.“ Přečetl jsem s vypětím všech duševních sil rozhovor pana Davida Ondráčky, bývalého šéfa české pobočky Transparency International, na stránkách iROZHLASU, kde jsem hledal jasnou odpověď na otázky typu: program, ideový základ, výběr zajímavých osobností nové politické strany pro potřebu sestavy kandidátky ke sněmovním volbám. Nechci panu Ondráčkovi ubližovat, ale myslím, že na žádnou z těchto otázek jsem nezískal z jeho rozhovoru uspokojivou odpověď. „Pracovat pro občana“ chce každý.

„Ani největší lump neřekne nic jiného. Že se nejedná o ‚… žádnou stranu oligarchů…‘ to je prima, ale to mně nic neříká, a kdo to tedy vlastně bude financovat,“ ptá se Paroubek. „Kromě toho bych také rád věděl, co je za práci, respektive jaké výsledky práce jsou vidět za čelnými figurami hnutí Lidé PRO. Tedy za pány Minářem a Ondráčkou. Nemyslím přitom práci v neziskové organizaci víceméně administrativního charakteru v klotových rukávech. Myslím tím např. řízení vlastního fungujícího podniku, živnosti, výkon úspěšné manažerské funkce nebo vynikající výkon ve svobodném povolání apod. Jde mi o to, abych se dozvěděl, zda tito lidé, ale i další jejich spolubojovníci mají vůbec nějaký životní příběh.“

Celý projekt Lidé PRO je podle Paroubka založen na tom, že někteří občané potřebují v politice hledat stále nová a nová zázračná řešení. Prvním zázračným řešením, které však mělo jistou logiku, byli Zelení ve sněmovních volbách v roce 2006. Zelení, kteří bývají v naprosté většině zemí západní Evropy nalevo od středu politického spektra, se najednou zapojili do pravicové vládní koalice. Od té doby Zelení jako významný politický fenomén přestali u nás fungovat.

Jiným takovým řešením byly podle Paroubka Věci veřejné. „Začaly před volbami do Sněmovny v roce 2010 hrát roli takové softsociální demokracie a skončily jako zcela oportunistická strana, o níž vstoupilo ve známost, že ji zřídili pražští kmotři ODS za účelem oslabení ČSSD.“ Dalším řešením bylo podle politika hnutí ANO.

„Zkrátka nemyslím, že akce pánů Mináře a Ondráčky a dalších může mít nějakou velkou naději na úspěch. Jediné, co může jejich politické šance zachránit, je to, že lidé, zejména voliči pravice, budou hledat nového věrozvěsta a nový zázrak. A pak to jen oslabí pravicový tábor, což si A. Babiš i politická levice mohou jen přát,“ zakončil své hodnocení Paroubek.

