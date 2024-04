„Nemá rád Okamuru, tak to tam majznul.“ SPD ve zprávě o extremismu? Petrov má jasno proč

reklama

Rozhovor otevřelo téma slovenských prezidentských voleb, které vyhrál Peter Pellegrini. Takový výsledek Vadim Petrov podle svých slov nečekal. „Já jsem to fakt nečekal. Myslel jsem, že to pan Korčok dá, když už se to osvědčilo s Petrem Pavlem a když se Zuzana Čaputová také povedla; byl to stejný recept a stejný způsob.

Pan Korčok je inteligentní, zkušený, sdělovali mu asi, co má říkat. Poslouchal jsem, jak o něm mluvil Cyril Svoboda, který říkal, že agresivita mu nešla, protože je to v jádru slušný člověk. A když tam říkal agresivní věci, tak to fakticky nebylo dobré. Bylo to takové zakyslé. Kdežto u zkušeného Pellegriniho bylo obdivuhodné, jak ty rozhovory dokázal ustát, dokázal zůstat v klidu, být milý, usmívat se,“ uvedl Petrov v pořadu XTV.

Komentoval také kritiku, která míří od šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na eurokomisařku Věru Jourovou, která stala u začátku hnutí ANO. Zbláznila se, kritizuje ji veřejně předseda ANO Andrej Babiš. Jourová má jiný pohled na dezinformace, slovenskou vládu Roberta Fica i maďarského premiéra Viktora Orbána, uvedly Novinky.

„Paní Jourová je typ člověka, který jde nahoru. Podobně, jako jde nahoru pan ministr Hladík, nebo poslanec Zdechovský. To jsou všechno lidi, kteří hledají cestu, kudy jít nahoru. Byla v sociální demokracii, pak byla v KDU-ČSL, potom byla v ANO. Prostě takhle se dere nahoru. Teď je paní eurokomisařka, která končí, pro mě jsou to političtí kariéristi,“ konstatuje Vadim Petrov s tím, že Jourová je kariéristka, která navíc škodí.

Pokud Babiš tvrdí, že se Jourová „zbláznila“, ve vysoké politice to není až tak nic neobvyklého. „Najednou vám ta hlava začne uvažovat jinak než když tam nejste,“ podotkl.

Pozastavil se i nad nemilou novinkou, že banky mají povinně posílat státu detaily transakcí. „Myslím, že už se dávno prolomila hranice dohledu státu nad čímkoli, co člověk dělá; mohou si to zjistit. Pokud nyní řekli bankám, že to budou dělat povinně, tak si to zjednodušili, že už se stát po těch informacích nemusí pídit sám, ale dostane je naservírované. Myslím, že takový svět bude. Do budoucna se budou dít šílené věci. Stát by měl občana nechat dýchat, já jsem ale připraven na svět, kde bude svět jeden velký kolotoč a jeden informační vír, který nás bude mlít všechny dohromady,“ míní Vadim Petrov.

Kdo bude žádat o některé dávky, měl by podle nového návrhu prováděcí vyhlášky počítat s tím, že banka úřadu musí na vyžádání poskytnout detailní výpis transakcí za poslední tři měsíce, informoval server Echo 24.

Stranou nezůstal ani vítězný soud pro hnutí SPD. Stát se mu podle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 musí omluvit za to, že jej ministerstvo vnitra ve své zprávě o extrémismu z roku 2020 označilo za xenofobní a spojovala jej s podporou předsudečné nenávisti. „Bylo zajímavé, že prokazování, že SPD jsou xenofobní extremistická strana, bylo dokládáno novinovými bulvárními články, jak říkal u soudu Okamura. Tak si představte, že bezpečnostní analytik na vnitru spoléhá na články z bulvárů, nebo si řekne, že SPD nemá rád, tak mu to tam nasype. Teď to Tomio vyhrál, to je dobře.

Je to tendence v politickém boji. Na vnitru sedí lidé, kteří poslouchají, co říká Brusel, Washington a NATO. Podle toho oni uvažují. Takže když se obecně o SPD říká, že je to extrémní a xenofobní strana, tak to tam majznou. Je dobře, že soud je schopen říct, že takhle ne. Když soud rozhodl ve prospěch Okamury, je to hodně nezávislé a hodně správné,“ řekl Vadim Petrov.

