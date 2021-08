„Nemaj mozek. Ty pohlaví.“ Bohdalová zničila Prague Pride. Je to velké

Festival Prague Pride, ke kterému se přihlásil například pražský primátor Hřib, dále pokračuje a bude pokračovat až do neděle. K tématu sexuálních menšin již připoutal pozornost, ale zřejmě ne tak, jak by si organizátoři přáli. Po internetu se začalo šířit video s Jiřinou Bohdalovou, která existenci mnoha pohlaví zcela jasně neuznává, šiřitelé této myšlenky jsou podle ní na hlavu a měli by si takové věci myslet pro sebe, místo toho, aby je hlásali. Video doputovalo až k Andreji Babišovi.

reklama

Až do neděle bude v Praze probíhat pražským magistrátem podporovaný festival Prague Pride. Jak jde čas, k původní zkratce LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové) začala přibývat písmena menšin, které má tato zkratka zahrnovat a reprezentace těchto menšin se objevuje i v programu festivalu, například v programu Sebepéče pro trans, nebinární a intersex lidi nebo v přednášce Co se skrývá pod zkratkou LGBTQAI.

Anketa Co vy a Šlachtovo hnutí Přísaha? Budu Přísahu volit 12% Zvažuji, že budu Přísahu volit 18% Moc se mi to nezamlouvá 19% Banda fízlů a psychopatů 51% hlasovalo: 342 lidí video z rozhovoru Čestmíra Strakatého s již devadesátiletou herečkou Jiřinou Bohdalovou.

V něm se vyjadřovala i k tomuto modernímu tématu. Mínila, že celý svět je nemocný, a to nejen covidem. „Svět je nemocnej. A naše malá zemička taky. Když máme několik pohlaví. Když máme Me Too. Když máme já nevím co. Vždyť je to příšerný. Vždyť je to proti zdravýmu rozumu. Já nevím, kde ty pohlaví mám, jestli v podpaždí nebo jestli mi je tatínek zapomněl udělat. Vždyť ty lidi mluvěj blbosti. To mě na tom straší,“ mínila v květnu tohoto roku.

Moderátor namítl, že mají jiný pohled na svět. „Ale trošku magor, trošku blbci,“ klepala si Bohdalová na čelo nad zmíněnými. „Tak mně ukažte ty pohlaví,“ vyzývala Strakatého a zasmála se, když si uvědomila, že by to mohlo znamenat i něco jiného a dodala „to nemyslím to vaše“.

„Trošku magor, trošku blbci“

A popírala, že by dotyční měli právo myslet si, co chtějí. „Nemaj, protože to hlásaj. Ať si to myslí pro sebe, ale ať to nevykřikujou, tyhle pitomosti. Nemaj co dělat. Daří se jim moc dobře, za nic,“ tvrdila herečka a rezolutně si stála za tím, že to by se mělo změnit.

„Něco za něco. Dáš ty, něco tady budeme mít všichni. Tak do toho přispěj. Pak si z toho vem. Ale ne aby tam někdo přispíval a tamty, který ne, z toho brali taky. To nejde,“ vysvětlovala základní pravidla lidské společnosti. „Trošku vyléčit svět. Nemyslet na blbosti. Vždyť to je blbost. To je opravdu... Já si myslím, že nemaj mozek. Anebo to dělaj naschvál. Kam až vydržíme,“ odhadovala ještě Jiřina Bohdalová.

Video ve zkrácené verzi doputovalo přes internet až k premiérovi Andreji Babišovi, který ho sdílel a doporučoval na svém profilu se slovy: „Došlo mi WhatsAppem. To musíte vidět. Jiřinku mám rád.“

Moderátor Čestmír Strakatý si na twitteru rýpl, že účet premiéra Babiše sdílí na facebooku jeho výstřižek z rozhovoru s Jiřinou Bohdalovou „ukradený“ z TikToku, s komentářem „to musíte vidět“. A sarkasticky si povzdechl, v jakých časech žijeme.

Účet premiéra Babiše sdílí na facebooku můj výstřižek z rozhovoru s Jiřinou Bohdalovou „ukradený“ z TikToku, s komentářem „to musíte vidět“.



What a time to be alive. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) August 3, 2021

Psali jsme: Lesbotoč. DJ „Potrat“. Pekarová. Soulož při fetu. Prague Pride překoná sebe samu Prague Pride pro děti: „Dovádění“ zdarma, transvestita vám přečte pohádku. Bude i „vymejvák“ „Zas budou kvičet.“ Příčovy a Zeman? Foldyna tuší, že mnohým praskne cévka Hřib vypráskal Maďarsko a Polsko a pak pozval všechny „lidi dobré vůle“ na Prague Pride

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.