„Německá ČT“ prý ovlivňuje volby. Naštvala síly zleva i zprava

Německé veřejnoprávní televize ARD a ZDF plánují velkou televizní debatu jen se dvěma politickými hráči. S dosavadním kancléřem Olafem Scholzem a jeho nejsilnějším vyzyvatelem Fridrichem Merzem z CDU.

A to se ani trochu nelíbí kandidátovi Zelených na kancléře Robertu Habeckovi, ani kandidátce AfD na kancléřku Alici Weidelové. Obě veřejnoprávní televize nabídly Habeckovi a Weidelové termín pro svého druhu béčkovou televizní debatu dvou dalších kandidátů na kancléře, což zvedá tlak především Robertu Habeckovi. Debatu s Weidelovou okamžitě odmítl a začal se domáhat účasti v televizním klání s Merzem a Scholzem.

„Takový duel jsme předem jasně vyloučili a také jsme oznámili, že nepřijmeme pozvání,“ řekl mluvčí Habeckova volebního týmu, kterého citoval německý deník Bild.

Poslankyně Zelených Katharina Drögeová také soptila.

„Řekněte mi, myslí to ARD a ZDF opravdu vážně? Pozvat pouze SPD a CDU? Kráčíme zpět k velké koalici s přátelskou podporou v zádech? Nebo jakou zemi to bude představovat?“ ptala se.

Spolupředsedkyně Zelených Franziska Brantnerová obvinila veřejnoprávní televize ARD a ZDF, že nepřijatelným způsobem zasahují do svobodných voleb.

„ARD & ZDF zasahují do otevřené volební kampaně soubojem Scholz–Merz. Je zapotřebí rovných příležitostí: V roce 2021 proběhlo politické klání tří politiků. Pokud chcete zachytit realitu vládních možností, nemůžete uspořádat duel,“ napsala na sociální síti X.

ARD & ZDF greifen mit dem Duell Scholz/Merz in einen offenen Wahlkampf ein. Es braucht Chancengleichheit: 2021 gab es zu Recht ein Triell. Wer die Realität der Regierungsoptionen abbilden will, kann kein Duell aufsetzen. — Franziska Brantner (@fbrantner) December 17, 2024

„Prostuduje právní aspekty faktu, že AfD jako strana s momentálně druhým nejlepším výsledkem v průzkumech má opět zmizet kdesi v soukolí mraveniště,“ nechal se slyšet mluvčí Weidelové.

Sama Weidelová popsala dobře viditelnou nespravedlnost. A Habeckovi se vysmála.

„Před 3 lety se ještě říkalo, že klání kandidátů na kancléře se připravují podle výsledků průzkumů a my jsme v průzkumech na 2. místě. Jenže najednou vidíte, že se chystá duel budoucího možného kancléře s končícím kancléřem. Celé je to fraška. A to, co předvádí pan Habeck, je velice srandovní,“ poznamenala na videu kolujícím na sociální síti X.

Jedním dechem dodala, že je připravena debatovat s kýmkoliv. Např. s předsedou liberální FDP Christianem Lindnerem nebo se šéfkou Aliance Sahrou Wagenknechtovou. Jen ji prý nechtějí pustit do duelu s Olafem Scholzem nebo Fridrichem Merzem, což se jí zdá minimálně zvláštní.

Alice Weidel über das TV-Duell mit Habeck.

Einfach herrlich!pic.twitter.com/8n6TAETgtS — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) December 17, 2024

Na půdě Bundestagu Weidelová prohlásila, že Německo potřebuje po předčasných volbách začít od začátku a jinak.

„Německo potřebuje nový začátek: svobodu a svobodné podnikání místo klimatického socialismu, levné a bezpečné dodávky energie místo transformačního plánovaného hospodářství. Ale především rozum místo ideologie a prosazování německých zájmů místo válečného štvaní,“ nechala se slyšet Weidelová.

"Deutschland braucht einen Neuanfang: Freiheit & freies Unternehmertum statt Klimasozialismus, günstige & sichere Energieversorgung statt Transformations-Planwirtschaft. Vor allem aber Vernunft statt Ideologie & deutsche Interessenpolitik statt Kriegstreiberei." #DeshalbAfD #AfD pic.twitter.com/7UBMbB6m0q — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 16, 2024

Obě veřejnoprávní televize si však trvají na svém. ARD a ZDF chtějí, aby proti sobě Scholz a Merz stáli 9. února. „Podle výsledků průzkumu je Unie (CDU) daleko před všemi ostatními stranami,“ uvedly televize důvod, proč chtějí do studia dostat jediného protikandidáta stávajícího kancléře Scholze.

Také soukromá televize RTL naplánovala jen jeden duel za účasti Merze a Scholze.

