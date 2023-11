„Nenažranost.“ Odboráři se utrhli. Už nejde o školy, zašli mnohem dál

Na Malostranském náměstí se sešli za mohutného ryku účastníci demonstrace proti vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Zhruba hodinový protest proti vládě a jejím krokům doprovázel stávku, kterou na dnešek vyhlásili odboráři. Zaznělo mnohé, například co brání tomu, že nejsou energie levnější? Podle blogera Vidláka je to nenažranost.

„Myslíte si, že jedním z důvodů, proč tady jsme, je to, že nám dramaticky klesla životní úroveň?“ ptal se Středula a dav křičel a pískal. „Myslíte si, že musí pan premiér jet do Německa zjišťovat ceny, místo aby se zeptal nás?“ ptal se dále Středula a dav dále křičel. Velká nespokojenost byla i kvůli zvyšování odchodu věku do důchodu.

„Pane premiére a vládo, slyšeli jste, že víme, proč jsme tady. Nelíbí se nám vývoj v České republice. Jsme připraveni k tomu, abychom zasedli za jednací stůl a dohodli se na tom, jak má vypadat Česká republika. Ale pokud nechcete, jsme připraveni v protestech pokračovat dále. Pan premiér říká, že se nechceme dohodnout. To je taková zvláštní pohádka,“ pokračoval Středula a dav skandoval: „Demisi, demisi.“

„Sociální dialog je pro nás to, že hledáte kompromisy. Nemluvíme jen sami za sebe, za odboráře, za odborářky, ale i za zaměstnance a za manažery. Taková situace se tady, pane premiére, ještě nestala,“ dodal Středula.

Předseda lékařského odborového klubu Martin Engel řekl: „Místo díků za několik vln covidu jsme se dočkali toho, že z nás chtěli udělat nevolníky a přiřadili nám jednou takové přesčasové hodiny,“ a apeloval na rozumné podmínky pro lékaře.

Na pódium předstoupil také bloger Vidlák (Daniel Sterzik). „Budu tady mluvit za zemědělce a zemědělství. Vládo, vyplatíte zemědělské dotace do konce roku? Nebo budou vyplaceny až v lednu? Že chcete peníze podržet přes konec roku? Letošní rozpočtový schodek tak bude vypadat nižší. Nižší, Kefalín! Stanjura nám myslí politicky,“ řekl Vidlák.

„S maržemi obchodních řetězců také nikdo nic dělat nebude, že? Maximálně pár srovnávacích nákupů s Nutellou? Nechcete to Ministerstvo zemědělství rovnou zrušit? Asi by se nic nevyřešilo, ale ušetřil by se jeden ministr,“ sdělil Vidlák. „Tato vláda nás dostala do situace, kdy žádné kosmetické opatření nepomůže,“ řekl Vidlák a poukázal i na zhasínání vysokých pecí na Ostravsku. „Firmy odcházejí kvůli vysokým cenám energií a byrokracii,“ míní Vidlák.

„Byli jsme křižovatka Evropy a teď jsme spíš kruhový objezd. Tohle je asi poprvé v dějinách, kdy zaměstnanci stávkují a zaměstnavatelé jim k tomu drží palce,“ podotkl dále Vidlák. „Všichni víme a všichni potřebujeme minimálně tři věci: Ceny energií se musejí snížit!“ zdůraznil jednu z nich Vidlák, podle nějž nižším cenám elektřiny brání nenažranost. Hovořil také o obchodních řetězcích a o tom, aby nebyli obíráni důchodci.

„Vládo, nejdřív musíš krávu nakrmit a pak ji teprve můžeš dojit,“ zakončil.

Poslední řečnicí byla Radka Sokolová, místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů. "Dnes je Den protestů. Takže nejen plné Malostranské náměstí, ale i celá řada dalších demonstrují, scházejí se, stávkují proto, aby vyjádřili svůj názor, svůj nesouhlas, s konáním této vlády. Pojďme je všechny pozdravit. Ahoj!" křičela Sokolová.

Následně přečetla prohlášení účastníků demonstrace Za lepší budoucnost České republiky. "My, účastníci demonstrace, stejně jako všichni, kdo se zapojili do těchto protestů či je podpořili, nesouhlasíme s kroky vlády České republiky, které negativně dopadají na firmy, zemědělce, osoby samostatně výdělečně činné, ale především na zaměstnance a jejich rodiny. A proto vyzýváme vládu: Přestaňte ignorovat názory sociálních partnerů tím, že na jednání přicházíte s cílem o svých návrzích nediskutovat a nemáte v úmyslu ani na základě relevantních argumentů ze svých záměrů ustoupit. Vyzýváme vládu: Rozhodujte ve prospěch občanů této země. Chceme žít v zemi, které se bude hospodářsky dařit. Ve které nebude inflace posílat stále více lidí do chudoby a pro sociální dávky. Chceme žít v zemi, ve které bude kvalitní a dostupné vzdělávání pro naše děti. Kde zůstane každému zachovaná dostupná a kvalitní zdravotní péče i sociální péče. Ve které se změny v oblasti daní, důchodového a sociálního systému či veřejných služeb budou realizovat na základě důkladných analýz a prostřednictvím řádného sociálního dialogu. Chceme žít v zemi, ve které zaměstnanci pracující v náročných profesích mají šanci odejít do důchodu dříve a ostatní nebudou neustále vystavováni zvyšování věku odchodu do důchodu. Chceme žít v zemi, ve které nebude nezadržitelný růst cen energií a emisních povolenek posílat český průmysl a české zemědělství do propadliště dějin a mnoha rodinám způsobovat neřešitelnou situaci. Chceme žít v zemi, kde platí, že každá dobrá práce si zaslouží odpovídající a důstojnou mzdu. Jsme tady, protože chceme vládu, která povede tuto zemi směrem k prosperitě a lepší budoucnosti," apelovala Sokolová.

Celé setkání pak zakončila státní hymna.

