„Nenechme urážet náš národ a naše hodnoty! Musíme se bránit!“ Okamura ve varu. Kauza Ježíš znásilňuje muslimku jede dál

„Doplňme, že hra neuráží pouze křesťany, ale i český národ a stát, protože v této hře si nahá herečka vytáhla z vaginy českou vlajku! Takováto urážka národního symbolu je podle nás nepřípustná stejně jako urážení náboženského vyznání. Kdyby něco opačného udělal někdo muslimům, to by panečku bylo sluníčkářského řevu. Ale urážet český národ a křesťany je podle nich ale asi správné. Nenechme urážet náš národ a naše hodnoty! Musíme se bránit!“ zmínil Okamura ve svém komentáři.

Představení organizované za veřejné prostředky podle jeho slov hrubě překročilo míru vkusu a kulturní etiky. „Připomínám, že financování z daní občanů způsobili politici hnutí ANO, TOP 09, Žít Brno s podporou Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL, kteří vedou brněnský magistrát, pod který divadlo spadá. Šlo o provokaci proti vlastencům a lidem křesťanské víry a výchovy. Svoboda neznamená, že přestaneme rozlišovat mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží a mezi přirozenou hodnotou a manipulací,“ sdělil Okamura.

„Obětí muslimské genocidy jsou po desetiletí blízkovýchodní křesťané, a pokud vím, nezajímá to nikoho z muslimů. Muslimská ideologie je válečná, nenávistná a vražedná. Pokud toto napíšu, není to urážka ničího vyznání, protože to jsou doložitelná fakta. Když ve hře Ježíš znásilňuje muslimku, je to urážka, protože to je nehorázný výmysl a nemá to žádné opodstatnění v Písmu, církevní tradici či historii. A vytahování české vlajky z vaginy herečky? Hnus...“ podotkl Okamura.

„Dělat zločince z Ježíše tedy nic nezmění na tom, že Mohamed sám skutečně sexuálně zneužíval devítiletou dívku a jeho válečníci vraždili a znásilňovali, kam přišli. Když tohle píšu, nemohu tím skutečného muslima urazit, protože to je historický fakt a příklad, který sami dnes v mnoha zemích následují. Pokoušet se tuto roli přisoudit Ježíšovi, který přinesl novou smlouvu, která hlásá lásku a odpuštění, je skutečné znásilnění, a to faktické historie. Nenechme urážet náš národ a naše hodnoty! Musíme se bránit!“ uzavřel.

Kardinál Duka totiž koncem loňského roku prohrál právní spor s divadelníky, kteří na jevišti sehráli scénu, v níž Ježíš znásilňuje muslimku. Soud konstatoval, že v umění se často užívají silné výrazové prostředky a v rámci svobodného šíření názoru je třeba to respektovat. Ale nejvyšší duchovní v Česku se nevzdává a hodlá bojovat dál.

Pobouřily ho totiž dvě hry, které se v jihomoravské metropoli hrály. Šlo o kusy režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Duka dal najevo, že ctí svobodu slova, ale i ta musí mít své hranice a není možné ji překračovat útoky na cítění křesťanů. Za hru, kde Ježíš znásilní muslimku, žádal omluvu.

Krajský soud v Brně však konstatoval, že divadelníci nespáchali nic, za co by se měli omlouvat, protože k umělecké činnosti patří různé výrazové prostředky, což by měl vzít v potaz i kardinál Duka. O soudním verdiktu informovala ČTK.

Server Církev.cz soudní verdikt okomentoval a vysvětlil, proč se kardinál nehodlá vzdát a půjde do další právní bitvy.

„Oprávnění hájit Ježíše Krista podle soudu nemá nikdo. To je však v rozporu se specifickým posláním kardinála – konat a chránit církev jménem papeže. Dalším důvodem zamítnutí bylo, že křesťanů je v ČR málo, tedy jejich víra má menší ochranu vůči svobodě slova. Považujeme za neakceptovatelné, aby z důvodu, že je u nás menšina věřících křesťanů, bylo možné urážet a hanobit základ jejich víry, protože si to podle soudu demokratická většina přeje. Dostáváme se tak zpět do totalitního myšlení a do doby, kdy u nás byli křesťané a církev pronásledováni a utlačováni. Je to zvlášť závažné v souvislosti s tzv. krvavou (Červenou) středou, která proběhne již příští týden 27. listopadu, dnem, kdy si připomínáme všechny, kdo trpí v souvislosti se svým náboženským přesvědčením,“ uvedl server.