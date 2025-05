„Nereálná očekávání.“ Vysvětlení kavárny, proč lidé odchází k Babišovi

Uživatelka sociální sítě X Jana Dubová, jež dlouhodobě komentuje dění v české politice, otevřela téma, které rezonuje mezi mnoha zklamanými voliči koalice SPOLU. Ve svém příspěvku zachytila osobní příběh, který může být symbolický pro širší trend ve společnosti. „Před čtyřmi lety slavil s šampaňským vítězství SPOLU. Plný naděje na lepší Česko. Dnes u jednoho stolu byl ten samý člověk – mladý, úspěšný, vysokoškolsky vzdělaný – a říká, že je tak zklamaný, že volí Babiše.“

Dubová se v několika následných větách ptá, kde se stala chyba. Zda je důvodem neplnění vládních slibů, rostoucí polarizace nebo fakt, že politika přestala nabízet naději. „Proč někdo, kdo věřil v ideály, teď mění strany?“ pokračuje. „Co ho odvedlo od SPOLU až k Babišovi? A co by ho mohlo vrátit zpět k víře v lepší budoucnost?“

Na příspěvek zareagoval i investor Jiří Hlavenka, známý podporovatel progresivních technologií, jenž k tomu napsal: „Protože si do Spolu projektoval nereálná až nesmyslná očekávání.“

Na jeho komentář pak Dubová reagovala stručně, ale výmluvně: „Bingo.“

Ve svém dalším příspěvku Jana Dubová přirovnává vztah voliče k politické straně k partnerskému soužití. V metaforickém komentáři ukazuje, že frustrace z politiky není jen důsledkem zklamání, ale i komunikačního selhání na obou stranách.

„Politika je někdy jako vztah. Vyberete si partnera, protože sliboval, že to myslí vážně. Bude se starat, dělat správná rozhodnutí, řešit problémy. Ale roky plynou a místo výsledků přichází únava, výčitky, frustrace.“ Je podle ní snadné říct „konec, jdu jinam“, ale stejně jako ve vztazích by mělo přijít nejprve zamyšlení nad tím, co se pokazilo. „Možná jsme cestou zapomněli komunikovat. Spoléháme, že ten druhý přece musí vidět, že se snažíme, že děláme dobré věci, ale ne všechny. Nejde splnit úplně každý slib – a někdy je potřeba si to nahlas říct,“ dodává.

V závěru komentáře však přichází i varování před náhradou, která může být ještě horší: „Za dveřmi už stojí nový ctitel. Sladká slova, silný řeči, slibuje, že bude líp. Ale znáte to – někdo vám říká, co chcete slyšet, jen proto, že ví, že jste zklamaní. Ne každý nový začátek je lepší. Někdy je to jen návrat ke starým chybám v novém obalu.“

Na její příměr reagoval uživatelský účet Stará matka, který do diskuse vnesl důraz na občanskou zodpovědnost: „Mě fascinuje argument ‚není koho volit‘. A kdo těm nespokojencům brání vstoupit do nějaké strany a zlepšit ji? Nebo si založit vlastní stranu? Ale to ne. To je lepší radši kdákat o zklamání a nevolitelnosti. Čekat, až někdo jiný stranu založí – a hurá kritizovat. Čecháčkovství.“

Na to pak Dubová reaguje stručně: „To už jsem jim psala taky. Odpověď byla: proč bych to dělal.“ A Stará matka dodává: „No jistě. Pindat je vždy jednodušší, než něco udělat. Nedej bože vymyslet.“

Mnoho voličů, kteří v roce 2021 podpořili koalici SPOLU, vyjadřuje frustraci z nedodržených slibů a z nedostatečných výsledků vlády. Podle agentury Kantar by nyní k volbám nepřišlo téměř 400 tisíc bývalých voličů SPOLU, což naznačuje výrazné zklamání z vládních stran.

Jako nejpalčivější problémy lidé nejvíce vnímají například rostoucí životní náklady, nedostupné bydlení, zdražování potravin a energií, pokles životní úrovně a nedostatečnou reakci státu na krize – včetně pomoci po povodních.

Ztráta důvěry mezi částí voličů vládní koalice se odráží i v číslech – podle aktuálních průzkumů si hnutí ANO Andreje Babiše upevňuje pozici favorita říjnových parlamentních voleb.

