„O 5240 větší důchod za poslední dva roky?!“ Jurečka to neměl říkat

„Valorizace penzí je dána zákonem a všichni víme, že i ministr Jurečka je jedním z těch, kdo se zasadil o to, aby byla výrazně nižší, než bylo stanoveno. Chápu, že pan ministr hovoří o průměrném navýšení a netuším, zda si uvědomuje, že větší část penzistů na něj nedosáhne. Ve slibech a neustálém měnění toho, co jak myslel, je koneckonců pan ministr opravdu třída. Možná je to proto, že ve vládě, v níž je ministrem, je v tomto volebním období za resort, který nikdy nebyl jeho odborností, a musel v něm popřít téměř vše, za co vždy jeho strana bojovala,“ uvedla ke spornému navyšování penzí poslankyně Jana Pastuchová (hnutí ANO), která působí jako místopředsedkyně parlamentního výboru pro sociální politiku.

reklama

Nejsledovanější televizní kanály a také mnoho dalších médií zveřejnily před několika dny prohlášení současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) o tom, že se důchody pro české seniory zvýší od ledna roku 2024 o 360 korun. Ve svých vyjádřeních ministr uvedl, že se to týká i penzistů s nynější průměrnou výší důchodu, tedy těch, kteří pobírají cca 20 tisíc korun. Podle slov ministra měly tak průměrné penze narůst za poslední dva roky o více než 5 tisíc korun. V tomto smyslu je prezentováno i jeho vyjádření na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„Je třeba připomenout, že důchody už letos, kromě lednové řádné valorizace, jednou vzrostly i mimořádně. V červnu průměrný důchodce dostal o 750 korun více a průměrný důchod poprvé překročil 20 tisíc korun. Není tedy pravda, co slyšíme od opozice, že důchodce okrádáme. Za naší vlády důchody narostly průměrně o 5240 Kč,“ tvrdí ministr Jurečka na portálu MPSV.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud odhlédneme od smutné skutečnosti, že současná vláda obrala seniory oproti dříve uzákoněné valorizaci přibližně o 1000 korun (případem se nyní zabývá Ústavní soud), tak některá ta čísla ohledně zvyšování penzí, jež ministr prezentuje, ve skutečnosti moc nesedí. Redaktoři ParlamentníchListů.cz si totiž udělali menší anketu v Moravskoslezském kraji mezi řadou seniorů, a ti uváděli daleko jiné sumy, než o nichž mluví předseda lidovců.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26682 lidí

A podobné informace dostali redaktoři PL i od několika dalších důchodců s průměrnou penzí. Přestože ti oslovení teď pobírají měsíčně od 19 do 22 tisíc Kč, naprosto rozporují slova ministra o tom, že by jim důchod za dva roky vzrostl o 5240 korun. A to se týkalo i žen, které obdržely tzv. výchovné. Ty hovořily o navýšení za ta dvě léta asi jen o polovině zmíněné částky, kterou veřejně prezentoval Marian Jurečka.

Fotogalerie: - Penze porostou pomaleji

Jak to vlastně s tím navýšením penzí bude?

Po poněkud zarážejících informacích od penzistů, jež rozporovali slova ministra, chtěli redaktoři PL zjistit, kolik tedy senior s průměrným důchodem vlastně na začátku příštího roku dostane. Jestli to bude opravdu plošně těch 360 korun anebo se výše přidání bude případ od případu nějak významně lišit. Nejprve tedy oslovili jednu zaměstnankyni Okresní správy sociálního zabezpečení v Moravskoslezském kraji (OSSZ), která však z obavy o ztrátu zaměstnání chce zůstat v naprosté anonymitě.

„Jaká bude skutečná výše toho příspěvku, to nikdo zatím neví. Pan ministr Jurečka někdy mluví tak, podruhé zcela jinak, takže my nevíme, co bude zítra, natož od ledna příštího roku. Nezlobte se, ale navýšení průměrného důchodu vám tak nejsme schopni spočítat, a to i z toho důvodu, že jsme nyní zavaleni žádostmi o předčasné důchody, máme plné chodby klientů a prostě to nestíháme,“ sdělila nám zaměstnankyně OSSZ, která byla viditelně ve velkém pracovním stresu.

Obrátili jsme se tedy přímo na tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kde nám bylo písemně odpovězeno:

„V lednu porostou důchody v rámci řádné valorizace všem příjemcům stejně, a to o částku 360 korun. Dochází k navýšení základní výměry. Tato částka odpovídá i dřívějšímu odhadu ministerstva. Platí, že průměrný starobní důchod tak v lednu dosáhne 20 694 korun. Lze také potvrdit, že v červnu po valorizaci průměrný důchodce dostal o 750 korun více a průměrný důchod poprvé v historii překročil hranici 20 tisíc korun,“ informoval Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace na MPSV.

Opozice: Ministr Jurečka nyní popírá vše, za co jeho strana dříve bojovala

Když se tedy informace z různých stupňů státní správy ohledně navýšení penzí rozcházely a byly i v rozporu s realitou v dosavadní praxi, vznesli redaktoři PL dotazy i na Výbor pro sociální politiku Parlamentu ČR, kde na ně odpověděla místopředsedkyně výboru Jana Pastuchová z hnutí ANO:

„Valorizace penzí je dána zákonem a všichni víme, že i ministr Jurečka je jedním z těch, kdo se zasadil o to, aby byla výrazně nižší než bylo původně stanoveno, a aby se životní úroveň seniorů tím snižovala. Chápu, že pan ministr hovoří o průměrném navýšení a netuším, zda si uvědomuje, že větší část penzistů na něj nedosáhne. To je ostatně fakt, na který jsme upozorňovali. Ve slibech a neustálém měnění toho, co jak myslel, je koneckonců pan ministr opravdu třída. Možná je to proto, že ve vládě, jejímž ministrem je v tomto volebním období nota bene za resort, který nikdy nebyl jeho odborností, a musel v něm popřít téměř vše, za co vždy jeho strana bojovala.“



Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Fiala? Soudy? Toto slyším.“ Hamplová vyhrála a vyjevila vše

Dostali lidi do chudoby a pak hází drobky od stolu! Vyloučená sociální demokratka hovoří i o gilotině

Důchodcům seberou, církev dostane? Profesor Šesták si všiml, komu jde koalice na ruku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE