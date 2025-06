Filip Turek: Musíte se vzbouřit. Budu vydírat celou EU

Filipe, to, že jste údajně při své „slavné“ jízdě po dálnici D5 jel bez dálniční známky, se stalo dalším volebním tématem. „Motoristům se už nedá věřit vůbec nic,“ hlásá titulek Hospodářských novin. Dá se Motoristům věřit?

Hospodářské noviny jsou zcela neseriózní médium, které dělá tendenční zakázkovou propagandu, nikoli žurnalistiku. Vláda pomohla obchodníkům s drogami vyprat miliardy a tato pseudo média řeší něčí dálniční známku. Před tím se psalo, že jsem jel bez STK, a dokonce kolovala fotografie, samozřejmě auto STK má, i když zapomenout při velké sbírce aut je možné. Věřit se nedá především mediálnímu obrazu a tomu, co média předkládají svým konzumentům jako důležité a co opomíjejí. A já tedy osobně Motoristům věřím.

V kampani se dále ozývá téma povolenek EU ETS2, které by měly zdražit dopravu a bydlení pro české spotřebitele. Respektive pro poskytovatele těchto služeb, ale přeneseně pro spotřebitele. Uspokojuje vás, že by EU měla poskytnout fond na krytí výdajů pro „zasažené skupiny“?

Sociální klimatický fond, který má nyní rozpočet kolem 87,7 miliardy eur, je samozřejmě určen jen k tomu, aby někomu dotaci na zateplení dal a někomu nikoli. Celá tato tragédie se týká zdanění přibližně 40 miliard tun vyprodukovaných CO2 z kapes nás všech, přičemž za tunu se má platit odhadovaná cena 45 eur ze strany producenta, nicméně aktuální realita je 200 eur za tunu. Aktuálně to platí na ocelárny, papírny, cementárny, sklárny a další velké podniky, tedy nepřímo zdražují život všem lidem, od roku 2027 se tyto povolenky rozšíří za topení doma atd. Benzín zdraží podle ceny povolenky na trhu o 3–15 Kč a mohu pokračovat. Současná vláda, ač je spoluautorem tohoto zla, požádala o odklad o rok na rok 2028. Mým motivem kandidovat na post ministra příští vlády je toto zrušit. Musejí se vzbouřit občané i vlády napříč EU a tento zločin musíme zvrátit za každou cenu. Možná je to začátek konce EU, jak ji známe.

Je třeba se ptát, co by Motoristé sobě dělali jako součást případné vlády Andreje Babiše se závazkem přijmout toto opatření do roku 2027. Všichni kolem by to přijali a my ne?

Váš kolega Tomáš Zdechovský jel na Slovensko, aby zkontroloval využívání evropských fondů. Tak to on sám vykládá. Chválíte ho za tuto činnost?

Je to zpolitizovaná komedie. Neschvaluji zneužívání fondů na Slovensku ani nikde jinde. Možná se Tomáš mohl podívat na naše nejdražší cyklostezky světa v ČR nebo na rozhledny v údolí. Kontrolním mechanismem má být evropská instituce OLAF, nikoli tento europoslanec, který se snaží za každou cenu zviditelnit, a ještě Slováky urážet, když i my máme máslo na hlavě. Toto přerozdělování peněz z principu nemá vůbec existovat, ovšem to levičákům nejsem schopen vysvětlit.

Vy jste nicméně přijal kandidaturu za Motoristy sobě ve Středočeském kraji, kde se nachází mladoboleslavská Škodovka, která je v rukou Němců. Jakou autonomní politiku slíbit zaměstnancům v Mladé Boleslavi? Co má prosadit případná nová česká vláda?

Česká vláda, když budeme jejími členy, bude hájit náš národní poklad, a to je automobilový a jakýkoli jiný průmysl, samozřejmě ale nezapomínáme na české zemědělce. Nejvíce automobilkám škodí agendy Green Dealu a bojuji proti nim velmi tvrdě i v europarlamentu. Jedná se o flotilové emisní pokuty, kde se mi podařilo akcelerovat velký posun pro celou EU mou iniciativou, dále ELV, což je připravovaný komplikovaný a komplexní předpis ohledně výroby aut z recyklovaných materiálů a ošetření životnosti, i to může vážně poškodit automobilky a produkci... Osekávám a blokuji tyto předpisy ve výborech, ale budoucí česká vláda by je měla společně se spojenci a ideálně obnovenou V4, nebo lépe V5, blokovat a odmítnout a otevřít téma, že EU a její postupy jsou v této podobě neudržitelné a sebedestrukční. Jen tak můžeme uchránit nejen Středočeský kraj, ale celý náš region a odvrátit touhu po směřování v zelený skanzen. Musíme ze 30 razítek udělat tři, začít stavět, ochránit a rozšiřovat stávající produkci, a tím zvyšovat životní úroveň a chránit pracovní místa.

Pakliže o vás spekulují jako o příštím ministru zahraničí, jak vnímáte zásah Izraele proti íránským vojenským zařízením? Zní, že jde o zbytečnou eskalaci.

Izrael je náš historický spojenec, pomohli jsme mu v začátcích k zachování jeho počáteční křehké existence, je to náš nejsilnější partner v daném regionu a málokdo si umí představit pozici jeho obyvatel, které současně musejí uvažovat o svém přežití v nepřátelském světě. Nejsem příznivcem žádných vojenských eskalací, nejsem příznivcem intervencionismu. Je ovšem potřeba si zásadně říci, že jaderné zbraně v rukou Íránu nejsou v zájmu nikoho z nás a pro Izrael jsou absolutně existenční. Je potřeba si uvědomit sekundární hrozbu případného velkého konfliktu USA a Izraele s Íránem, a to by byla potenciální další vlna masové migrace do Evropy. Cílem příští vlády musí být striktní odmítnutí Rakušanova migračního paktu, který samozřejmě obsahuje relokace, a dokonce drzé pokuty za odmítnutí řešení problému někoho jiného.

Také slyšíme, že Donald Trump nedodržuje své předvolební sliby směřující k ukončení všech válek, když tento zásah toleruje. Porušil Trump tento svůj zásadní slib?

Podobnou eskalaci, i když ne tak silnou, jsme již v minulém mandátu Donalda Trumpa zažili a útok se nakonec nestal. Nyní je situace značně dramatická a stále spoléhám na evidentní humanismus, kterým naštěstí prezident Trump oplývá. I když ke konfliktu podle všeho nyní může opravdu dojít, a dokonce se snaží roli mediátora zaujmout Rusko. Prezident Trump odmítl řízenou akci, při které měl být zabit duchovní vůdce Íránu Ajatollá Alí Chameneí, což naznačuje pragmatický a opatrný přístup k eskalaci.

Ostatně, i pokud jde o válku na Ukrajině, ta dále trvá. A slyšíme dvojaké signály od prezidenta USA na jedné straně a od jeho podřízených na straně druhé. Jak nyní postupovat, pokud chceme válku ukončit?

My s tím mnoho nenaděláme. Rusové díky tomu, že měli roky od USA zelenou, nyní dosáhnou určitého dokončení obsazení určitých územních celků a pak přistoupí na nátlak prezidenta Trumpa a možná bude muset použít opravdu ještě drsnější rétoriku, protože Rusové samozřejmě zneužívají pozice, kdy vědí, že Američané se přímo do konfliktu nikdy nezapojí. Jak USA, tak Rusko vždy vedly své války poměrně recipročně a každý z nich si své válečné tažení toleroval, v Sýrii v roce 2019 dokonce útoky koordinovaly, a když se podíváme na spolupráci třeba ve vesmírném programu atd., musí nám být jasné, že k nějakým dohodám, aby si jak Donald Trump, tak Vladimir Putin zachovali tváře před svým vlastním obecenstvem, dojde.