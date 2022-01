„Obstavit seniorům důchod, když se nenaočkují?“ Lékařský odborář jasně ke covidu. Drtivý vzkaz protestujícím

reklama

Už v rozhovoru před rokem tvrdil, že po deseti měsících pandemie jsou zdravotníci i lidé koronavirem unavení. Krize však stále přetrvává: „Samozřejmě, doba je hrozná a před dvěma lety si člověk vůbec neuměl představit, že to bude trvat tak dlouho. Mysleli jsme si, že proběhne vlna a bude konec, že v roce 2021 nebudeme mít s koronavirem nic společného a opak byl pravdou. Teď se zdá, že koronavirus s námi bude mnohem déle, u podobných typů pandemie nikdo neví,“ řekl redakci Martin Engel. Vir se podle něj může ztratit, ale zodpovědnější bude počítat, že přetrvá déle.

„Je fascinující, že se vir chová chytřeji než politici a lidé a skrze mutace si s námi hraje. Delta nebyla zdaleka tak nakažlivá a kontakt mohl být čtvrt hodiny, ale následky byly horší. U omikronu stačí pár vteřin, minuta, aby byl člověk infikován, ale zatím to podle čísel vypadá, že zátěž nemocnic bude nižší, i když čísla nově nakažených stoupají,“ uvedl lékař. Místo naděje však u něj přetrvávají obavy, aby se situace opět nezlomila k horšímu. „Fascinuje mě také, že lidé u nás chtějí následovat země, které vše postihlo před námi, především Itálie nebo Anglie, a rozvolňují opatření. Lidé u nás by je chtěli následovat, ale zapomínají, že oni v tomto stavu byli čtyři až pět týdnů před námi. Proto u nás není ještě možné rozvolňovat. V těchto zemích je navíc mnohem větší proočkovanost,“ sdělil předseda Lékařského odborového klubu s tím, že nezbývá než doufat, že se zátěž nemocnic nebude opakovat.

Engel: Očkování je stále nejlepší cestou

Minulé vládě Andreje Babiše (ANO) vyčítá, že nereagovala dostatečně na fake news a hoaxy a neudělala kampaň na očkování. „Společnost se polarizovala a procento odmítačů je velice vysoké. Jinak bychom z toho byli venku, ale máme jednu z nejnižších proočkovaností,“ řekl Engel a zároveň souhlasil, že kolem koronaviru se vytvořil obrovský byznys. „Jestliže se stanete v této době dominantním zásobitelem něčeho, nese to obrovský profit, to nezpochybňuji. Přesto si nemyslím, že existuje jiná obrana než očkování. Každý chce žít co nejnormálněji a asi bychom i mohli, kdybychom nevycházeli a neměli kontakty, to je nejlepší prevence, ale lze jí těžko docílit. Nic lepšího než očkování neexistuje,“ vysvětlil svůj postoj zkušený lékař a upozornil na množství úmrtí na koronavirus za poslední dva roky, které se rovná počtu obyvatel většího okresního města, a kvůli němuž nepovažuje metodu promořování za přijatelnou.

Lékař: Obávám se, že současná čísla nejsou konečná

Varoval také, že i když je nyní přes 50 tisíc nově pozitivně testovaných denně a nemocnice přetížené nejsou, může k tomu dojít za pár týdnů. Vliv na zdravotnická zařízení se teprve ukáže. „Zaráží mě, že před dvěma týdny se podle informací od ministra očekávalo, že vrcholem současné vlny bude 50 až 60 tisíc nakažených denně. Na padesáti tisících jsme dnes, čísla stoupají obrovským způsobem během dvou dní. Zdaleka nevěřím, že 50 000 je konečné denní číslo, bude jich mnohem více. Navíc nápor na nemocnice přichází se zpožděním,“ podotkl s tím, že vážný projev covidu-19 může nastat týden až tři po pozitivním testu.

Martin Engel také už před rokem pro ParlamentníListy.cz vyjádřil, co si myslí o protestujících a demonstrantech. „Lidé protesty a odporem proti nařízením ohrožují fungování zdravotnického systému, nikoliv vládu. Všichni ti, kdo odporují, jsou proti rouškám, proti opatřením – jako setkání na Staroměstském náměstí – si neuvědomují, že tím neškodí vládě, ale zdravotnímu systému, kde hrozí jeho přetížení,“ řekl tehdy a nyní prý vidí demonstrace stále stejně. „Každý soudný člověk mi musí dát za pravdu. Vždy, když jsem měl o opatření pochybnosti nebo jsem s nimi nesouhlasil, snažil jsem se, aby reakce směřovala na viníka. Ale nezlobte se, tady je evidentní, že staré i nové vládě jsou protesty úplně jedno. Jestli jim vadila jen šibenice…, ale jinak je jim to jedno. A lidé se shromažďují po celé Evropě. Smutné je, že riskují svoje zdraví a výsledkem je přetížení systému a zdravotníků. Zdravotníci za to ale nemohou. Kam to dospělo? Před rokem se agresivita vůči zdravotníkům neděla a jde o poslední věc, která by se měla dít. Všichni jedou na doraz, žijí v tom dva roky a neoddechli si dvě léta, kdy byla situace výrazně lepší. Čemu například čelí Kubek (Milan, šéf České lékařské komory, pozn. red.) za to, že chce, aby umíralo méně lidí, a co mu dělají před domem, negativně působí na jeho rodinu a děti,“ uvedl Engel.

Jak chcete nutit seniory? Odstavit jim důchod?

Ač sám souhlasí, že výroky a rétorika Kubka jsou ostřejší, v mnoha věcech s ním souhlasí. Neshodne se s ním naopak na povinném očkování. „Nebyl jsem zastáncem povinného očkování – speciálně u zdravotníků, kde byla proočkovanost kolem 90 procent. Jedinou skupinu, kde bych viděl povinné očkování přínosné, by byla skupina 60 plus. Nestačí ale jen udělat povinné očkování, musíte i říci, zda je stát schopen si ho vynutit, a to si nedovedu představit. Jak to chcete dělat u seniorů? Obstavíte jim důchod a přimějete povinně se naočkovat? To nejde,“ zauvažoval lékař. Připustil také, že on sám vždy k věcem přistupoval vstřícněji, pokud je s ním někdo rozumně prodiskutoval, než aby ho násilím nutil.

Co se však za poslední rok dle Engela změnilo k lepšímu, je vládní komunikace s veřejností. Zatímco tehdy mluvil prý pokaždé někdo jiný, nová vláda komunikuje skrze ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). „Ne, že každý ministr čehokoliv mluví ke zdravotním věcem. Je to velmi složité, protože důvěra v politiky je nabourána a jediné a nejdůležitější je zodpovědnost každého člověka. Omezit kontakty a chovat se zodpovědně,“ nabádal Martin Engel.

Rovněž popsal, jak obrovský dluh vznikl zdravotníkům v běžné péči, operacích i prevenci. „Vznikl obrovský dluh a je otázka, kdy a jestli vůbec se ho v nějakém horizontu podaří dohnat. Nevíme ani, odkdy se situace bude zlepšovat, kdy vlna skončí a s jakým výsledkem. Odkládají se operace, nedělá se prevence, stavy se zhoršují,“ dodal s tím, že koronavirus s sebou nese další skrytý efekt pro zdravotnictví.



