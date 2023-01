„Odpad společnosti, stepní Hitler. I tam cílí Babiš.“ Drsně z ODS. A vtip o voličích lídra ANO

reklama

Proč mají příznivci Petra Pavla potřebu rušit mítinky Andreje Babiše, když z druhé strany se jim nic takového neděje? Plní média při této volbě svou roli „čtvrtého pilíře demokracie“?

Víte, já nejsem příznivec rušení mítinků politických konkurentů. Ovšem v posledních pár letech se atmosféra v zemi dostala do bodu, kdy i normálním, slušným lidem dochází trpělivost. Společnost je unavená po 2 letech COVIDU a téměř roku teroristické agrese barbarského Ruska proti Ukrajině. Nejednou masový vrah Putin vyhrožoval celému civilizovanému světu. Pak se stane, že devadesátkový mafián a tvůrce korupčního prostředí u nás – přestože sám finančně závislý na Západě – vytáhne protičeskou kartu páté kolony a těm, kteří zůstali lidmi a zůstali na straně oběti, prostě povolí nervy. Já v tom Brně na mítinku byl. Jako pozorovatel. Abych viděl, co se bude dít. Byl jsem tam celou dobu. Odpůrci Babiše dělali hluk a provolávali hesla… část jeho příznivců však byla agresivní. To nebyl nikdo z odpůrců.

Měl by se Petr Pavel omluvit za to, že proti Andreji Babišovi použil SMS s mobilizací, která ale podle zjištění Deníku N a vyjádření operátorů neexistuje?

Možná jo. Byl to omyl. Omyl, který se může stát. Babiš nedělá omyly. Lže zcela chladnokrevně, lže i když ví, že jeho sprosté ubohé lži prokazují videozáznamy. Jenže jeho podpůrci se stali sektou. Mám k tomu jednu anekdotu:

„Víte kolik voličů Andreje Babiše potřebujete k výměně žárovky? Ani jednoho. Babiš řekne, že ji vyměnil, a oni mu ve tmě tleskají.“

Skutečnost, že 2 miliony lidí chce volit člověka, který je schopen v jedné větě 5x zalhat, je totální obžalobou úrovně vzdělání v naší zemi za desítky let. Pan prezident Zeman jednou pronesl, že třetina národa je dementní. Pak se jal (dle vlastních slov) tuto třetinu obhospodařovat a udělal si na ní politickou kariéru, přestože jimi absolutně pohrdal. A každé volby to vlastně potvrzují. Dneska si je koučuje majitel politické divize Agrofertu. Respektuji volbu ANO v parlamentních volbách. Lidé volí peněženkou a za vlády Babiše se reálně určitým segmentům voličstva razantně zvýšila životní úroveň. Ona za to mohla především kondice ekonomiky, ale pravdou je, že si prostě mnozí polepšili. Když však chce někdo na hrad českých králů a TGM zvolit prolhaného zbabělého neschopu, který svým chaosem zavinil šikanu občanů za COVIDU a značné nadúmrtí, unesl syna do válečné zóny a který zneužívá inflaci tak, že svoje potraviny (Kostelecké uzeniny, Penam, Vodňanské kuře, Olma) zdražuje mnohem více, než je přiměřené, to je zcela mimo racionální uvažování. Babišovi voliči nadávají vládě za drahotu, přitom jejich životní náklady nejvíc zvyšuje ten, kterého uctívají. Babiš jim zdražuje potraviny, ne vláda! Stockholmský syndrom.

Ondřej Šimíček

Mají ti, kdo nemají rádi vládní boj proti dezinformacím, důvod se obávat generála Pavla, když figuruje ve spolku s Františkem Vrábelem, zakladatelem firmy Semantic Visions, která kupříkladu za covidu pilně vyvracela dezinformace, které se pak ale ukázaly jako naprosto pravdivé?

Já jsem ve způsobu, jakým se v Česku vede, nebo hlásá boj s dezinformacemi, velmi skeptický. Nejdůležitější je říkat lidem pravdu. A říkat ji pořád dokola. Jsem příznivec plurality názorů a politické diskuse. Proto ostatně moc rád a otevřeně odpovídám na vaše otázky. Když se ale stává, že i mainstreamová média promítají do zpravodajství svůj bias a stávají se více aktivistickými, část společnosti to odradí. A opět je tady memento covidu. V zahraničí se média i vlády omlouvaly za hysterii a strašení, u nás ti, kteří při covidu děsili lidi a hlásali apokalypsu, dnes dělají, jako by nic. Ještě jsou ublížení, když jim to někdo připomene. Blábolí o Západu, ale v COVIDU měli přístup čínských komunistů.

Na druhou stranu nelze pominout skutečnost, že pár set kilometrů od nás leží říše zla, ex SSSR, dnes Ruská teroristická federace, která šíření naprostých lží a dezinformací umí téměř dokonale. A ČR, jako země, která kromě části 20. století patří tisíc let k západní civilizaci, je vzhledem k historii nejposlušnějšího satelitu a vzhledem k silné kolaborantské scéně u nás, pod dennodenní palbou. Jak z toho ven? Vzdělávat lidi. Například to, že někdo dnes ještě věří cokoliv maňáskovi pražských mafiánů Rajchlovi, je na pováženou. Rajchl tvrdil, že v listopadu padne vláda, že se chystá úřednická vláda s lidmi z ODS, poučoval největší českou expertku na jadernou fyziku a udělal ze sebe naprostého idiota, blábolil o tom, že za týden je Rus v Kyjevě a obsadí jej, že v topné sezoně budeme mrznout, že pohonné hmoty budou stát v prosinci kilo… Nic z toho se nestalo, všechno jsou naprosté kraviny. Přitom jej sledují tisíce lidí. Tisíce lidí jsou denně obelhávány a pořád za ním jdou. Dá se to nazvat jinak, než stupidita nejvyššího kalibru?



Velká diskuse se vede ohledně Babišových billboardů. Není ale obava z války oprávněná? Polsko se chystá na Ukrajinu poslat tanky, což je jasná eskalace v typu poskytnutých prostředků, nemluvě o diskusi o poskytnutí střel Patriot. Eskalace ze strany Západu se vždy setkala s eskalací ze strany Ruska. Kam to může vést je pak jasné...

Všechno je to o kontextu. Babiš podle slov své maďarské našeptávačky Tünde Bartha cíleně zneužívá strachu lidí. Jemu je úplně buřt, jestli je nějaká válka, nebo jestli je mír nebo co se vlastně ve světě děje. On jezdil za prezidenty na selfíčka. Obava z války oprávněná je. Válka má jednoho jediného viníka. Stepního Hitlera a masového vraha Putina. Válka může skončit ze dne na den. Pokud ruští barbaři opustí území nezávislého státu Ukrajina. Může to skončit zítra (s nadsázkou). Od II. světové války nebyl žádný konflikt takhle zřetelně černobílý. Dobro a zlo pozná každý normální člověk. Rus je agresor, Ukrajina oběť. Kdo tvrdí něco jiného je lhář. Těším se na diskusi, jak mi tam vaši čtenáři s rozhledem vypnuté míchačky budou opakovat kremelskou propagandu, ale realita je taková, jakou ji popisuji. Vyzbrojovat oběť agrese je absolutní dobro a naprosto etické. Kdo tvrdí opak, je mentální mrzák. Přestože se hnutí ANO podílí (a řada jeho poslanců a příznivců výrazně i osobně) na pomoci napadené Ukrajině a budiž jim za to dík, v prezidentské kampani vsadili na protičeský, vlastizrádný odpad společnosti. Jejich volba. Rusko je dnes v roli nacistického Německa, a tak s ním musí mezinárodní společenství naložit. Porazit jej, odsoudit a potrestat válečné zločince. A nezapomenout, kdo také v České republice stál na straně vrahů.

Když Andrej Babiš tvrdil, že Petr Pavel zatáhne Česko do války, všichni se mohli přetrhnout, aby vysvětlili, že prezident tuto pravomoc nemá. Když ale Andrej Babiš prohlásí (a následně dementuje) že by neposlal vojáky do Polska, málokdo se neobtěžuje připomenout, že ani toto rozhodnutí není na něm. A hlavně, nikdo se ani nezeptá, proč takovou otázku moderátor ČT klade. Není to nefér?

Tohle je strašně zavádějící. Otázka byla naprosto zřetelná a jednoznačná. Tu odpověď nešlo zkazit. Babiše nabrífovali a on jel jako flašinet svoje. „Pane Babiši, kolik uší má kočka?“ – „Ja som pre mir, Pavel kandidát pětikoalice, nechci válku“ „Pane Babiši, kolik uší má kočka?“ „Všeci se spikli, polistopadový kartel, Jezulátko, nechci válku“. Jak chcete s někým takovým diskutovat o čemkoliv? Babiš způsobil obrovský diplomatický skandál ještě než by byl případně zvolen. To se opravdu dlouho nestalo, aby o našem kandidátovi na prezidenta psali od Islandu po Austrálii. Tohle by byl šach mat pro politika v jakékoliv civilizované zemi. My chceme být vyspělá země, ale skutečnost, že mu tohle jeho voliči sežerou, ukazuje, že část občanů patří mentalitou někde do středoasijské despocie.

Pokud jde o Babišovy billboardy, které dle médií straší lidi, vzpomínám si na kampaně ODS z let 2006 a 2010, které se nesly v duchu „Paroubek nás vrátí před listopad 1989“. Nešlo v tomto případě také o strašení, vzhledem k tomu, že Paroubek se vždy snažil zalíbit v Německu či Rakousku, čili by asi Husáka s Gottwaldem nekřísil?

Tak Paroubkova mentalita – a dnes to čistě vlastizrádným postojem dokazuje – je opravdu blíže Gottwaldovi, než Německu či Rakousku. A i v těch zemích se orientoval především na socdem politiky. Ti byli shodou okolností lokajové Gazpromu a Kremlu. Takže jsme se v kampani tak moc nemýlili. A opět jde o kontext. Zatímco Paroubek symbolizoval buranství, závist, veksl a organizovaný zločin (Franta Mrázek by mohl vyprávět, kdyby žil) především v době relativního geopolitického klidu, Babiš blábolí o míru a válce v době, kdy každý den lidé vidí záběry, jak ruští teroristé masakrují civilní obyvatelstvo pár hodin cesty od nás. Ten kontext je úplně jinde. Babiš a jeho tým toho zneužívají. Už v době COVIDU jsem říkal, že největší darebáctví je strašení lidí. Dnes je tedy největším darebáctvím kampaň poslance Babiše.

No, jak to celé dle vás dopadne? A jaký bude osud obou kandidátů, když prohrají?

No predikovat je složité. Mám za to, že vzhledem k tomu (odpovědi píšu v úterý večer) že dnes odepsal Babiše i prezident Zeman, a to zcela zřetelně (poslechněte si tiskovku po setkání s polským prezidentem), že se Babišovi jeho podlézání páté koloně Kremlu nepovedlo. Vezměte si, že ho naplno nepodpořil ani Tomio Okamura. Podporují ho komunisté, směšná partička z Trikolory, ze které si už ani nejde dělat srandu, protože nic směšnějšího v dějinách naší politiky nepamatuji, no a také Vrabel z Václaváku, v Srbsku žijící podpůrce ruských masových vrahů. Vzhledem k tomu, jak hluboko dokázal Andrej klesnout, myslím si, že dojde k pnutí v hnutí ANO. Že opakované prohry nebudou kariéristé, ze kterých je primárně složeno, akceptovat donekonečna. Ostatně v regionech (zejména v Ostravě) už to vidíme teď. Já tipuji vítězství generála Pavla.

A ještě dodám, že pokud posledním vysokým ústavním činitelem s komunistickou minulostí bude generál, který nasadil svůj život za spojence ve válečném konfliktu, je to pro Česko dobrá zpráva. Zároveň prohraje Moskva. Ta si totiž vybrala za kandidáta Babiše. Včera jej dokonce agentura TASS pochválila. To opravdu chcete, aby vás chválili masoví vrazi. Je to krásné vysvědčení pro člověka, který je prý diplomat.

