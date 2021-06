„Odporní.“ To muselo přijít: Umělkyně Pazderková sekla Zemana. Velká podpora

reklama

„Viktor Orbán říká, že není proti homosexuálům, ale že je proti manipulaci nejenom rodičů, ale i dětí v sexuální výchově. Já nevidím důvod, proč s ním nesouhlasit, a to proto, protože mě úplně štvou ty sufražetky, to Me Too, ty Prague Pride,“ řekl Zeman.

A pak utrousil záměrně urážlivou poznámku: „Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender, protože, jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškození. Každý operační zákrok je rizikem, a tihle ti transgender, tak ti jsou mně opravdu bytostně odporní.“

Tímto výrokem vzbudil Zeman pohoršení například mezi politiky. K okamžité omluvě ho vyzval bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a vyjádřila se i současná předsedkyně Markéta Adamová Pekarová. „Dnes svou nenávist pan Zeman namířil vůči transgender lidem, v minulosti přál smrt abstinentům a vegetariánům. Já vás naopak prosím o toleranci k jinakosti, jen tak budeme vyspělou společností. A věřím, že brzo budeme mít prezidenta, který příkopy bude zasypávat, ne prohlubovat,“ napsala na twitteru.

Pokud si podle prezidenta Zemana někdo nechá operativně změnit pohlaví, tak se „dopouští trestného činu sebepoškozování“. Tito lidé jsou mu prý odporní.



Tímto Zeman naprosto překročil jakékoliv meze debaty o právech sexuálních menšin. Vyzývám ho k okamžité omluvě.!? — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) June 27, 2021

Dnes svou nenávist pan Zeman namířil vůči transgender lidem, v minulosti přál smrt abstinentům a vegetariánům.



Já vás naopak prosím o toleranci k jinakosti, jen tak budeme vyspělou společností. A věřím, že brzo budeme mít prezidenta, který příkopy bude zasypávat, ne prohlubovat. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) June 27, 2021

Proti Zemanovi se dále vymezila transgender předsedkyně Mladého Pirátstva Georgia Hejduková. „Transgender lidé jsou lidé, jako všichni ostatní. Ráno chodíme do školy či do práce, platíme daně, vychováváme děti. Svůj osud jsme si nevybrali. Také si nevybíráme nenavist, která je proti nám mířená jen proto, že jsme transgender. Já jsem třeba relativně pravidelně označována za největší odpad společnosti, který si nezaslouží nic jiného než smrt,“ vzkázala prezidentovi.

„Vnímám to, ale snažím se, aby mě to neodradilo od dalších aktivit. Bohužel se často setkáváme s nepochopením, třeba i v podobě nenávisti od vysokých ústavních činitelů, kteří nás mají reprezentovat a bojovat i za naše práva. Přitom nechceme nic jiného než být součástí společnosti bez toho, abychom museli čelit dennodennímu násilí a strachu. Tak vás jen prosím, abyste nás také vnímal jako vaše spoluobčany, které máte reprezentovat. Chcete-li být prezidentem dolních 10 milionů, neměl byste vyčleňovat,“ nabádá Hejduková Miloše Zemana.

Ozval se také Bohumil Vostál z ČT: „Transgender lidé mají svoje rodiče, prarodiče, přátele, spolupracovníky, spolužáky, sousedy. Tohle uráží všechny, kdo mají prostě jen základní úctu k druhé lidské bytosti.“

Transgender lidé mají svoje rodiče, prarodiče, přátele, spolupracovníky, spolužáky, sousedy. Tohle uráží všechny, kdo mají prostě jen základní úctu k druhé lidské bytosti. https://t.co/Stzp1LuV3J — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) June 27, 2021

A Zemanův výrok nenechal v klidu ani umělce. Za práva transsexuálů se postavila například herečka a zpěvačka Iva Pazderková. „Člověk, který volí cestu nenávisti, omezenosti, mocipanství, nelidskosti, nevzdělanosti a povýšenectví, je mi bytostně odporný,“ sdílela. Není to zdaleka poprvé, co se Pazderková proti Zemanovi vymezila, dotklo se jí, když Zeman mluvil pohrdlivě o umělcích na jaře minulého roku a do prezidenta se trefovala i za jeho slova o skupině Pussy Riot. Její nynější status podpořila i bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Zeman byl odsouzen i v zahraničí, například britským moderátorem (dříve bulvárním novinářem) Piersem Morganem. „Zatímco Česká republika vítězí nad Nizozemskem, její lídr, prezident Zeman, označil transgender osoby za ‚odporné‘. A tak potvrdil, že je sám odporný,“ řekl o Zemanovi Brit.

As Czech Republic storm to a brilliant win over Netherlands in the Euros, their country's leader President Zeman brands transgender people 'disgusting'. Thus confirming he himself is disgusting. https://t.co/EzoIacrmep pic.twitter.com/xAkNQECEVD — Piers Morgan (@piersmorgan) June 27, 2021

Psali jsme: „Těším se, až Zeman umře.“ Prezident mluvil v televizi a v Pekarové, Pospíšilovi, ale i dalších bouchly saze „To skončí pr*serem.“ Ryk na Zemana: Silná předpověď Zeman:Transgender lidé jsou odporní. Prague pride nesmyslný. Prezident řádil na CNN. Zelení a aktivisté mu na oplátku poslali lásku Zeman bude volit ANO. Co na to Hamáček? Snažil se držet na uzdě, ale přesto...

