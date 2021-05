„Okamura? To by bylo!“ Rozměr kauzy Feri, který nikdo nezvedl

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl by rád věděl, kdo v TOP 09 o Ferim věděl a co. Ale že by v Parlamentu seděli další sexuální náruživci si nemyslí. „Myslím si, že je jeden z mála, který to takhle kosil po desítkách, dokonce po stovkách,“ řekl. Kariéra mladého politika je dle jeho názoru u konce a návrat se konat nebude. Posteskl si také nad dvojím metrem médií, například ČT. „Kdyby to udělal Okamura, tak o tom píše světový tisk. Tohle je ten problém a je to problém České televize, která má dvojí metr,“ souhlasil se senátorem Čunkem.

Plesl nevylučuje, že by mohli existovat další politici, kteří se také k ženám chovali „negentlemansky“, ale Feri je podle něj výjimečný. „Myslím si, že je jeden z mála, který to takhle kosil po desítkách, dokonce po stovkách, to si myslím, že ani v českém Parlamentu běžné není,“ řekl. A pokud je pravda, co se v článcích A2larmu a Deníku N píše, tedy že došlo k několikanásobnému znásilnění, tak se dle Plesla vězení nevyhne. Každopádně to je podle šéfredaktora Mladé fronty konec politické kariéry mladého politika. „To se nedá restartovat,“ mínil.

Kromě toho Plesl ocenil, že se senátor Jiří Čunek zastal Hany Lipovské. „Šel proti vlastní straně, která hraje bůhvíjakou hru. Je dobře, že se zastal Hany Lipovské, protože to je prostě slušná holka a je úplně odporné, jak na ní její ideoví nepřátelé útočí,“ řekl. Doplnil, že Čunek se z nařčení proti jeho osobě očistil, ale na druhou stranu v jeho případě nefigurovalo žádné násilí, dokonce ani podezření.

Popřel, že by docházelo k nějaké „orbánizaci“ médií, ale soudí, že pro Piráty a další je atraktivní to takto prezentovat. A dodal, že je zvědavý, jak v neděli bude kauza Feri prezentována v 168 hodinách, prý už si rozehrál ve své hlavě, jak by to vypadalo, kdyby místo Feriho byl ze stejných poklesků obviněn Tomio Okamura nebo Jaroslav Faltýnek. „Milion chvilek by svolával demonstrace na Staroměstském náměstí. Nevím, jestli by tam byl ten zrzavý vůdce nebo ne, asi jo,“ odhadl Plesl. „Kdyby to udělal Okamura, tak o tom píše světový tisk. Tohle je ten problém a je to problém České televize, která má dvojí metr, Čunek má naprostou pravdu,“ shrnul.

Xaver ještě doplnil, že ve všech médiích, když vypukla kauza Feri, tak byl poslanec na titulce. Až na Hospodářské noviny. „To je námět pro pořad Newsroom, to oni tam určitě dají taky,“ soudil Xaver, ale Plesl ho vyvedl z omylu. HN prý mají uzávěrku brzo a když kauza propukla, tak už bylo po ní. „Takže to není tak, že se to musí odeslat do Švýcarska k přečtení?“ ptal se Xaver s narážkou na současnou adresu miliardáře Zdeňka Bakaly, majitele nakladatelství Economia. „To ne, jak znám Zdeňka Bakalu, toho to v zásadě vůbec nezajímá, co tam vychází,“ odpověděl Plesl.

Šéfredaktor a komentátor v jedné osobě souhlasil s poslancem Bláhou z ANO, že Piráti jsou budovatelská mládež. „Lidé tohoto typu mají pocit, že za svůj krátký život pochopili mnohem lépe, jak má být společnost organizována, než dlouhé generace lidí, kteří o tom přemýšleli stovky a možná tisíce let a dospěli k tomu, že je lepší tomu dát volný průchod a každému dát jeden rovný volební hlas,“ pravil Plesl. S Xaverem se shodl, že předseda Pirátů Bartoš teď takticky mlčí, aby mohl, když nějaký Pirát vystřelí „nehoráznost“, říct, že to tak není, že jsou „skoro jako ODS“ a budou rozumní.

I na kauzu Václava Klause, který měl dle Aktuálně.cz poslat peníze do Ruska, se dostalo. A Plesl se smál, jak investigativní počin Lukáše Valáška a dalších rozsekal bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Souhlasil s ním, že vůči Klausovi byl článek nefér. Plesl měl také jasno v tom, zda bude někam bývalý prezident kandidovat nebo se vracet do politiky, podle něj je to jisté. Kam? „Kam se může prezident vracet? Myslíte si, že se může vracet na úroveň zastupitele Prahy 6?“ A Trikolóru k tomu podle Plesla ani nepotřebuje, Klaus je značka sám o sobě.

Komentoval také nesrovnalosti v hospodaření Národní sportovní agentury pod vedením Milana Hniličky. „Hokejka zvládne možná řídit Lambo nebo Porsche, ale nemůže řídit instituci. Pak to dopadá takhle,“ prohlásil. Ovšem dodal, že je skoro pravidlem, že když někdo začne zkoumat hospodaření instituce, tak se něco takového provalí. Místo sportovce by v NSA měl být podle Plesla nějaký finanční ředitel.

