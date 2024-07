„On do tebe kamenem, ty do něj dvěma.“ Řeči o smíru vyhrotil přední TOPkař

„Za ruskou agresi může Ukrajina, za střelbu na Fica opozice, za útok na fildě Rakušan, za pokus o atentát na Trumpa liberalismus. My vám budeme nasazovat psí hlavu a vy už proti tomu neprotestujte, nebo bude hůř. Tento způsob smíru zdá se mi poněkud ujetý,“ okomentoval současné dění někdejší moderátor Reportérů ČT, novinář Marek Wollner.

„Však na něj nepřistupujme!“ zareagoval politolog Miloš Gregor.

„Naše rodina se v tomto po generace drží striktně Starého zákona. Místo ‚on do tebe kamenem, ty do něj chlebem‘ hlásáme ‚on do tebe kamenem, ty do něj dvěma většíma‘. Neprospívá to možná pověsti katolíka, ale následky, ty jsou k nezaplacení!“ okomentoval to také předseda místní organizace TOP 09 Karlovy Vary Igor Adamovič.

