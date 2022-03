„P*asárna.“ Fiala to má nahnuté. Prý už se čeká jen na první „výstřel“

reklama

Kabinet Petra Fialy v posledních dnech čelil silnému tlaku části občanů i opozice, aby razantně zareagoval na extrémně rostoucí ceny pohonných hmot a buď je krátkodobě zastropoval například po vzoru Maďarska (kde cena nesmí překročit 33 korun za litr), anebo odpustil DPH.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 42366 lidí

Dramaticky nižší ceny jsou i v sousedním Polsku, kam také mnoho Čechů i z dalekého pohraničí pravidelně jezdí tankovat. Ve zbytku země musejí běžní občané sáhnout pořádně hluboko do kapsy a platit místy už i 55 korun za litr nafty.

Česká vláda se ve středu rozhodla, že zavede opatření, která mají občanům pomoci. Reálné dopady těchto rozhodnutí však mohou cenu pohonných hmot snížit maximálně o dvě koruny na litr, což při růstu několik korun nahoru týdně nebude mít žádný vliv. Vláda také vyzvala české občany, aby zvážili spotřebu nafty a benzínu a uvědomili si, že díky odběrům ruské ropy kvůli tomu část jejich peněz skončí v ruské státní kase.

Vládní pětikoalice ovšem rozhodně není v pohledu na tento tíživý problém jednotná a s reakcí vlády, jejíž dopady budou mizivé, mají problém i její vlastní poslanci a řadoví straníci. Ti nejkritičtější se v současné době ale spíše bojí svůj odlišný názor veřejně prezentovat, a jak nám několik z nich řeklo, lze říci, že se čeká na „prvního odvážlivce“, který veřejně vystoupí.

Z útrob koalice SPOLU jsme ve čtvrtek vyslechli dost zoufalý hlas jednoho poslance. „Je nám to prezentováno, že jsme na válečné frontě proti Putinovi a bráníme Ukrajinu a ohlížet se na ‚nějaké bezstarostné Čechy‘ je jako rouhání. Svoboda že je cennější než benzín a podobné plky. Já jsem v předvolební kampani v ulicích přesvědčoval osobně voliče, aby nám pomohli dát zemi do pořádku po letech Babišova chaosu, a teď se jim mám podívat do očí a říct jako co? Naše hlavní heslo byla ‚změna, které můžete věřit‘. To je prostě výsměch. Neodpustitelný a ničím neobhajitelný výsměch,“ řekl poslanec.

„Ano, Ukrajina čelí ruské agresi, umírají tam nevinní lidé jako v každé válce a ano, máme jim pomáhat. Pomoc druhým v nouzi ale nikdy nesmí znamenat, že hodíme vlastní občany přes palubu, a naše vláda, moje vláda, tohle udělala. Promiňte, ale je to prasárna. Pomoct Ukrajincům za cenu vlastní sebedestrukce a dovedení stovek tisíc občanů do bahna té největší bídy, to je majstrštyk, který se ještě nikomu tady nepovedl. Chce se mi skoro brečet. Lidi to určitou dobu snesou, ale dlouho jen stěží a naši milí ministři s panem předsedou Fialou v čele budou hodně překvapení, až se na Prahu vydají obyčejní lidé z venkova. Oni na to ale zatím neslyší. Prostě Ukrajina, a vše další musí stranou,“ podotýká politik vládní pětikoalice, který se nám pod podmínkou anonymity svěřil.

Byli jsme též upozorněni na to, že členové vlády nejenže pochopitelně problém s astronomickými cenami pohonných hmot nemusejí řešit, ale vzhledem k nastavenému režimu jimi výrazně plýtvají.

„Určitě jste si mnohokrát cestou sem všiml, jak tu ve Sněmovní ulici podélně stojí nastartované limuzíny. To není náhodná situace, že by minutu předtím nakopli motor a za chvíli do nich některý z ministrů nebo premiér nastoupí. Ty jsou nastartované pořád. Klidně i celý den. Přece nejde, aby pan premiér vyšel ze Sněmovny a sedl si do ledové kožené sedačky, že?! Cítíte ten smrad? To je pokrytectví a pohrdání národem. Kromě těch bývalých aktivistů a zaslepenců, kterých je od posledních voleb v poslaneckých lavicích o něco víc než minule, tu nikdo normální nechápe, proč vláda nic nedělá. Rozum to nebere. Buď jsou tak zahledění sami do sebe a svých projevů o solidaritě Ukrajincům, anebo fakt netuší, jak lidi žijí. Řeknou si, ukrajinské vlajky máme vyvěšeny, uprchlíky tu přijímáme, takže máme hotovo a na co si rozmazlení lidi stěžují,“ dodává dobře obeznámený zdroj ze sněmovních kuloárů.

