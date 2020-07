„Padaj! Ti prij*bem!“ Slovák našel migranty v kamionu. VIDEO lomcuje internetem

Slovenský řidič kamionu ve svém voze odhalil migranty. Video se začalo hojně šířit internetem a jsou na něj velké ohlasy. „Čo robíš? Dej to nazpět, vypadni, do kokota, nebo tě s tím ujebem,“ křičel Slovák na jednoho z migrantů. Podle jednoho diskutujícího by pro řidiče kamionů měly být zbrojní průkaz a zbraň standardem pro výkon povolání. „Človek nikdy nevie, na akého debila natrafí,“ dodal komentující.

Internetem se v poslední době začalo šířit video slovenského řidiče kamionu, který ve svém přívěsu objevil migranty. Video tvoří velké ohlasy. Pochází z facebookové stránky Amerika naser si 3.0. Na začátku videa řidič vylezl z kabiny a blížil se k již odkrytému přívěsu. „A jdeme na potkany pojebané,“ pověděl na začátek. Následně vstoupil do přívěsu, kde byl náklad kamionu. Skrývali se tu však i migranti. „Tady mají batohy,“ ukázal na zavazadla. „Pojďme!“ zakřičel na jednoho z běženců a vyzval ho k opuštění kamionu. „Pal do píče! Ven!“ pokračoval a vyhazoval zavazadla běženců ze svého kamionu na silnici.

Skupina migrantů vylézající z kamionu ven

„Co tu je?“ rozzlobil se řidič a pokračoval ve vyhánění nezvaných hostů. „Špíny černé, vydrbané,“ ulevil si Slovák. Následně se tři migranti po verbálním donucení řidiče vydali z kamionu ven. Šlo o dvě ženy a jednoho muže. Ten poté uvolnil jednu příčku na kamionu tak, aby migrantka mohla jednodušeji z kamionu vylézt. Ta se však následně bouchla do hlavy. To slovenského řidiče vytočilo. „Čo robíš? Dej to nazpět, vypadni do kokota, nebo tě s tím ujebem,“ křičel Slovák na jednoho migranta. Ten se mu poté omluvil se slovy „sorry.“ „Já ti dám sorry, hej do píče,“ odpověděl řidič.

Jeden z migrantů, kterého vyhnal slovenský řidič kamionu

„Kurvy vydrbané,“ odplivl si Slovák a pokračoval v prohlídce kamionu. V něm se totiž skrýval ještě jeden migrant. „Hej! Guten Morgen!!!“ řval na ukrývajícího se běžence. „Padej!“ řekl ke třem migrantům, kteří seděli na silnici u kamionu, ze kterého zrovna vylezli. Odpověděli, že OK. Mezitím z kamionu vyskočil další migrant, který držel příčku, kterou předtím oddělal. „Dej to sem,nebo tě s tím prijebem o kebuli,“ natáhl se pro ni Slovák. Načež byla příčka řidiči vrácena a ten ji připevnil zpět. „Kokot vyjebaný…,“ pověděl. „Hej a ty čo? Potřebuješ pomoc?“ vyptával se skrývajícího se běžence. „Jak jsi se tam dostal, do píče?“ pověděl ještě kamioňák a následně video skončilo.

Ukrývající se běženec v nákladovém prostoru (v černém oblečení s bílými pruhy)

Psali jsme: Migrante, tady zůstaneš a nehneš se, řeklo Maďarsko. A Brusel se čílí

V diskusi napsala stránka samotná komentář, že to ještě dobře dopadlo. „Takyto nikdy nevieš, čo sú za charaktery a čo u seba majú…,“ dodal správce stránky. Na to odpověděla Stanka Fričová, která napsala, že je to přesně tak. Všimla si i toho, že mu ti migranti trochu rozumějí, že prý když jednomu říkal, co tam dělá, tak odpověděl sorry. „Pan vodič ma môj obdiv, je to fakt riziko takto robiť vodiča kamiónu,“ dodala. Za pokojný přístup ocenil řidiče i Ondrej Mlynarčík. Jeho samotného by prý v podobné situaci zavřeli.

Jiný komentář v diskusi, od Juraje Mlynčeka, se nesl v duchu, že pro řidiče kamionů by měly být zbrojní průkaz a zbraň standardem pro výkon povolání. „Človek nikdy nevie, na akého debila natrafí,“ dodal.

Pavol Skulavik si zase myslí, že řidič měl migranty doručit do prezidentského paláce.

Radoslav Radek napsal, že když by si jich řidič nevšiml a byl by zkontrolován policisty, tak by prý jen těžce vysvětloval, že není převaděč a že o nich nevěděl. „Tam je isté zadržanie, tobôž ešte tak v inom štáte, no prúser!!!“ dodal.

Podobná věc se přihodila českému řidiči ve Francii. Řidič Jiří Sagan byl odsouzen za pašování migrantů. Nepomohlo mu, když u soudu argumentoval, že 15 migrantů z Iráku mu do nákladního vozu vlezlo bez jeho vědomí a on o nich neměl ani tušení, dokud nebylo pozdě. Soud jeho argumenty nevyslyšel a dal mu dva roky natvrdo. Více jsme o tom psali ZDE.

