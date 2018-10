„Pane bože, co je tomu blbci do toho!“ Prezident Zeman se rozčílil u Soukupa. Došlo i na konečné slovo k Pochemu

Prezident Miloš Zeman přivítal generálního ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Jeden den před komunálními a senátními volbami otevřel řadu témat. Zmínil europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) i Petra Štěpánka, který nakonec vzdal kandidaturu do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Prezident před kamerami znovu ukázal, že si nehodlá brát servítky. „Pane bože, co je tomu blbci do toho...,“ rozčílil se v jednu chvíli ve vysílání. A Jaromír Soukup pochválil Miroslava Kalouska (TOP 09). Opravdu.

Prezident Miloš Zeman ocenil, že ministři vlády Andreje Babiše (ANO) hlasovali jednotně pro státní rozpočet. Byť by podle Zemana bylo lepší, kdybychom měli rozpočet vyrovnaný. A protože máme před sebou ještě čtyři a půl roku, tak se snad dostaneme k tomu, že bude rozpočet vyrovnaný. Zatím sice vyrovnaný není, ale prezident tvrdil, že je třeba oceňovat rostoucí objem investic v porovnání s předchozími lety.

„Pane Soukupe, viděl jste určitě údaje ze stavebnictví. Víte dobře, že stavebnictví dlouho klesalo, ale teď už zase má rostoucí dynamiku,“ upozornil prezident. „Já vysoce oceňuji, že v programovém prohlášení vlády je desetiletý investiční plán,“ doplnil prezident s tím, že desetiletý plán se mu jeví jako smysluplný. „A teď bychom si měli odškrtávat položku jednu za druhou včetně toho mého oblíbeného kanálu Duna–Ondra–Labe,“ pokračoval prezident.

Prezident doufá, že se podaří řadu projektů dokončit i navzdory neziskové ekologické organizaci Děti Země. „Věřím, že já zaklepu na náhrobní kámen organizace Děti země,“ rýpl si prezident.

Soukup v jednu chvíli zmínil někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

„Víte, já jsem se díval, jak se investovalo v dobách ‚démona Kalouska‘. Myslím, že mě nikdo nemůže podezřívat, že bych se zastával Miroslava Kalouska, a musím říci, že na rok 2013 se počítalo se 113 miliardami korun na investice, což tedy Andrej Babiš překoná až v roce 2019. Na tento rok i se zdroji z EU Babiš plánuje investice ve výši 122 miliard.“

O chvilku později ocenil i práci Nejvyššího kontrolního úřadu. „Já si vzpomínám, že jako předseda vlády jsem nechal probírat nálezy na NKÚ a úkoloval jsem jednotlivé ministry. Myslím, že premiér Andrej Babiš (ANO) dělá totéž. Já jsem se ho ptal a on mi potvrdil, že to dělá,“ ocenil prezident předsedu vlády.

Prezident věří, že rozpočet na rok 2019 Sněmovna schválí, protože kabinet má fakticky k dispozici 108 hlasů poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Soukup se prezidenta zeptal, zda se věren své tradici chystá také někoho urazit. A prezident připomněl, že promluvil také na oslavách sta let českého sportu a tam urazil předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Urazil ho kvůli úvahám o nové podobě české hymny. „Poslechl jsem si na internetu tu zfušovanou hymnu, za kterou Český olympijský výbor vyplatil 600 tisíc korun, no tak to si myslím, že se dalo využít jinak,“ zdůraznil prezident.

Došlo i na kandidáta ČSSD na ministra zahraničí Tomáše Petříčka. „Televize Barrandov jako obvykle bude první, které řeknu svoje rozhodnutí. Ono rozhodnutí má dvě fáze. První fáze je, že zítra přijmu pana Petříčka na pohovor, který je obvyklý pro každého kandidáta na ministerskou funkci. Pokud tento pohovor dopadne dobře, tak možná budu Petříčka jmenovat ještě 9. října, než odcestuji do Tater,“ oznámil Zeman s odkazem na plánované mezinárodní setkání u slovenských velehor.

„A poslední sdělení, které je vlastně nejdůležitější. Nechci, aby na místo pana Pocheho nastoupil klon pana Pocheho, když jsem ho odmítl jmenovat. Pan Poche si zatloukl poslední hřebík, když hlasoval proti Maďarsku v Evropském parlamentu. Čest sociální demokracie zachraňoval Jan Keller. Moje podmínka bude, když se stanete ministrem zahraničí, tak pan Poche odejde z Ministerstva zahraničí a nebude vám radit, protože bude v Bruselu, neboť je europoslancem,“ vzkázal už dopředu Petříčkovi Zeman.

Za necelý měsíc bude Zeman znovu udělovat státní vyznamenání. Povídá se, že tentokrát prezident vyznamená i zpěváka Michala Davida. Ačkoli ještě nepotvrdil, zda ho opravdu vyznamená, vysmál se lidem, kteří vyznamenání Michala Davida označují za nepěkný počin. O hanbě podle Zemana mluvil jeden z členů Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). I jemu se hlava státu vysmála. „Pane bože, co je tomu blbci do toho, vždyť on sám v životě asi nic nedokázal,“ smetl Zeman toto téma ze stolu.

Stranou pozornosti Miloše Zemana nezůstala ani pondělní demonstrace proti zvolení Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Prezident podotkl, že řadu demonstrací odvane čas. V obecné rovině doplnil, že v Česku si nepochybně lze demonstraci objednat. „Demonstraci si můžete objednat, což se nepochybně děje, můžete ji i zaplatit, což nelze vyloučit, a lidé si na této demonstraci ochudili svoji pokladnu,“ podotkl prezident.

Dluhy se musejí platit. A lithium...

Ve druhé polovině rozhovoru s Jaromírem Soukupem došlo i na těžbu lithia v Česku. Australská firma European Metals Holdings má možnost provést průzkumné vrty. Zeman divákům připomněl, že právo provést průzkumné vrty ještě není totéž jako plnohodnotné právo těžby.

„Můj názor je velmi prostý. Nerostné bohatství by mělo být ve vlastnictví státu. Zatím jsou tu vrty, které možná ukážou, že se lithium nevyplatí těžit. Povolení k průzkumným vrtům ještě nezakládá další právo těžit. A tady by bylo dobré, aby státní podnik Diamo byl aktivnější a opravdu jednal,“ přál si Zeman.

Miloš Zeman zmínil i komunální volby. Podle prezidenta v těchto volbách záleží především na síle osobností jednotlivých kandidátů, kteří musejí mnohdy čelit útoku „blbečků, kteří nikdy nic nedokázali“. Na kabinet Andreje Babiše prý komunální volby nebudou mít vliv. „Ať dopadnou komunální volby jakkoli, nemění to nic na složení vlády a programovém prohlášení vlády, protože vláda se zodpovídá Poslanecké sněmově,“ připomněl prezident. Komunální volby jsou podle něj důležité, ale je prý naivní si myslet, že výsledek komunálních voleb zatřese vládou.

Když se rozhovor chýlil k závěru, prozradil, že do Bankovní rady České národní banky jmenuje současného poradce premiéra Andreje Babiše Aleše Michla. „Ale ujišťuji vás, že ho jmenuji bez ohledu na tuto pozici. Já mám velmi rád jeho texty,“ prozradil prezident.

Nakonec přidal pan prezident pár slov na konto lidí, kteří si napůjčovali hodně peněz a dnes je nesplácejí. Prezident má za to, že dluhy se mají splácet.

„Protestoval bych proti tomu, že to je sociální případ. Ten, kdo si napůjčuje peníze a pak je nesplácí, není sociální případ. Stejně tak jako ten, kdo si od tzv. šmejdů koupí předraženou deku, není sociální případ.“

