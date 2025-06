„Peníze bokem.“ Okamura vypustil silné obvinění k Blažkovi

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli Karel Haas (ODS), Hana Kordová Marvanová, Tomio Okamura (SPD) a Jana Maláčová (SOCDEM). Debatovali nejen o bitcoinové kauze končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Ta chyba je opravdu veliká. Silnější adjektiva už nemusím používat. Stát se nikdy neměla, ale stala se. Na druhé straně zatím nikde nepadlo, že by se Pavel Blažek dopustil něčeho trestného. Ta reakce je nadprůměrná,“ upozornil Haas, a že Blažek odešel z veřejného prostoru velice rychle, zatímco jiní opoziční politici v minulosti říkali věty jako „nikdy neodstoupím“.

Mgr. Karel Haas ODS



„Já za sebe mohou říct, že jsem si nikdy nedovedla představit, že by ministerstvo spravedlnosti toto dopustilo. Mě teda nejvíc zajímá, co se dělo už dva a půl roku předtím. Tady jsou ty zásadní otázky. Ministr v demisi Blažek oznámil, že se na něj před dvěma a půl lety obrátil advokát odsouzeného zločince. … A to bylo den poté, co se v prudkém dešti sešel Pavel Blažek s Martinem Nejedlým,“ kroutila hlavou Kordová Marvanová s tím, že šlo o velkou „náhodu“.

A pak se najednou začíná celá kauza hýbat – a nakonec státu odejde miliarda. Jenže dalších devět miliard mizí neznámo kde. „Já panu ministrovi nevěřím,“ zdůraznila Kordová Marvanová, že informace kolem kauzy vyznívají podezřele. „Hodně to vidí na Nejvyšším státním zastupitelství. My máme novou nejvyšší státní zástupkyni a ta by měla prověřit, proč státní zástupci změnili názor a došlo ke zpřístupnění té elektroniky,“ poznamenala Marvanová.

Poté znovu zopakovala, že (ex)ministru Blažkovi v nevěří.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



Okamura zašel mnohem dál.

„Tyhlety výmluvy, to jsou takový řečičky z ODS,“ soptil Okamura, že kdyby se toto dělo v SPD, tak by to zarazil. Nejsem dnešní a vidím ty kauzy ODS a bylo by mi okamžitě jasné, že za tím něco je. Že tam jsou někde peníze bokem … Je tam něco dalšího a možná se to dozvíme až za několik let, až se ty peníze budou rozpouštět někde v daňových rájích. … V každé civilizované zemi už by končil premiér a celá vláda. … Myslím, že tam mohla být nějaká malá domů, a vůbec nebyla malá. Vždyť jde o miliardu,“ zuřil ve studiu Okamura.

„Ti lidi podle mého názoru rozkrádají celou republiku. Kradou a lžou. Okradli důchodce, okradli rodiny s dětmi. Proto my věříme, že vláda musí skončit, aby nenapáchala ještě více škody,“ pokračoval nekompromisně Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Jana Maláčová byla stejně ostrá.

„Každá vláda ODS padne, protože pere špinavé peníze,“ vypálila. A jedním dechem dodala, že premiér měl zavelet a ministra spravedlnosti měl poslechnout. A stejně tak měl podle Maláčové do kauzy vstoupit i ministr vnitra. „Co je to sakra za ministra vnitra, když neví, co se v této zemi děje!“ zuřila Maláčová

Prý si našla paralelu v historii, kdy drogový boss Escobar nabídl kolumbijské vládě, že vyrovná kolumbijský státní dluh, pokud nebude deportován do USA. „A kolumbijská vláda to odmítla. Takže vláda Petra Fialy je horší než kolumbijská vláda,“ zasmála se trpce Maláčová. „Nejenže je ta vláda naprosto neschopná, ale ještě je i zkorumpovaná,“ shrnula svůj pohled Maláčová.

Jana Maláčová SOCDEM



Maláčová okamžitě pokračovala ve slovní kanonádě. „Člen ODS nesmí po takovém systémovém selhání nastoupit na pozici, kterou opustil jiný člen ODS!“ zdůraznila Maláčová, a že teď je na tahu prezident Pavel, který se může pokusit obnovit důvěru občanů ve stát. Tu by podle Maláčové mohlo obnovit to, kdyby na ministerstvo spravedlnosti nastoupila nějaká silná osobnost, která důvěru ve stát lidem vrátí silou své osobnosti.

„Pane prezidente, prosím vás, pokud vám jde o důvěru občanů v politický systém, tak prosím, jmenujte na pozici ministra spravedlnosti nestraníka. … Celý svět se nám směje – od Kanady po Indii. Vy v ODS, kdybyste byli soudní, tak sami navrhnete na ministerstvo nestraníka,“ rozčílila se Maláčová, a dodala, že ani kolumbijská vláda se před desítkami let nezachovala tak špatně jako vláda Petra Fialy.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

prezident České republiky

„Ale koalice SPOLU to zdržuje a doufá, že kauza vyšumí,“ kroutila hlavou naštvaná Maláčová.

Okamura se přidal.

Haas poté zdůraznil, že budoucí ministryni Evu Decroix vidí jako političku s mezinárodními zkušenostmi a nemá smysl už dopředu říkat, že jí apriori nelze věřit.

Kordová Marvanová oponovala, že vláda ukázala, že nedostatečně bojuje proti praní špinavých peněz, což může ohrozit bezpečnost státu jako celek. Podle Kordové Marvanové je jasné, že odsouzený zločinec dal státu miliardu. Miliardu, u které je zřejmé, že ji nemohl vydělat čistým způsobem.

„Pro vás bylo důležitější zaříznout postižené české občany. Vy jste zařízli postižené a řekli jste ‚promiňte, nejsou na to peníze‘ – když jste předtím dali peníze Ukrajincům a zvýšili jste si platy. … A druhá věc je, že když Stanislav Gross nedokázal doložit, kde vydělal milion a půl, tak odstoupil z funkce premiéra,“ nechal se slyšet Okamura.

„Je zcela zřejmé, že někdo z toho něco má, z vašeho okolí koalice SPOLU. Stálo vám to za to, těm lidem, aby to riskovali,“ pravil Okamura.

