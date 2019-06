„Planeta opic“... Znásilnění Afričanem: Do hry vstoupil generál Blaško. A je zle

Údajné znásilnění šestnáctileté dívky z Terezína nelegálním migrantem zahýbalo Českou republikou. Ale vznikla z něj sekundární aféra, týkající se předsedy SPD Tomia Okamury a ministra vnitra a předsedy vládní ČSSD Jana Hamáčka. A do ní právě vstoupil europoslanec a generál Hynek Blaško. „Pro koho tu je?“ ptal se na adresu Hamáčka. A zazněla slova o „planetě opic“.

Tomio Okamura minulou středu na facebooku svěřil svou příhodu s redaktorkou Českého rozhlasu Zdenkou Trachtovou:

„Redaktorka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová mě před pár minutami požádala o rozhovor na toto téma. Myslel jsem, že v rozhovoru tento čin odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky!!! A že prý tím, že jsem o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jsem to, tak prý vzbuzuji strach vůči migrantům!!! A že prý je v ČR mnoho jiných znásilnění a proč jsem prý napsal zrovna o tomto!!! Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin. Ani jedno slovo ohledně návrhů řešení. Doufám, že tento skandální rozhovor Český rozhlas v plném znění odvysílá. Ale myslím, že ne, protože to nebylo podle jejich scénáře, jelikož jsem se proti těmto otázkám věcně a konkrétně s argumenty ohradil.“

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 92% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 2672 lidí

Sama Trachtová podala vysvětlení v komentáři pod příspěvkem. „Nepožádala jsem Vás o rozhovor, nýbrž o odpověď na otázku, odkud čerpáte informaci o tom, že útočník byl migrant. Tu jsem následně rozvedla dotazem, zda se neobáváte, že publikováním neověřené informace vyvoláte napětí. Neútočila jsem na Vás. Nebagatelizovala jsem žádný případ znásilnění,“ uvedla.

Do záležitosti se vložil ministr vnitra Jan Hamáček: „To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo Zdeňce Trachtové je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá.“

To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo @ZdenTra je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 20, 2019

Dlouhé vysvětlení, proč se do věci vložil, pak sdílel Hamáček na facebooku. Ovšem našly se názory, že Hamáček by se měl hlavně věnovat zajištění bezpečnosti, a nikoliv komentářům na profilu Tomia Okamury, vzhledem k tomu, že to prý vypovídá o jeho prioritách.

Tomio Okamura se tomuto vyšetřování komentářů věnoval na brífinku SPD před hlasováním o nedůvěře vládě.

Psali jsme: „Vy sluníčkáři, nelžete už!“ Co Okamura nestihl říct v ČT, protože ho ustřihli kvůli Kalouskovi

Na*raný Okamura vyslovil skandální nařčení. Pak ho ČT ustřihla a pustila Kalouska

Na toto téma dostal otázku na ParlamentníchListech.cz generál a europoslanec za SPD Hynek Blaško: „Co si myslíte o stále častějším hrození Hamáčka občanům za názory týkající se ‚obohacovačů‘? Naposledy se jedná o znásilnění 16leté dívky. Samotný zločin neodsoudil, ale hrozí občanům za komentáře. Výzvy k podřezávání občanů Langem také nechal bez povšimnutí.“

Europoslanec SPD to označil za hrozné. „Je naprosto hrozné, že si něco takového vůbec dovolí Policii ČR nařizovat. Pro koho tu je? Proto, aby zabezpečil bezpečnost občanů, a ne aby chránil vrahy a jiné kriminálníky pocházející z planety opic,“ vyjádřil se generál Blaško.

Fotogalerie: - Euroskeptici ve Vídni

Psali jsme: Bordel ve Sněmovně: Co v TV nebylo. Tenhle ani nešel domů. A ráno, ráno bylo taky veselo. Padlo slovo „koule“ Babiš prý pevně sedí v sedle premiéra. A může tam sedět ještě dlouho ČT, boj se? Konkurence je už nadohled. Učiněn zásadní krok Babiš a temné stíny? V noci padla mrazivá věc o roce 1989

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas