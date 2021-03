„Po*ral lidem život.“ Blití na Kellnera vrcholí. Ale novinka

„Nenechal jsem na něm nit suchou, když žil. Takže teď budu držet hubu, protože cokoli jiného by byla blbost,“ napsal senátor Václav Láska, který v minulosti Kellnera kritizoval zejména kvůli jeho společnosti Home Credit. Nenechal jsem na něm nit suchou, když žil. Takže teď budu držet hubu, protože cokoli jiného by byla blbost. — Václav Láska (@VaclavLaska) March 29, 2021 Jako jedna z prvních se k úmrtí Kellnera vyjádřila i pirátská poslankyně Olga Richterová. Záhy však svá slova upravila a za ta původní se omluvila.

Poslankyně Richterová totiž v reakci na Kellnerovu smrt napsala: „Další připomenutí, že peníze nejsou zdaleka vše. Mnohdy spíš naopak.“

Richterová se po chvíli zamyslela, svůj první status smazala, omluvila se a napsala jiný.

„Myslím na to, jak jsme všichni křehcí a smrtelní. Před chvilkou jsem napsala nevhodnou formulaci. Toto mělo být jádro. Upřímnou soustrast všem, kteří přišli o své blízké či svého blízkého,“ rozvedla své původní myšlenkové pochody Richterová.

„Napsala jste to dobře, protože je to autentické. Aspoň je jasné, jak to cítíte na první dobrou. Důležité vědět, hlavně pro ty, kteří se Pirátům chystají uvěřit,“ poznamenal ke slovům Richterové novinář Dalibor Balšínek.

„Ještě nedávno tato paní na soudu plakala, že je obětí konspiračních teorií a lidé se na ní dopouštějí slovních útoků. Sama si přitom neodpustila kopnout si do mrtvé osoby,“ pustil se do Richterové také novinář Arsen Lazarevič.

„Problém Pirátů spočívá v tom, že nevíme, co si vlastně myslí. Pokud jim teda ‚neujede‘ něco v tweetu, který záhy smažou,“ dodal také Filip Nekola.

S noblesou na Kellnera zavzpomínal lékař Marián Hajdúch. „Petr Kellner byl mimo jiné jedním z prvních investorů do biomedicíny & biotechnologií v ČR. Založil společnost Sotio, stimuloval zájem řady dalších investorů o výsledky akademického výzkumu, čímž se zasloužil o rozvoj tohoto perspektivního odvětví. Úpřímnou soustrast rodině. R.I.P.,“ uvedl.

Jedna ze vzpomínek patřila také ženě vystupující pod jménem ESTER. „Petr Kellner mi čtyři roky platil školu, a kdybych se rozhodla, že tam chci studovat i nadále, tak by to bylo osm let. Takhle to financoval spoustě dalších dětí, které studovaly u něj, a později jim platil i zahraniční univerzity. Zjistěte si o lidech aspoň něco, než začnete píčovat,“ poznamenala studentka Kellnerovy školy Open Gate.

„Petr Kellner byl úspěšným podnikatelem a investorem, ojedinělým v celé střední Evropě. Začal kupónovou privatizací, ale na rozdíl od mnoha jiných on věděl, že peníze a majetek znamenají odpovědnost. Uměl rozhodnout, měl skvělou intuici. Bude nám chybět,“ zhodnotil osobnost Petra Kellnera šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Levicový novinář Daniel Veselý pak sdílel příspěvek Pavla Velemana.

„Ke Kellnerově úmrtí: Za mne jeden z nejvýznamnějších symbolů českého kapitalismu, který legitimizoval zejména u intelektuálních elit ‚dobro kapitalismu‘. Své aktivity na poli charity, školství a marketingu vždy cílil právě na tuto skupinu... takový protipól Viktora Koženého... v prvních 20 letech byla tato strategie velmi úspěšná... v posledních zhruba pěti letech však tato za mne předvádivá, neupřímná póza velmi rychle opadala a tajemný Kellner začal ukazovat svoji pravou tvář: 1. člověk, který jednoznačně zbohatl na vytunelování investičního fondu a tehdy legálním podvodu v investičním fondu vůči drobným dikům, 2. jeho chování vykazovalo znaky mafie, naprostý nedostatek informací k firmě, neskutečné pokrytectví směrem k veřejnosti, naprosto zákulisní jednání, smysl občanské, otevřené společnosti absolutně mimo jeho obzor, 3. člověk, který vzešel z malého, pražského intelektuálního snobismu, nikdy nepřekročil tento stín určitého mindráku, který si léčil určitou hrou na donátorství, což v pražském pravicovém prostředí dodávalo přesně tu noblesu kapitalismu, který tehdejší (a bohužel i dnešní) diskurz potřeboval, 4. člověk hodnotově zcela ukrytý v 20. století, laciné pravicové ideologie generace roku 1989, v ekonomickém byznysu však absolutní pragmatik, který sází na osvědčené oligarchické a normalizační postupy: klientelismus, zaštítění se politicky mocnými, skrytá korupce jejich činnosti, schopnost se přizpůsobit jednání s totalitními vládci, přistoupit v rámci zvýšení zisku na jejich způsob uvažování a podnikání, a tím vlastně popřít veškerou agitaci za slušné, pravicové donátorství v ČR... 5. v posledních letech se stal přímo bezpečnostním rizikem pro tuto zemi a naprostou zákulisní brzdou nové, občanské společnosti 21. století, které absolutně nerozuměl díky své společensko-politické neempatii ke všemu, co přesahuje obzor individualistického oligarchy... čest jeho památce...,“ píše se v příspěvku. Velmi kriticky se pak ke Kellnerovi vyjádřil uživatel Twitteru „Srna nemá ráda skoomery“. „Miluju, jak to teď budou sdílet pravičáci s tím, že levičáci jsou hyeny apod. Miliardář umřel na lyžovačce. Lidsky to není žádná tragédie, protože kvůli tomu člověku měly posranej život tisíce lidí. Cope, zmrdi,“ napsal muž, jenž uvádí, že jeho názory reprezentují stanoviska tzv. Obnoveného sovětského svazu horního Žižkova. Miluju, jak to teď budou sdílet pravičáci s tím, že levičáci jsou hyeny apod.



Miliardář umřel na lyzovačce. Lidsky to není žádná tragédie, protože kvůli tomu člověku měly posranej život tisíce lidí.



„Dnes padla jedna z hlav kapitalistické hydry. Nejbohatší Čech Petr Kellner v situaci, kdy v Česku platí lockdown, lidé nemohou ani za hranice okresu, a tisíce lidí bojují v nemocnicích o holé životy, vyrazil na Aljašku na lyže, kde s ním spadla helikoptéra. Tím podporoval riziko zavlečení nebezpečných mutací covidu do ČR. Při vyvlastnění jeho majetku by se dal tento v této situaci použít na nákup až 30 000 000 nemocničních lůžek, nebo přibližně 150 000 000 vakcín proti covidu-19. Kellner sám loni na jaře údajně daroval státu zdravotní pomůcky v hodnotě 100 000 000 Kč, což tvoří 0,03 % jeho celkového bohatství. Kromě toho je jeho dcera partnerkou o 20 let staršího 3. nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského, známého to popírače klimatických změn a lobbisty, který daroval partnerce tehdejšího premiéra Nečase Nagyové šperky za půl milionu Kč,“ píše na Facebooku skupina Marxistická Alternativa. „Kellner své reakcionářství dokázal i citátem: ‚Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí, v takovém světě obstojí.‘ Netruchlíme. Kellner představoval vše prohnilé starého světa. Když však v kapitalistickém světě pojde jedna z hlav této hydry, rychle její místo nahradí jiná. Pouze revoluční akce proletariátu může tuto bestii skolit jednou provždy a užít produkty práce nás pracujících nikoliv pro lyžařskou zábavu miliardářů, ale pro vyřešení hladu, bídy a pro efektivní boj s nemocemi na této planetě,“ zakončila Marxistická Alternativa. Problém Pirátů spočívá v tom, že nevíme, co si vlastně myslí. Pokud jim teda "neujede" něco v tweetu, který záhy smažou. pic.twitter.com/eXn2qwxU8l — Filip Nekola (@FilipNekola) March 29, 2021 „Smrt Petra Kellnera: Babiš ztratil největšího konkurenta v zákulisí politiky. Piráti mohou přežít svůj možný volební úspěch. Už je bude okopávat jen jeden oligarcha. Česká média (včetně mě) selhala. O sobotní smrti Kellnera se veřejnost dozvěděla až z US serverů v pondělí,“ podotkl k celé věci investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Smrt Petra Kellnera:

?Babiš ztratil největšího konkurenta v zákulisí politiky.

?Piráti mohou přežít svůj možný volební úspěch. Už je bude okopávat jen jeden oligarcha.

?Česká média (včetně mě) selhala. O sobotní smrti Kellnera se veřejnost dozvěděla až z US serverů v pondělí. — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) March 29, 2021

