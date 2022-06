„Poctivost a zkušenost.“ Poslankyně STAN o přednostech hnutí

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN), která před volbami do Sněmovny dělala asistentku šéfovi starostů Vítu Rakušanovi, zesmutněla nad tím, jak stranou otřáslo napojení jejích vrcholných členů na kauzu exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN). „Asi je už z našeho názvu jasné, co v našem hnutí tvoří tu největší hodnotu. Jsou to lidi… Jejich poctivost,“ líčí Urbanová s tím, že „hnutí STAN není Petr Hlubuček“ a v lecčem je prý její strana nevinně. „Politický talent“ Rakušan nám podle ní pomůže, „aby se tu dělala poctivá politika“.

Kauza točící se okolo exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), který byl zároveň předsedou pražských starostů, tvrdě dopadá na celou stranu.

Kromě Hlubučka kvůli korupci v pražském dopravním podniku policie obvinila také například podnikatele Michala Redla, který byl podle policejních dokumentů, na něž odkazuje server SeznamZprávy.cz , hlavou celé skupiny. Právě jeho styky na vládní STAN způsobují ve straně další otřesy.

Po vlně kritiky se rozhodl podat rezignaci ministr školství Petr Gazdík (STAN) a hovoří se i o stycích Redla s dalšími členy strany včetně europoslance Stanislava Polčáka. Kvůli sesypávání vedoucích pozic starostů se tak za této situace rozhoduje jejich předseda Vít Rakušan navrhnout vedení své strany uspořádat předčasný sněm.

Urbanovou, jež se do Sněmovny dostala coby asistentka Rakušana, současná situace ve straně netěší. Rozhodla se tedy připomenout, že největší hodnotu STAN tvoří lidé. „Jejich zkušenosti, jejich inteligence, jejich nadšení, jejich pracovitost. Jejich poctivost,“ líčí.

Poznamenává však, že „co bylo, je a vždy bude naší největší devizou, může být naší největší slabinou“. „Je to jako sinusoida: díky lidem můžeme být opravdu hodně nahoře. Můžeme strhnout doslova davy těch, kteří jdou k volbám a vybírají si kandidáty, které znají, volí naději, volí právě tu bázi, kterou všichni u nás máme. A díky lidem se můžeme propadnout hodně hluboko…,“ shrnula.

Hnutí STAN podle ní „není Petr Hlubuček“. „Hnutí STAN jsou lidé, kteří nejsou líní a dělají cokoliv pro lidi. Nejen starostky a starostové, nutno dodat. Ale i ti prostě aktivní, zajímající se o svět kolem sebe,“ ohradila se proti zaměňování celé strany za Hlubučka.

Hnutí STAN je podle ní místo Hlubučka Vít Rakušan. „Stejných politických talentů máme nepočítaně. A tihle lidé právě teď, v krizi, zvednou prapor a půjdou do toho. Půjdou pomoci tomu, aby se tu dělala poctivá politika,“ oceňuje svého šéfa.

Lidé jako Rakušan podle Urbanové „budou kandidovat, protože se za sebe nemusejí stydět“.

„Budou muset ale taky obhajovat to shnilé jablko, které se mezi námi taky objevilo. To bude těžký,“ poukazuje dále a táže se: „Jak získáme zpět tu důvěru, kterou jsme měli? Která se získává špatně, ale ještě mnohem hůř obnovuje?“ Načež si odpovídá, že „budou muset na sebe vzít odpovědnost za věci, které se staly“.

V lecčem prý byli starostové nevinně. „V některých jsme byli nevinně, ze všech jsme ale právě tu odpovědnost vyvodili, změny udělali a ukazujeme, jak by to mělo být správně. Nevěřím, že se Petr Gazdík dopustil něčeho špatného, ale moje víra nestačí. I on na sebe vzal odpovědnost a vzdal se něčeho, co měl rád. Jak jiné oproti Babišům, Faltýnkům... Nectí nás to, má to být standard,“ tvrdí.

Podle ní se podobné kauzy jako v případě pražského šéfa starostů Hlubučka už v budoucnu dít nebudou. „Protože hnutí STAN změníme,“ vysvětluje. Starostové nám prý ukážou „další Rakušany“: „Ukážeme vám právě ty další Víty Rakušany, kteří by z fleku mohli vést tuhle zemi. Je na to čas, je to potřeba, a mnozí z nich to nebudou dělat rádi, protože nelpí na funkcích, ale ten prapor zvednou… Protože jsou lídři.“

„To máme ve STAN společné. Dovedeme čelit krizím, dovedeme čelit výzvám, dovedeme budovat,“ uzavírá poslankyně a omlouvá se za zklamání, které podle ní ale neznamená, že by si strana nezasloužila další šanci.

