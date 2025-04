„Pojďme se přestat bát. Přestaňme platit.“ Rajchl burcoval lidi v Nepomuku

Na setkání s občany v Nepomuku na jižním Plzeňsku byli také přítomni zástupci SPD – poslankyně Marie Pošarová, olympijský vítěz Jan Kůrka a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Na vlastenecké spojence se přišlo podívat několik desítek lidí.

Společně

„Jde o to, aby národovecká scéna vlasteneckých stran nebyla rozštěpená, rozfragmentovaná na několik subjektů a vy jste si nemuseli vybírat jestli ten, nebo onen, jestli tento předseda nebo tato předsedkyně je lepší, ale jde o to spojit síly,“ uvedl na začátku svého proslovu Jindřich Rajchl. „Čekají nás bez nadsázky nejdůležitější volby za našeho života… V současné době stojíme na historické křižovatce. Po roce 1989 jsme podle mého názoru uhnuli na špatnou cestu, jelikož jsme preferovali rychlé zbohatnutí a rychlý kapitál, který jsme inkasovali za naše rodinné stříbro. Bylo to logické, protože mnoho lidí obdivovalo prosperitu, která byla na Západě. Viděli reaganovskou Ameriku a všichni chtěli mít audiny a bavoráky a neváhali jsme prodávat náš majetek pod cenu. Dodnes kvůli tomu trpíme a má to negativní dopady na náš ekonomický vývoj. Cesta, kterou jsme si zvolili, byla ještě horší, než ta polská nebo maďarská, byť krátkodobě nám přinesla rychlejší ekonomický růst. Podívejte se dnes, kdy si Maďaři nechali MOL a Poláci ORLEN, ze strategických firem, které jsme my rozprodali, tak jsou na tom dnes oni lépe. Neodchází od nich tolik kapitálu do zahraničí,“ pokračoval dále Rajchl.

Co by bez nás dělali…

V České republice jsme podle předsedy PRO „…zase první, jako vždy u všech negativních kategorií a faktorech. My jsme, jak říkal Babiš, ,best in covid', jsme nejdražší v ceně elektřiny a plynu, tam jsme absolutní jedničky v celé Evropě. Jsme jedničky v poklesu reálných mezd, za posledních pět let i v poklesu HDP, a mohl bych pokračovat. Jsme bohužel jedničky v odlivu kapitálu do zahraničí. Oficiálně se udává, že z této země odejde zhruba 300 miliard korun každý rok. Ale neoficiálně – a tudíž reálně – se jedná o více než bilion korun. Těch 300 miliard, to jsou ty oficiálně ukazované dividendy, které ukazují, jak vysoko nás ALBERT, LIDL, banky, které jsou vlastněné ze zahraničí, mobilní operátoři a další, kteří v podstatě to, co my vyděláme a nanosíme jim tam, tak to odvezou. Nikdo v Evropě nemá takový odliv kapitálu, takové negativní saldo obchodní bilance, jako máme my.“

„To je to, o co v současné době bojuje Donald Trump. On má negativní obchodní bilanci s Čínou a rozdíl je přes 300 miliard dolarů. Z Číny přijde do USA o 300 miliard méně, než odteče z Ameriky do Číny. A Trump řekl – dost! Mně se na tom líbí, že není politik údržbář. To je problém, který by Amerika ještě pět nebo deset let přežila a na životní úrovni by to tam nebylo příliš znát. Kdyby on byl jako náš Fiala, nebo jako Leyenová, jako Macron, tak by ten problém odsunul. Dělal by, že neexistuje a bylo by to pro něj politicky výhodnější. On jde do obrovského karierního rizika, protože celní válka může dopadnout různě. Přesto se do toho pustil, protože chápe, že není dlouhodobě udržitelné, aby z Ameriky odcházelo víc, než do ní přitéká. Protože země tím pádem chudne. To jsou peníze, které vyděláme. Žádné virtuální. Ty dostanete na výplatách, nakoupíte za ně elektriku, mobilního operátora, bankám a dalším menším společnostem, a ony si ty peníze odvedou. Kdyby nám tady zůstávaly, tak by tady každý rok zůstával bilion a měly bychom se tu naprosto báječně. Bylo by na důchody i na všechno ostatní. Bohužel, kvůli tomu, že tady tyto peníze nezůstávají, tak Česká republika se řítí do hluboké ekonomické krize a bohužel v době, kdy do ní Titanikem vplouváme, tak za kormidlem máme Petra Fialu, což je ta nejstrašnější zpráva,“ pokračoval dále Rajchl.

Pryč s nesmysly!

„Nejlepší zpráva je, že už tam v září být nemusí. Potřebujeme změnit politiky údržbáře na státníky vizionáře, kteří se nebudou bát dát svoji karieru na stůl a říci, že Česká republika potřebuje razantní změny. Potřebujeme jít do přímého střetu s bruselskými byrokraty. Nebudeme potupně přijímat migrační pakt, Green Deal, euro a všechny nesmysly, které jenom dělají všechno dražší a nás méně bezpečnými a méně svobodnými,“ konstatoval Rajchl za velkého potlesku a hvizdu přítomných.

„Dovedete si představit, jak ten europudlík Fiala bude říkat Leyenové, že české elektrárny nebudou na lipské burze, že nehodláme pracovat za třetinu německých platů. Po roce 1989 tady zůstala taková mantra, že máme nižší platby proto, že máme nižší produktivitu práce. Po určitou dobu to byla i pravda. Ale dnes je to nesmysl. Když jsme měli prodavačku, která prodávala potraviny, které stály třetinu toho, co v Německu, tak měla třetinový plat. Ale v současné době není důvod, aby prodavačka, která sedí za kasou v Lidlu, jenž prodá stejné množství potravin za stejnou dobu a stejné ceny, tak není jeden jediný důvod, proč má mít třetinový plat než prodavačka za hranicemi,“ konstatoval šéf hnutí PRO.

(Ne)buďme vazaly

Politici se podle Rajchla bojí říci, že Západ chce, abychom měli mzdy tak nízké. „Západ nechce, abychom zbohatli, protože tady potřebuje levnou pracovní sílu, abychom jim montovali věci, které si tam sešroubují a prodávají s vyšší přidanou hodnotou. Dokud budeme akceptovat postavení poslušných poddaných, kteří u stolu jen klečí a čekají, co upadne na zem, tak do té doby Německo nemůžeme dohnat. Fiala říká, že za čtyři roky. Jedině, že by šel dělat premiéra do Německa,“ pobavil přítomné Rajchl. „Česká republika má na to, aby dohnala Německo a měla jejich platy. Prvním předpokladem je to, že odmítneme roli ekonomické kolonie Západu. Brusel nás vysává, zbavuje nás našeho bohatství a svobody, demokracie a ohrožuje naši bezpečnost,“ konstatoval za potlesku auditoria.

„Chtěl bych zmínit dvě kategorie, které spolu komplementárně souvisí. Ony jsou totiž postaveny na zcela stejných principech. Je to Green Deal a zbrojení. V obou dvou případech jde o to samé, a když k tomu přidáme covid, tak budeme mít trojici. Princip je pořád stejný, hraje se pořád podle stejných scénářů. První krok je vytvoření strachu. Ve všech médiích se musí psát, že je tu nějaké ohrožení lidstva, planety. Jednou se to jmenuje virus, podruhé CO2 a problémy oteplování a potřetí je to Putin. Hlavní je vytvořit satana. Oni jej potřebují. Když byl Usáma bin Ládin, tak Američané potřebovali válčit v Afghánistánu a Iráku. Kdo nesouhlasil s bojem proti němu, tak byl podporovatelem terorismu. To je pořád stejné. Kdo nesouhlasí s Green Dealem, kdo nechce emisní povolenky, tak je v podstatě vědecký břídil, který odpírá konsensus, ke kterému došli všichni odborníci na celém světě. Všichni odborníci přece vědí, že CO2 způsobuje globální oteplování. Absolutní nesmysl!“

„Nevím, jestli jste viděli ten legendární přenos z amerického senátu, kdy jich tam sedělo pět a senátor se jich zeptal, kolik CO2 je v atmosféře. Oni říkali pět procent, nebo šest procent, dokonce. Osm. A je to 0,04 procent. Při 0,02 končí život na Zemi. A oni říkají třeba čtyři procenta,“ vysvětloval Rajchl.

„Snaží se nám říci, že jestliže nezačneme omezovat náš způsob života, jestli nebudeme platit extra poplatky i za topení, za pohonné hmoty, za jídlo, bydlení, tak tady všichni do patnácti dnů uhoříme. Garantuji vám, že spíše tady hrozí zánik civilizace a Evropy právě kvůli placení těchto poplatků, což změní kontinent na ekonomický skanzen. USA opustily pařížskou klimatickou dohodu a Čína i Indie žádný Green Deal neznají a vůbec je nezajímá. Takže setrvávat na této ideologii znamená pomalou smrt. My si nechceme nasadit zelená pouta, my chceme budovat naši zem a rozvíjet naše životy a vrátit našim lidem bohatství. Protože to, co jim bylo v posledních letech sebráno, je bohatství, štěstí a spokojenost. Podívejte, jak jsou lidé nevrlí, jak jsou nervózní, jak se bojí budoucnosti. Paradoxně o nás říkají, že prodáváme strach. Je to přesně obráceně. Oni prodávají strach z globálního oteplování, z viru, z války. Pojďme se přestat bát, pojďme přestat platit emisní povolenky, dávat peníze za nesmyslné vakcíny, za zbraně. Pojďme investovat do našich lidí a naší země. To je náš program,“ zakončil za bouřlivého potlesku první část svého vystoupení Jindřich Rajchl.