„Pojďte se mnou.“ Na akci před Strakovkou se zavíralo. A byl rachot

„Tady se vládne, to je brnkačka. Fiala to vždycky přikryje. Strádáme hlavně ekonomicky, ale nejsme bohužel Francouzi nebo Němci. Jsme přizdis***i. My, Češi, jsme prostě slaboši,“ sdělil ParlamentnímListům.cz pražský důchodce Pavel Dlouhý na protivládní demonstraci, kde policie zatkla aktivistu Slávka Popelku z Holešovské výzvy.

„Jsem tady proto, že mám zákaz pobytu v Praze a chci ukázat, že na zákazy této zločinné a nezákonné vlády nedám.“ Jen co Slávek Popelka z Holešovské výzvy dořekl tuhle větu, zabásl ho jeden z policistů se slovy: „Pane Popelka, můžu vás požádat. Pojďte se mnou stranou.“ Byli jsme na menší protivládní demonstraci před Úřadem vlády.

Zabásli Popelku

„Doporučujeme přivézt vládě vhodný dárek. Takový, jaký si zaslouží. Například stará vejce, močůvku v PET lahvi, shnilou zeleninu a tak podobně,“ vyzýval k účasti na demonstraci už dopředu Popelka. Před Úřadem vlády pak na sebe policie nenechala dlouho čekat. „Máte chránit zákon, ale kryjete zločince,“ dodal ještě Popelka na adresu policie. To už stál uprostřed kruhu několika policistů a vyndaval z peněženky občanku. „Vy ho chcete sebrat? Vždyť říká pravdu,“ křikl jeden z kolemstojících. Když ho odváděli, křičel už celý dav: „Hanba, hanba, hanba.“

Na sklonku loňského roku totiž pražský soud zamítl odvolání aktivisty Popelky, který byl v červnu 2023 odsouzen za podněcování k výtržnictví. Na jedné z demonstrací totiž vyzýval dav ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea. Soud potvrdil trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců podmíněně a zákaz vstupu do Prahy na osmnáct měsíců.

Lída líže Líze

„Takových akcí bude víc, takže budou předčasné volby. Vláda nemůže vydržet ještě dva roky drancovat tuto zemi. To lidi nesmí dopustit. Poslední dobou mě střeba naštvalo, že naše děti chtějí učit ve škole něco jako ‚Lída líže Líze‘ a takovéto dvojsmyslné věty. Nová školní výuka. My jsme měli ‚máma mele maso‘ a dnešní děti mají tohle. Malé dítě to nepochopí, ale starší spolužák mu to rád vysvětlí,“ prohlásil Petr z Berouna s tím, že možná koalice ANO s SPD po příštích volbách by byla určitě lepší než současná vláda.

Ohledně nákupu letadel F-35 ještě dodal: „Bylo to teď narychlo domluvené. Černochová to podepsala, dokud tady tahle vláda ještě je. F-35 jsou útočné stíhačky. Česká republika vyrábí v Aeru Vodochody bitevníky Albatrosy. Ty také mohou nést řízené střely, a když jich bude víc, mohly by F-35 sestřelit, i když je nadzvuková. Jestliže nám říkají, že je potřebujeme kvůli naší obraně, tak lžou. Jde o posílení útoku Severoatlantické aliance. A kdybychom je tady dnes už měli, tak věřím, že jsou na Ukrajině, Rusák by je sestřelil a máme h***o.“

Brnkačka vládnutí

„Předčasné volby jsou mým velkým přáním. Legitimita vlády je téměř nulová. Moc v to nedoufám, protože tady se vládne, to je brnkačka. Fiala to vždycky přikryje. Strádáme hlavně ekonomicky, ale nejsme bohužel Francouzi nebo Němci. Jsme přizdis***i. My, Češi, jsme prostě slaboši. Dnes oslavujeme Nagano, kde jsme vyhráli před šestadvaceti lety,“ prohlásil pražský důchodce Pavel Dlouhý s tím, že ohledně budoucnosti je skeptický.

Nejvíc ho v poslední době samozřejmě naštvalo rozhodnutí Ústavního soudu ohledně snížení valorizací penzí. Důchodci byli prostě okradeni a je to hnůj. Ale nejen to: „Narodil jsme se roku 1947, takže si všechno velmi dobře pamatuji. Když nás stovky kluků v srpnu 1968 házely kameny na tanky na Vinohradské u rozhlasu, tak jsem tam schytal kulku do zad. Rodiče Petra Pavla, což není můj prezident, vítali okupační důstojníky. Vždyť on to i řekl. Kdyby nepřišel rok 1989, tak by byl taky u vesla, ale za komunisty.“

Vládě lůzrů

Protivládní demonstrace se mohlo zúčastnit okolo stovky lidí. „Nejsme ve válce, jsme v p****i,“ stálo napsáno na jednom z transparentů. Nedaleko davu postávaly u větších bubnů dvě starší ženy. „Je potřeba, aby se lidé dali dohromady. Něco se dělat musí a člověk musí jasně říct ne,“ zmínila Zdena a dodala: „V dnešní době už se takřka bojuje o život a lidskou hrdost. Nechci se stydět. Ti, co se scházejí na Úřadu vlády, by se měli hodně, hodně stydět.“

Jeden ze svolavatelů demonstrace, Miroslav Kelnar, přečetl výzvu. „Žádáme zastavit celkovou devastaci této země, neprodlenou demisi vlády a vznik vlády odborníků, která dovede zemi k novým volbám,“ sdělil mimo jiné. Ve výzvě se také píše: „Zavinili jste pokles HDP České republiky za rok 2023 o 0,4 %. K tomu jste navýšili zadlužení této země o cca 290 miliard korun.“ Nakonec tam stojí černé na bílém: „Vaše vláda jakožto vláda lůzrů nás každodenně a dostatečně přesvědčuje, že není schopna a nejspíš ani nechce suverenitu a prosperitu České republiky... Neděkujeme – odejděte! A počítejte s tím, že po vás budeme požadovat náhradu škod, ba i osobní zodpovědnost za škody, které jste způsobili!“

