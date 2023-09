„Pokud uspějete, Slovensko má šanci.“ Fico dostal z Česka nečekanou podporu. Kvůli rvačce

reklama

Prezident Klaus v dopise předsedovi aktuálně nejpopulárnější slovenské strany Směr-SD Robertu Ficovi píše, že situací na Slovensku je zneklidněn. „Pozorně sledujeme předvolební debaty i celou atmosféru na Slovensku. Jsme tím zneklidnění a ve Vašem úspěchu vidíme šanci, aby Slovensko zůstalo demokratickou zemí a aby zůstalo samo sebou,“ píše.

„Shodujeme se s Vámi, že je třeba opřít se o občany Slovenska, o slovenské voliče, a ne o komentáře v New York Times či v jiných zahraničních médiích, včetně českých,“ dodal Václav Klaus s tím, že výsledky slovenských voleb povařují v jeho institutu za důležité nejen pro Slovensko samotné, nejen pro další vývoj ve střední Evropě, ale v Evropě jako celku. „Budou mít dopad i v České republice,“ doplnil.

„Berte tento dopis jako výraz naší podpory v závěru předvolebního boje. I když se z mediálních zpráva může zdát, že u nás stoupence nemáte, můžeme vás ubezpečit, že tomu tak není,“ vzkázal v závěru exprezident Václav Klaus slovenskému expremiérovi Robertu Ficovi.

Slovenský expremiér Igor Matovič tiskovou konferenci míjel právě ve chvíli, kdy předseda Směru-SD Robert Fico právě mluvil do mikrofonu, zastavil kousek za ním v automobilu s reproduktory a označil představitele Směru za mafiány a bastardy, informovaly Novinky.

Exministr vnitra Robert Kaliňák otevřel dveře auta, chtěl Matovičovi vytrhnout z ruky mikrofon. „Pusť to, ty hajzle, to je můj majetek,“ křičel Matovič. „Jdi do prdele, mafiáne Kaliňáku,“ řval na něj Matovič a kopl Kaliňáka do hrudi. Poté bránil Kaliňáka další muž, který udeřil Matoviče opakovaně do tváře. Potyčku zastavili až policisté, kteří aktéry od automobilu odtlačili.

Igor Matovič přijel na tiskovku SMERu a do reproduktorů říkal fakta o straně SMER a jejich členech.

Robert Kaliňák ho napadl. pic.twitter.com/ONzio22iIr — OstraVanda (@ostravanda_) September 13, 2023

Zatímco se někdejší expremiér a šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič pral s exministrem vnitra Robertem Kaliňákem, šéf strany Směr-sociální demokracie Robert Fico byl v průběhu tiskové konference své strany k incidentu otočený zády a vyčkával, co bude následovat.

K situaci se Fico vyjádřil až na sociální síti po skončení brífinku. „Musím se zastat mých kolegů, kteří poté, co přišel Matovič provokovat na naši tiskovou konferenci, udělali s ním pořádek. Matovič dostal to, pro co si přesně přišel. Když jsem byl na vojně, tak mě vždy učili, že s debilem, bláznem, se nedá vyjednávat a že jedna facka je lepší než třicet minut vyjednávání. Je mi jen líto, že nedostal mokrou rukou, protože to by byla vodoléčba,“ sdělil ve své reakci.

Předčasné parlamentními volby začnou na Slovensku 30. září a podle průzkumů nemusí Matovičovo hnutí po volbách zůstat v parlamentu, v Národní radě SR. V průzkumech naopak vede strana Směr-SD předsedy Roberta Fica, který má zatím největší šance k sestavování nové vlády Slovenska.

