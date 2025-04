„Poláci armádu budovat nepotřebují, už prohráli.“ Mrazivá predikce OSN budí ohlas

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 93% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4438 lidí



Český statistický úřad (ČSÚ) před několika dny upozornil, že se během roku 2024 narodilo 84 311 dětí a druhým rokem v řadě výrazně poklesl i počet sňatků, zatímco rozvodů bylo naopak meziročně více.



Bez zahrnutí migrace se populace Česka šestým rokem v řadě zmenšila, jelikož úbytek 27,9 tisíce osob byl obdobný jako v roce 2021, kdy byl zaznamenán rekordní počet zemřelých. Za hlubokým přirozeným úbytkem v roce 2024 primárně stál nízký počet narozených, který byl meziročně nižší o 6,8 tisíce, resp. o 8 %.

„Počet živě narozených dětí se v roce 2024 výrazně snížil již potřetí v řadě. Roční úhrn 84 311 představuje nové historické minimum, které překonalo dosavadní číslo 89 471 z roku 1999,“ shrnula Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Podle předběžných údajů připadlo na jednu ženu 1,37 dítěte a úhrnná plodnost byla o 0,1 nižší než v roce 2023.

Vloni statistici upozorňovali rovněž na projekci demografického vývoje Europop2023, dle níž se do konce tohoto století sníží počet obyvatel EU o 6,1 %.

Po roce 2026 by dle této projekce počet obyvatel EU měl až do konce století klesat. „Do roku 2050 poklesne na 447,9 milionu (o 1,2 % mezi roky 2026 a 2050) a do roku 2100 na 419,5 milionu (o 6,3 % mezi roky 2050 a 2100). Celkový úbytek obyvatel EU od roku 2022 do 2100 by měl činit 27,3 milionu (6,1 %),“ uvádí.



Dosti pochmurná čísla pro Evropu pak nabízí zejména předpověď vývoje obyvatelstva OSN, tvrdící, že „jeden ze čtyř lidí na celém světě žije v zemi, jejíž populace již dosáhla vrcholu“.

Podle vyhlídek světové populace z loňského roku OSN očekává, že světová populace dosáhne vrcholu v polovině 80. let a během příštích šedesáti let vzroste z 8,2 miliardy lidí na přibližně 10,3 miliardy v polovině 80. let a poté se na jejich konci vrátí na 10,2 miliardy.







„K roku 2024 dosáhla velikost populace vrcholu v 63 zemích a oblastech, včetně Číny, Německa, Japonska a Ruska, a předpokládá se, že celková populace této skupiny se během příštích třiceti let sníží o 14 %. U dalších 48 zemí a oblastí, včetně Brazílie, Íránu, Turecka a Vietnamu, se očekává, že počet obyvatel dosáhne vrcholu mezi lety 2025 a 2054. Ve zbývajících 126 zemích, včetně Indie, Indonésie, Nigérie, Pákistánu a Spojených států amerických se očekává nárůst populace do roku 2054,“ zaznívá.











Velký nárůst obyvatel má naopak pokračovat v Africe. „V devíti zemích této poslední skupiny, včetně Angoly, Středoafrické republiky, Demokratické republiky Kongo, Nigeru a Somálska, se očekává velmi rychlý růst s tím, že se jejich celková populace v letech 2024 až 2054 zdvojnásobí,“ uvádí výhled OSN.







Čekat se pak mají také značné demografické změny, jelikož predikce předpokládá, že do konce 70. let 20. století počet osob ve věku 65 let nebo starších překročí počet dětí a mladistvých, a taktéž již v polovině 30. let počet lidí ve věku 80 a více let má být vyšší než počet kojenců do 1 roku věku. „I v zemích, které stále rychle rostou a mají relativně mladou populaci, se očekává, že počet osob ve věku 65 a více let během příštích 30 let poroste,“ zaznívá do organizace.

Varovně predikce vyznívá zejména pro mnohé evropské země, jejichž očekávaný vývoj populace vypadá ještě chmurněji než ten český, predikující scénář ztráty až 2,4 milionu obyvatel do konce století.







Ani trochu pozitivně nepůsobí grafy očekávaného vývoje obyvatelstva Itálie či Ukrajiny.









Zatímco poměrně setrvalý počet obyvatelstva je predikován Francii či Spojenému království.









Oproti tomu až hororově působí pohled na predikci vývoje v současném Polsku, jež naznačuje ztrátu až přibližně poloviny současného obyvatelstva.







Očekávání, že aktuálně 37,5milionové Polsko do konce století přijde až o 18,8 milionu svých obyvatel, pak komentoval ekonom Vladimír Pikora slovy o prohře i bez vnějšího napadení země. „Jestli se naplní tento výhled OSN, tak Poláci žádnou armádu budovat nepotřebuji, už prohráli,“ komentoval ekonom mapu, zachycují výhled OSN.

