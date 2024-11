„Porazila Putina.“ Pekarová s Miroslavou Němcovou se tetelí radostí nad výhrou v Moldavsku

Maia Sanduová se opět stala moldavskou prezidentkou. Na nejvyšší politický post ji dostali krajané žijící v zahraničí. Protože v samotném Moldavsku byl souboj s jejím protikandidátem Alexandrem Stoianoglem velmi těsný. Dokazuje to, jak rozpolcená je moldavská společnost a kolik lidí má za to, že by bylo lepší přiklonit se k Rusku, po čemž volal právě soupeř Sanduové.

Česká vládní koalice Sanduové pogratulovala k vítězství.

„Moc gratuluji Maie Sanduové ke zvolení prezidentkou Moldavské republiky! Je to nesmírně statečná žena, která odmítla jít cestou sbližování s Ruskem a přihlásila se k evropskému směřování země. Její vítězství je špatnou zprávou pro Kreml a skvělou pro demokratický svět,“ napsala na sociální síti X předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Ve stejném duchu se vyjádřil i její stranický kolega a ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek.

„Srdečně gratuluji Maie Sandu ke zvolení prezidentkou Moldavska. Její odvaha v boji proti ruskému vlivu a jasné proevropské směřování jsou přesně tím, co dnešní Evropa potřebuje. Kdyby bylo více lidí jako ona, je zločinec Putin dávno poražen,“ podotkl.

Za TOP 09 pogratuloval do Moldavska i europoslanec Luděk Niedermayer. Podobně jako v poslední době předseda vlády Petr Fiala (ODS) i europoslanec v barvách TOP 09 sáhl ke sportovnímu příměru

„Moldavsko–Rusko 2 : 0. Gratuluji Maie Sanduové! Ve svém úřadu prokázala nebývalou míru odvahy, s níž se snaží vést svou zemi na cestu svobody a demokracie. Příklon k unii, a ne k Rusku, je cestou k bezpečnosti a prosperitě. Těším se na setkání v Evropském parlamentu, jsou vždy inspirací,“ poznamenal Niedermayer.

Stranou nezůstal ani ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, taktéž z TOP 09.

„Skvělé zprávy z Moldavska! Navzdory tlaku z Ruska jasně zvítězila Maia Sandu, prozápadní prezidentka, která navzdory Kremlu prosadila i ústavní zakotvení evropské budoucnosti Moldavska. Srdečně gratuluji všem Moldavanům k tomuto výsledku!“

Za skvělou zprávu označil zvolení Sanduové i bývalý předseda opoziční a dnes mimo sněmovní lavice sedící sociální demokracie Michal Šmarda. „Skvělá zpráva! Gratuluji Maie Sanduové a především všem lidem v Moldavsku,“ napsal taktéž na sociální síti X.

Výsledek voleb v Moldavsku uvítal i ministr zahraničí Jan Lipavský.

„Vítězství prezidentky Maii Sanduové je ukázkou odhodlání moldavskych občanů postavit se ruské dezinformační a vlivové mašinérii. Je také důkazem, že Moldavané chtějí pokračovat v evropské cestě. Gratuluji paní prezidentce, gratuluji Moldavsku,“ napsal ministr zahraničí Jan Lipavský, dříve pirát, dnes nestraník.

Ozval se také ministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák.

„Gratuluji paní prezidentce Maie Sanduové ke znovuzvolení a přeji Moldavsku úspěšnou cestu do EU!“

