„Poserte se! Chci být Salvini!“ jede Foldyna. A koluje: Babiš bez ČSSD s ním, Klausem, Staňkem. A to není vše

Poslanec Jaroslav Foldyna byl vzhledem ke svým nedávným vyjádřením Janem Hamáčkem vyzván, aby respektoval politiku a rozhodnutí sociální demokracie. „Nebo nebude členem sociální demokracie,“ pohrozil předseda ČSSD. A poslanec posílá vzkaz zpátky: „V roce 1970 mého otce také vyloučili ze strany, že nesouhlasil s její politikou. Později se ukázalo, kdo měl pravdu.“ Dodal, že by rád byl jako italský vicepremiér Salvini. A v deníku iDNES už se řeší, jak by se Andrej Babiš mohl obejít bez sociální demokracie...

Již dlouho koluje v politicky zainteresované společnosti otázka, zda poslanec Jaroslav Foldyna stále ještě patří do sociální demokracie. Případně, zda do ní patří jeho názoroví oponenti. Naposledy se trnem v oku stalo, že se Foldyna zúčastnil Vlasteneckého setkání na zámku Příčovy u Sedlčan. Ministr zahraničí Tomáš Petříček, kterého Foldyna několikrát kritizoval, k tomu pro Deník.cz řekl: „K aktivitám pana Foldyny už považuji za zbytečné se vyjadřovat. Všechny jeho kroky z poslední doby jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem a s naším programem a hodnotami se otevřeně rozchází.“ Dle Jany Maláčové by „pan Foldyna měl pracovat, namísto toho, aby na sebe poutal pozornost účastí na obskurních akcích. ČSSD tím dlouhodobě ubližuje.“ Anketa Jaký máte názor na Jaroslava Foldynu? Skvělý člověk, skvělý politik 89% Někdy s ním souhlasím, někdy ne 4% Špatný politik 3% Naprostý kretén 4% hlasovalo: 2158 lidí

Celý článek ZDE

Jaroslav Foldyna pak přilil olej do ohně, když ve včerejším rozhovoru pro iDNES prohlásil, že by nadále podporoval kabinet, i kdyby z něho sociální demokracie odešla. „Ano, já bych podporoval rekonstruovanou vládu,“ odpověděl přímo. Což souzní s jeho vyjádřením o případném odchodu ČSSD z vlády. „Nemyslím si, že by měla v tuto chvíli z vlády odcházet, ale neměla by okopávat kotníky koaličnímu partnerovi jenom proto, aby se zviditelnila, protože se stává naprosto nedůvěryhodnou politickou silou. Jsem přesvědčen, že diskuse se vede jiným způsobem, ne honěním si bodů tím, když paní ministryně Maláčová vypráví nějaké pohádky, kdy není schopna věcně odpovídat paní ministryni financí (Aleně Schillerové za ANO – pozn. red.) na její výtky nebo otázky.“

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda strany Jan Hamáček se k Foldynovým prohlášení vyjádřil také: „Pan Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie.“ Server iDNES.cz také spekuluje, jak by se Andrej Babiš mohl obejít bez podpory ČSSD. Počet poslanců hnutí ANO je 78. Vládu podporují patnácti hlasy komunisté. Do magické většiny 101 hlasů zbývá tedy 8 poslanců. Jedním z nich by mohl očividně být Jaroslav Foldyna. Dále by prý Andrej Babiš mohl sbírat mezi odpadlíky. Hovoří se o frakci Lubomíra Volného, bývalého poslance SPD, která má poslance tři. Dále i o Trikolóře Václava Klause mladšího s dvěma poslanci a ve hře je údajně i bývalý ministr Staněk. Dohromady sedm z osmi potřebných. iDNES dodává, že tato matematika platí pouze, pokud by se Andrej Babiš rovnou nedohodl na podpoře s „deklarovaně svolnou“ SPD.

Forum24 také nelenilo a Johana Hovorková k vyjádřené podpoře prohlásila: „Toto vyjádření plně odpovídá inklinacím pana Foldyny: byl by to totiž kabinet, který by drželi komunisté, SPD a možná i Václav Klaus mladší, ruská fronta by tedy i s ním byla kompletní.“ Dodává, že Andrej Babiš patří do stejného názorového proudu jako SPD: „Andrej Babiš patří k SPD stejně jako k Foldynovi, komunistům, mladému Klausovi a ke všem těm dezinformačním webům, které ho podporují a které napadají občany, kteří chodí na demonstrace.“

Celý článek ZDE a ZDE

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Jaroslav Foldyna na možnost, že by byl z ČSSD vyloučen, reagoval na Facebooku. Nejdřív citoval svá slova z rozhovoru: „Myslím, že hnutí ANO prezentuje sociálnědemokratickou politiku, proto řada voličů ČSSD přešla a volí hnutí ANO. Sociální demokracie jako by ztratila svůj azimut a převzaly ho jak hnutí ANO, tak SPD. A městský liberální volič s permanentkou do divadla, jak říká jeden z kolegů z vedení ČSSD, volí Piráty. Dává nám někdy za pravdu, když jdeme do střetu, ale volit nás nebude.“

A přidává paralelu z historie: „V roce 1970 mého otce také vyloučili ze strany, že nesouhlasil s její politikou. Později se ukázalo, kdo měl pravdu.“

Foldyna také reagoval na osočení, že je jako italský fašistický vůdce Benito Mussolini, které přišlo od přispěvatele Deníku Referendum Pavla Šandy, zastupitele ČSSD v Neratovicích. „Neomarxisti, poserte se!“ vzkazuje Foldyna a dodává: „Nikoli Mussolini, ale Salvini, to bych chtěl. Kšando!“

Poslance se zastala také bývalá členka sociální demokracie z éry Miloše Zemana Jana Volfová. „Oni si fakt neuvědomují, že Jardovy názory jsou názory většiny skutečných sociálních demokratů. No, cesta do ztracena nechť jim je lehká,“ vzkazuje vedení sociální demokracie. Jeden z komentujících pak současné vedení ČSSD označil za „kariéristickou bandu, která by byla schopna zaprodat pro KORYTO i vlastní matku“.

Současné vedení, byť z jiného pohledu, kritizoval i bývalý poslanec ČSSD Milan Chovanec. „My jsme dneska ve stavu, kdy se všechno rozhoduje podle nadpisů, podle krátkých tweetů a je to takové po povrchu,“ vysvětloval. Podle něj je sociální demokracie pro voliče nesrozumitelná, protože není jasné, co je její politika ve vztahu k Evropě. „Když si volič poslechne kolegu Foldynu a pak, dejme tomu, kolegu Veselého, tak vůbec netuší, co sociální demokracie v té evropské politice hájí.“ Vedení strany podle jeho názoru neurčilo jasný směr.

Psali jsme: Hamáček? Už ne. Staněk. Zeman... Milan Chovanec promluvil, ČSSD nebude mít hezké ráno

Fotogalerie: - Priority ČSSD

Psali jsme: Cože? Češi mají víc rádi Rusko? Poprask a silná slova Režisér Polesný: ČT je nestranná. Jsme zbabělý národ. Umělec v sobě nese ideály. Mám obavy, ale mladí... „Sračko! Vystřelim tě z kecek!“ Válka Foldyny a Petříčka se hodně vyhrotila, už jde i o Pocheho Foldyna: Petříček je svazák. Babišovu vládu podpořím, i když z ní ČSSD vypadne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas