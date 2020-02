„Pouliční lynč je někdy lepší než soud.“ Romové řeší vyhozenou prodavačku. Kdo uráží, je gadžovská huba

Mrcha, gadžovská huba, levá mindža – i takových označení se dostalo těm, kdo jednají jako jablonecká prodavačka knihkupectví Kanzelsberger, která neurvale mluvila o kolegyni romské národnosti.

Tu měla zaučovat a veřejně to v listopadu na svém twitterovém účtu, pod jménem Tereza Bart, komentovala výrokem: „I procházka po brněnském Cejlu mi byla příjemnější než zaučovat v práci cikánku.“ Přestože její chování bylo silně diskriminační a veřejně ponížila jinou ženu, tak například čtenáři portálu Romea nakonec překvapivě řešili to, zda urážka je důvodem k okamžitému vyhazovu, zda tím neotevíráme cestu k novému komunismu nebo zda je správnou odvetou, když ji romské etnikum začne pro změnu také urážet. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 4781 lidí

Jasno v tom má přední fanynka stránky Romea Monika Horváthová z Pardubic. „On ten pouliční výbor je někdy lepší než samotný soud. Takový veřejný lynč bez fyzického násilí považuji v jejím případě za adekvátní trest,“ napsala v úterý večer, den poté, co se incident řešil na Twitteru Daniela Hůleho z Člověka v tísni, který firmu na zaměstnankyni upozornil. Pavel Jansen jí odpověděl, že to ho dost mrzí, protože „časem se budou lidé běžně trestat vyhazovem z práce (bez soudu) za to, že jsou ‚levičáci‘, ‚pravičáci‘, ‚zelení‘, ‚rudí‘ atd., že mají jiný světonázor, hmm, to už tu bylo…“ „Ještě mi můžete začít kázat o demokracii a svobodě slova,“ poznamenala Horváthová.

Nedělejme si iluze. Sorry jako

Nepříliš povzbudivou myšlenku vyslovil Vladimir Estocak, podle kterého se obecně s podobnými prodavačkami stejně nic nezmění, protože „stále je dost podniků, kde jí tu práci teď nabídnou sami. 80 procent šéfů má podobnej názor, takže si nedělejme iluze“. Podle již citovaného Jansena je dobře, že se u nás lidé nevyhazují „jen na základě rozhodnutí ‚pouličního výboru‘, ne soudu“. Posléze, když přibylo komentářů, které vyhazov schvalují, dopsal: „Sorry jako, ale něco podobného tu již bylo za komoušů, kdy se vyhazovali lidi z práce bez soudů. Skutečně má být urážka důvod k vyhazovu?“ Podle Davida Schwarze: „Urážka možná ne, ale tupý rasismus určitě ano.“

Mnozí na romském serveru přitvrdili. „Dobře jí tak, nevidí si do huby, kráva jedna,“ neodpustili si nadávku manželé Ferkovi.

Jen mrtvý rasista je dobrý rasista

Některé verdikty nad propuštěnou rasistkou jsou možná už hodně přes čáru… „Jen mrtvý rasista je dobrý rasista, jako jen mrtvý komunista je dobrý komunista,“ prohlásil Petr Vašíček, lékař a zároveň muzikolog a pianista, který žije v Berlíně, pochází z Ostrova v Karlovarském kraji a psalo se o něm například v souvislosti s právní rehabilitací Leopolda Hilsnera, nespravedlivě obviněného z vraždy Anežky Hrůzové v roce 1899.

Lze nalézt také jeho komentáře či reakce na výroky, kdy vystupuje jako aktivní zastánce Židů a Romů (například odsoudil bývalého předsedu ODS Mirka Topolánka za porovnávání předvolebních činů ČSSD s „osvětimskou lží“).



Fotogalerie: - Czech Trade s Havlíčkem

Někteří Romové přidali svou vlastní zkušenost ze zaměstnání, kdy se setkali s podobným rasismem, jaký předvedla jablonecká prodavačka. „Mně se to stalo a šéf tu mrchu vyhodil z práce. Já v tý firmě pracuji 32 let, ona 2 roky tam byla, tak ji vyhodil. No, kdybych mu řekla, co proti mně měla před 2 lety, tak ji vyhodí na hodinu. No, taky ode mě málem dostala přes tu gadžovskou hubu,“ svěřila se Darina Košárková z Rychnova nad Kněžnou. „Gadžovskou hubu? V čem jste jako lepší?“ zeptal se jí Lukáš Peterka. „V čem? Umím lepší pracovat, před 30 lety jsem pracovala u lisu jako operatérka, teď 2 roky ve fabrice uklízím, mám částečný důchod. A ona si prošla za 2 roky úklid a u lisu, no na úklid byla špína a na práci u lisu levá mindža,“ odpověděla mu Košárková. Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7523 lidí

Denisa, která je právě na mateřské dovolené, napsala, že se jí to také občas stává: „Asi tak třikrát až pětkrát za můj život. Jen se jim vysměju do obličeje a dělám si své s úsměvem na tváři dál,“ napsala, jak se k rasistickým poznámkám staví. „Mně se to občas stávalo také, ale když viděli, jak své řemeslo ovládám a jaké má člověk chování, tak změní na Romy názor. Je to na každém z nás, jak si ten život zařídí, ale můžu přiznat, pořád mají k nám lidi předsudky, je to tak,“ přidal se Rom z Hradce Králové Miroslav Barkoci.

Například Angelika Žigová se s rasismem vůči sobě prý nesetkala. „Bohu dík, já jsem se s tím ještě nesetkala. asi jsem měla štěstí na lidi, ale třeba mě to ještě potká – vždyť žiju v České republice,“ uvedla žena z Písku.

Reakce z města „Dycky Most!“

K zamyšlení je úvaha Evy Husákové, podle které má chování, které předvedla prodavačka, jasnou vizi: „Češi si ve skutečnosti ani nepřejí, aby Romové studovali.“ Vychází z toho, že dnes už je hodně Romu vzdělaných, ale majorita je ani tak za spolupracovníky nechce. Proto se snaží jim znechutit práci a odradit je. Brňan Roman Dlouhý s ní souhlasí, prý i proto, že Česká republika je na žebříčku jako druhá na celém světě v rasismu.

Podle absolventa filozofické fakulty Masarykovy univerzity Martina Novotného z Mostu, je argument Husákové možná nevhodným pokusem jak ospravedlnit, že vzdělání pro Romy rozhodně není priorita. „Bez ohledu na barvu pleti, etnický původ a tak dále vždy platí, že čím vyšší vzdělání, tím větší šance získat zaměstnání. Z osobní zkušenosti můžu říci, že jsou to spíše romští rodiče, kteří nechtějí, aby jejich dítě studovalo, a hledají snadnější cesty – například v zařazení jejich dítěte do ZŠ ‚zvláštní‘,“ je přesvědčen muž z majority severočeského města, které je známé velkým procentem romské komunity a problémy v dorozumění mezi většinou a menšinou.

„Majorita to opravdu nijak neřeší. Ale není nic jednoduššího než si to ověřit v praxi. Takže pěkně studujte a až bude mezi Romy stejný podíl vysokoškolsky vzdělaných jako mezi majoritou, tak si pak můžeme popovídat o konkrétních zkušenostech,“ vzkázal ještě Mostečan čtenářce portálu Romea.

Vyhozenou prodavačku odsoudil i Dominik Hašek. Ten se zamýšlel také nad řadou dalších návazných otázek.