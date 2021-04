„Pozvracet se a mlátit hlavou do zdi!“ Expremiér se po projevu Zemana neudržel. A nejen on

reklama

„Věřím, že ti, kterým byl projev určen (a určitě i do ruštiny simultánně tlumočen), jsou spokojeni. Nám, ostatním, zbývá se pozvracet nebo mlátit hlavou do zdi. Víc v tuhle chvíli nezmůžeme,“ poznamenal k Zemanovým slovům expremiér Mirek Topolánek.

— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) April 25, 2021

„Překlad slov Miloše Zemana o tom, že Rosatom má být z tendru vyřazen, pokud se prošetří a potvrdí, že za Vrběticemi stojí Rusko: Rosatom má zůstat v tendru a vyhrát jej, vazalové!“ napsal politolog Miloš Gregor.

A dodal: „SPD, komunisti i Zeman. Všichni by se měli chytnout za ruce a jít do... Ruska. Mentálně tam ostatně stejně už dávno jsou.“

— Miloš Gregor (@anselmoCZ) April 25, 2021

Zemanovu větu „Počkejme na výsledky vyšetřování“ okomentoval i reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek: „Prezident dobře ví, že tohle vyšetřování nebude mít žádný konec. Místo muničáku je díra, důkazy v luftu a agenti v Rusku,“ uvedl.

— Vojtěch Blažek (@VojtechBlazek) April 25, 2021

Jiné věty – „Prezident může, ale nemusí“ – si všiml reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší: „Miloš Zeman shrnul svůj pohled a výklad ústavy,“ uvedl.

— Václav Dolejší (@VacDol) April 25, 2021

„Zeman po týdnu promluvil. Přesně v duchu dezinformačních serverů: zpochybnit verzi BIS,“ uvedl komentátor Martin Fendrych.

„Zemanova taktika: BIS nepodpořit, případ rozmělnit, zdůraznit dvě verze, celé to zastřít, v TV Prima říká agentům GRU 'Pat a Mat'. Velezrádce, který sleduje zájmy Ruska, nikoli naše,“ dodal Fendrych.

— Martin Fendrych (@fendrych_m) April 25, 2021

„Zeman nepřekvapuje. Hlavní problém je BIS, na druhém místě pak ruští agenti. Ale pochybnosti zůstávají...“ napsal editor Deníku N Libor Stejskal. „Ač podporuji korektní vztahy se všemi důležitými totalitními a autoritářskými režimy... Ano, pane prezidente, my vám rozumíme,“ dodal. „Někteří komentáři i politici kvitují, že se náš pan prezident v dnešním projevu ke kauze Vrbětice jednoznačně nepostavil za interpretaci Kremlu (podle něj je to jedna ze dvou možností). To jsme dopadli...“ napsal Stejskal.

— Libor Stejskal (@libor_stejskal) April 25, 2021

„Jestli informace k tomuto spontánnímu projevu pan prezident sháněl a analyzoval desítky hodin a ‚zahrabal se v nich v Lánech‘, pak vzhledem k tomu, co zaznělo, stačilo přečíst jeden článek z otevřených zdrojů,“ vyjádřil se k celé věci i moderátor František Lutonský z ČT. K tomu ještě doplnil otázku, jak se dají ověřit informace CIA a BIS, zároveň také poukázal na neznalost ústavy.

— František Lutonský (@FLutonsky) April 25, 2021

"Ukázkový příklad hybridní války. Chytrácky namíchat pravdu a lež tak, aby jeho názor působil "rozumně", ale zároveň zpochybnil důvěryhodnost státních institucí. Je to geniální hnus. Ruská propaganda má nyní skvělý materiál. Už se o něj opírá v oficiálních kanálech. Tak ve čtvrtek!" napsal Benjamin Roll na twitterovém účtu Milionu chvilek pro demokracii.

— Benjamin Roll (@BenjoRoll) April 25, 2021

"To bylo takové vyjádření policejního prezidenta na tiskovce, že důvěřuje vyšetřovatelům a oni pracují s vyšetřovacími verzemi a vše určitě prověří. Prezidentského a státnického se mi tam nezdálo vlastně nic," sdělil bývalý šéf Transparency International David Ondráčka.

— David Ondráčka (@David_Ondracka) April 25, 2021

"Babiš a Hamáček opakovaně v uplynulém týdnu sdělovali, že Zeman za jejich kroky plně stojí. Dnes se ukázalo, že tomu tak není," míní pak komentátor Alexandr Mitrofanov.

— Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 25, 2021

"Mohl by mlčet dál. Bylo by to lepší. Toto bylo úplně zbytečné. Není to prezident, ale mezera v dějinách," dodal také Mitrofanov.

"Jednoho dne si budou lidé promítat dnešní Zemanův vstup a budou se divit, jak se mohlo stát, že v čele státu byl muž s evidentními známkami tak silného opotřebování, že úřad prezidenta republiky svým chováním vážně kontaminoval," řekl.

"Překvapeně zjišťuji, že mi z celého dnešního Zemana utkvělo v paměti jen to, že každý e-mail má svou adresu," dodal také.

"Prezident Zeman nabádá k vyčkávání na konec vyšetřování. Tím vlastně říká, že tendr na JE Dukovany by měl počkat, aby se snad Rosatom mohl vrátit, kdyby podezření z útoku ruské GRU ve Vrběticích nebylo potvrzeno," zmínil politolog Kamil Švec.

A věnoval se i promluvě Ondřeje Havránka v dnešních Otázkách Václava Moravce. "Silný závěr promluvy Ondřeje Havránka, syna jedné z obětí výbuchu ve Vrběticích, v dnešních Otázkách Václava Moravce. Narozdíl od prezidenta, jak sám řekl, poděkoval práci BIS a NCOZ Policie ČR," uvedl Švec.

— Kamil Svec (@SvecKamil) April 25, 2021

"Syn oběti vrbětického výbuchu Ondřej Havránek: 'Na závěr bych velmi rád poděkoval - na rozdíl od našeho pana prezidenta - BIS, NCOZ a Nejvyššímu státnímu zastupitelství za to, co se jim podařilo do této doby zjistit a prokázat...'," povšiml si slov i novinář Vojtěch Gibiš.

— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) April 25, 2021

