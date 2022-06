„Praha není Česko... Cože, uprchlíci zabírají bydlení?“ Takáč v ČT ugriloval Hřiba

reklama

Primátor Hřib byl ze strany jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) kritizován, že se se chová nekolegiálně, sám si to ale nemyslí: „My jsme prokázali dostatečnou kolegialitu tím, že tu máme čtyřikrát více uprchlíků na hlavu než v některých jiných krajích,“ oponoval, že světem kolovaly záběry, jak se v Česku dokážeme o uprchlíky naopak dobře postarat.

„I zástupce vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN označil naše počínání jako standard světové úrovně, to říkali až po tom, co navštívili pražské kongresové centrum,“ doplnil Hřib, že se ocenění vztahovalo hlavně na Prahu.

Nad tím moderátor Daniel Takáč zapochyboval: „To asi myslíte české počínání, ne výhradně pražské počínání... Česko není jenom Praha,“ upozornil.

„Vám to tedy nepřijde nekolegiální, když jim řeknete, že zavřete uprchlické centrum, a řeknete jim, že se o to budou muset postarat?“ ujišťoval se Takáč následně. „Ještě jednou, máme tu čtyřikrát více uprchlíků než v některých jiných krajích. Potvrdila to i datová analýza, kterou si vláda nechala zpracovat, že skutečně Praha je již přeplněna. Zatímco v jiných krajích jsou volné kapacity,“ uvedl.

„Přijde mi tedy nesmyslné registrovat uprchlíky v místech, kde se o ně neumíme a nemůžeme postarat. Je mnohem logičtější jejich přesměrování do jiných krajů. Je nutné vidět objektivní realitu,“ zdůraznil.

Pokud by k jejich přesměrování nedošlo, hrozí podle něj velké sociální problémy: „Tady se Pražanům zvyšují životní náklady i v kontextu energetické krize, souvisí to s cenami bydlení, které raketově rostou. A i Daniel Hůle z Člověka v tísni říká, že pokud nedojde k přesunu třiceti tisíc uprchlíků z Prahy do regionů s volnými kapacitami, dojde k velkým sociálním problémům,“ uvedl Hřib.

„A uprchlíci zabírají bydlení?“ zajímal se moderátor. Primátor Hřib se rozesmál a reagoval slovy: „Nevím, jestli jste si toho všiml, ale těch devadesát tisíc uprchlíků musí někde bydlet...“.„Oni bydlí v bytech, které by jinak Pražané dostali za nižší ceny?“ pozměnil Takáč svůj dotaz. „Ještě jednou, zkusím to znovu vysvětlit,“ pousmál se primátor. „Přišlo sem mnoho nových uprchlíků, ti potřebují bydlet. A kdyby tady nebyli, tak by pronájmy bytů byly pravděpodobně levnější, byla by menší poptávka. Myslím, že to není tak složitá úvaha,“ řekl.

„O uprchlíky, nebo spíše uprchlice s dětmi, kterých je většina, se musíme postarat, je to naše více než morální povinnost. Ale musíme to dělat nějak racionálně a efektivně. Není možné za státní peníze tady vytvářet problém, který pak budeme opět za státní peníze řešit,“ uvedl Hřib, který volá po koordinaci migrační vlny ze strany premiéra, a sice mezi jednotlivými ministerstvy a samosprávami.

„Uprchlické centrum ve Vysočanech ve středu 15. 6. zavřeme, není to žádný můj plezír. Výběr toho data, to je rozhodnutí krizového štábu hlavního města Prahy,“ sdělil pražský primátor Zdeněk Hřib, že nelze už další dny čekat, zda premiér zmíněnou koordinaci zařídí.

