„Prasata!“ Šok, muslimky si máčely nohy ve Vřídle, lid je rudý vzteky

19.07.2019 16:36

Na sociálních sítích se začala šířit fotografie muslimských žen, které si na karlovarské Vřídelní kolonádě omývají nohy v jednom z pramenů. Rozlícení internetoví přispěvatelé fotografii nenechali bez reakce. „A kdybych si já vytřel hýžďovou rýhu listem z koránu, to by bylo pozdvižení,“ napsal pobouřeně jeden z uživatelů. Jiní komentují, že to je „klasická ukázka úcty k jiné kultuře“. A v souvislosti s incidentem byla rovněž připomenuta i jistá podobnost s chováním některých z umělců, kteří se ve Varech taktéž neostýchali osvěžit na veřejnosti.