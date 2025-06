„Premiér Fiala to musel vědět.“ U Moravce přišlo závažné obvinění

Hosty pořadu Otázky Václava Moravce byli místopředsedové Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) a Jan Skopeček (ODS). K nim ke stolu v České televizi přisedli i místopředseda SPD Radim Fiala a předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Řeč se točila hlavně kolem bitcoinové kauzy nyní již bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Hned na úvod dostal slovo Karel Havlíček. „Ve čtvrtek na mimořádné schůzi čekáme vyjádření vlády a pana premiéra, zda podají demisi,“ řekl Havlíček. „Vidíme, že do nejvyšší politiky prostoupil zločin,“ zhodnotil kauzu bitcoinových miliard korun. V pátek 30. května podal kvůli kauze demisi ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Jednalo se o dar bitcoinů ve výši téměř jedné miliardy korun od člověka s pohnutou minulostí, přičemž není jasné a policie dosud nerozklíčovala, zda se jednalo o peníze z kriminální činnosti ochodování s drogami na tzv. darknetu.

Havlíček byl v šoku z toho, jakým zpsůobem k darování došlo. „Byl odsouzen, seděl ve vězení, potřebuje si otevřít peněženku s bitcoiny a ministerstvo mu to vlastně zlegalizovalo,“ kroutil hlavou.

A žádal, aby vláda sama ve čtvrtek při mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny podala demisi. „Vláda už má činit jediné: kontrolovat, jestli se na chodbách zbytečně nesvítí a jestli jsou vynesené koše. Vláda by měla dovládnout v demisi,“ řekl rázně Havlíček. A pokud Fialova vláda sama nepodá demisi? „Vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě. Je to pravděpodobné. Vláda už by neměla dělat žádná rozhodnutí,“ slíbil Havlíček.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6951 lidí

„Právo a spravedlnost se u této vlády měří dozimetrem,“ přidal Fiala bonmot.

A jak se zachová SPD, pokud hnutí ANO vyvolá hlasování o nedůvěře vládě? „Podpoříme hlasování o nedůvěře vládě,“ řekl Radim Fiala.

Skopeček je toho mínění, že opozice jen rozjíždí předvolební cirkus. „Čísla se zlepšují, opozici nezbývá nic jiného, než udělat nějaké předvolební divadlo,“ zmínil. A jal se obhajovat postup svého stranického kolegy. „Nevznikla žádná ztráta, naopak, státu přibyla miliarda. Blažek postupoval v dobré víře,“ řekl Skopeček. „Ten člověk si svůj trest odseděl a policie nedokázala spojit bitcoinové peněženky s trestnou činností,“ řekl na adresu dárce bitcoinové miliardy.

A pokud by to přesto byly peníze prokazatelně pocházející z trestné činnosti? I v tom měl Skopeček jasno. „A stejně by peníze z trestné činnost spadly do klína státu,“ dodal. Zároveň si došlápl i na hnutí ANO. Blažkovu rezignaci dal jako příklad. „Hnutí ANO má také své kauzy, ale neviděl jsem takovou rychlou reakci, jakou předvedl Pavel Blažek. To by zlepšilo politickou kulturu v republice,“ poznamenal Skopeček.

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl ukázal, jak postupovat v podobných případech. „Měli si udělat test – přijal bych takový dar jako politická strana? Pokud ano, tak je to v pořádku. Takový test neproběhl,“ zhodnotil Hampl. A pochválil ČR v oblasti kryptoaktiv. „V této oblasti je ČR téměř světovou velmocí,“ řekl Hampl s tím, že takové pověsti přispěl i nedávný přijatý zákon o kryptoaktivech. Zároveň se pokusil vyvrátit mýty, které o kryptoaktivech kolují. „Ne všechno okolo krypta je trestné a zavrženíhodné,“ řekl.

Skopeček uznal, že s darovanou miliardou by se nyní nemělo hýbat. „Nechal bych tu miliardu zmraženou, nic bych s ní nedělal,“ popsal, jak by postupoval. A vysvětlil, jak je možné, že je dar v takové výši. „Největší nárůst nastal růstem trhu,“ řekl. Dárce nakoupil bitcoiny před deseti lety za 20 milionů. V roce 2017 byl odsouzen k trestu odnětí svobody na devět let. Po částečném odpuštění trestu se dostal na svobodu. Za tu dobu hodnota bitcoinu nabyla výše téměř miliardy korun. „Chápu, že kauza vyvolává spoustu otazníků, chápu to, ty odpovědi musejí zaznít. Je to otázka etiky,“ dodal Skopeček.

Ale Havlíček se nemínil smířit s bagatelizací kauzy. „Vy tvrdíte, že nebylo prokázáno, že to nepochází z trestné činnosti. Ale už na základě intuice musíme vidět, co se děje. Sem nepřišel miliardář, nějaký filantrop, ale člověk, který nic neměl, seděl ve vězení,“ popisoval Havlíček. „Ten člověk měl jediný cíl, aby se mu otevřela ta peněženka. A vláda mu tam udělala užitečného idiota,“ dodal. „Je to průšvih jako dělo, tak nedělejme, že se nic neděje,“ zdůraznil Havlíček.

Radim Fiala se s Pavlem Blažkem setkal a mluvil s ním těsně před rozjetím kauzy. „Vypadá to jako veliká pračka špinavých peněz. Ale Blažek vůbec netušil, jak široká je ta věc. Nechápal to,“ vyjádřil se Fiala. A děsil se toho, aby Česko nespadlo do podobných praktik. „Nechci se dožít toho, že by stát přijímal takové peníze. To bychom byli na úrovni Kolumbie a legalizovali bychom tady mafiánské peníze,“ varoval.

Karel Havlíček poté vyjádřil názor, že v tom Pavel Blažek nebyl sám. „Premiér Fiala to musel vědět. Musel to vědět i Stanjura. Jen tomu nerozuměli. Nedělejme oběť jen z Blažka. Museli o tom vědět,“ zmínil místopředseda Poslanecké sněmovny.

Moderátor Václav Moravec začal na Havlíčka tlačit skrze Čapí hnízdo s tím, že předseda hnutí ANO čelí soudu a je možnost, že bude odsouzen. Zatímco v kauze bitcoinové miliardy žádné tresty a ani trestní stíhání neprobíhá.

„Proč to pletete dohromady, to je něco úplně jiného. Andrej Babiš bude kandidovat jako lídr ANO. A každý si snad dá dohromady, že Čapí hnízdo je něco úplně jiného, byl dvakrát zproštěn viny. Čapí hnízdo prošlo celým schvalovacím procesem státu – ale ty bitcoiny se točí kolem drog, kriminality, ten člověk seděl ve vězení. To se naprosto nedá srovnat,“ rozčiloval se Karel Havlíček.

Předvolební tabulka koalice Spolu

Téma diskuse se na impuls moderátora obrátilo k předvolební tabulce koalice Spolu, která srovnává ekonomické výsledky Babišovy a Fialovy vlády.

„S voliči hrajeme férovou hru. To přece nejsou nepravdivá čísla,“ hájil tabulku Skopeček. Připouští si kritiku, která zazněla nejen z opozičních stran, ale i od ekonomů? „Můžeme tam dát čísla, jak rostla reálná mzda,“ odpověděl na námitku, že ta klesala.

Zvládla podle něj vláda inflaci, které republika musela v předchozích letech vzdorovat? „My jsme nastupovali do vlády, když se inflace rozjížděla. Podařilo se nám tu dobu zvládnout. Daří se nám lidem vracet životní úroveň, kterou ztratili,“ nenechal se zviklat Skopeček. A zapojil do toho i válku na Ukrajině. „Volby bude rozhodovat i bezpečnost země,“ řekl.

„Ta tabulka je naprostý pamflet,“ okomentoval to lakonicky Havlíček. – Což Skopečka nadzvedlo. „Za kým jde ta vysoká inflace? Za předchozí vládou. Ještě jsme neměli ani důvěru sněmovny a inflace už byla na 10 %,“ poukázal.

Mojmír Hampl ukázal, co podle něj zčásti stálo za růstem inflace. „Velkým proinflačním impulzem bylo zrušení superhrubé mzdy. Proto byla ta inflace vyšší a delší,“ řekl. Pro ukončení superhrubé mzdy v roce 2021 hlasovala jak ODS, tak i hnutí ANO a SPD.

Psali jsme: Erik Best má Pavla přečteného. Ví, kdo má být premiér Eva Decroix v Partii: Voliči chtějí náš směr Kateřina Konečná: Každý hlas má stejnou váhu. Prezident nestojí nad volbami Litoměřice: DÚK nabídne v rámci oslav plavby lodí zdarma