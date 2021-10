„Přemluv bábu, ať volí pravici“. Známý herec Mádl může mít ve sněmovně bratra i otce

Kandiduje „celá“ rodina? To by se s nadsázkou mohlo říci o příbuzných herce a režiséra Jiřího Mádla. Zatímco on sám před časem „přemlouval bábu“, nebo v minulosti v Českých Budějovicích vystoupil na protivládní demonstraci, jeho bratr a otec nyní kandidují v jižních Čechách do Poslanecké sněmovny. Otec za koalici SPOLU, bratr Jan je na kandidátní listině Pirátů a STAN. Sám Jiří Mádl sklidil v souvislosti s politikou v minulosti i poměrně drsnou kritiku. Právě kvůli jeho slovům na demonstraci v Budějovicích tehdy padla slova jako „arogantní floutek“.

„Zajeďte za bábou a dědou a přemluvte je, aby volili pravici,“ nabádali především mladé lidi v roce 2010 v krátkém spotu, který veřejnost zná pod názvem „přemluv bábu“, Jiří Mádl a Martha Issová. Jiří Mádl ale není rozhodně jediný z jeho rodiny, který se „zabývá“ politikou.

Bratr na kandidátce STAN a Pirátů, otec na kandidátce SPOLU

Bratr známého herce a režiséra Jan, je zastupitelem Českých Budějovic a nyní dokonce kandiduje za koalici STAN a Piráti do parlamentních voleb. Na webových stránkách koalice na otázku, co chce v politice dokázat, uvádí, že chce pomoci změnit politické prostředí. „A také chci, aby stát lidem sloužil a neházel jim klacky pod nohy,“ vysvětluje mladý politik, který pracuje jako produktový specialista. Do Sněmovny prý kandiduje proto, aby měly jeho dcery možnost žít ve svobodné a spravedlivé zemi, a to v lepší zemi, než jako poslední roky. Na kandidátní listině má číslo 21.

Otec Jirky a Jana, Pavel Mádl, revizní a kontrolní technik vyhrazených technických zařízení, pro změnu kandiduje za ODS. Na jihočeské kandidátní listině koalice SPOLU je také na 21. místě.

Mádlova slova na demonstraci vzbudila emoce. Arogantní floutek, vzkázal tehdy Štefec

Sám Jiří Mádl má také k politice poměrně blízko. Například před přibližně dvěma lety se zúčasnil protivládní demonstrace ve svém rodném městě, tedy právě v Českých Budějovicích. Jeho proslov tehdy z některých míst vyvolal velké emoce. Oblíbený herec a režisér totiž mimo jiné uvedl:

„Někdo nám krade těžce vybojovanou úroveň této země a její pozici v Evropě. Využívá k tomu slabší a hloupější spoluobčany a jde mu to snadno. Buďme naštvaní a rázní. Babiš a Zeman musejí pryč. A nikdo jiný to nezastaví než my. Vytrvalostí!“

Jeho slova tehdy doslova nadzvedla například vojenského analytika Jaroslava Štefce.

„Tenhle arogantní floutek si vyžebral v době, kdy Andrej Babiš jako ministr financí schvaloval příspěvky jednotlivým filmům, celkem více než 13 milionů korun na díla a umělecké počiny, o nichž absolutní většina lidí nikdy ani neslyšela. Kde tahle parazitická šmíra bere tu drzost urážet více než 1,5 milionu Čechů a navíc vyřvávat o svržení demokraticky zvoleného premiéra a prezidenta, absolutně netuším. Na co si to hraje?! Na revoluci? A kde přišel na to, že lze někomu ukrást geografickou polohu?! Zajímalo by mě, kdo toho člověka platí? Zadarmo přece podobné typy nehnou ani prstem!“ nebral si servítky analytik.

Mám chuť toho kluka proplesknout…

V době pandemie to pak Jiří Mádl „slízl“ i za kampaň „Zachraň bábu, zachraň dědka“, kde vyzýval mladé, aby pomohli seniorům.

„Jestli nějakého seniora znáte a můžete mu zavolat, udělejte to. Spousta starých lidí sedí doma a dříve nebo později budou muset vyjít ven – nakoupit si, vyzvednout léky nebo vynést koš. Udělejte to za ně,“ apeloval tehdy.

Ne všichni ale jeho snahu pomoci ocenili. A to kvůli nepříliš uctivému oslovení seniorů.

„Kdykoli tento spot zahlédnu v televizi, mám chuť toho kluka proplesknout. Je to neskutečná drzost nazývat nás starší bábou a dědkem,“ nechala se tehdy slyšet například herečka Jaroslava Obermaierová.

Jan Mádl (uprostřed) s dalšími kandidáty na kampani v Českých Budějovicích. Foto: David Hora

