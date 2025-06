„Přemýšlení bolí.“ Lipavský dumal nad dezinformacemi

Problém dezinformací přesahuje možnosti vládních zásahů. Uvedl to ministr zahraničí Jan Lipavský, když komentoval schopnost státu čelit šíření nepravdivých a manipulativních informací. „Problém je daleko hlubší a určitě jde dál, než kam jsme my schopni naší aktivitou dosáhnout,“ vyjádřil se Lipanský k problematice dezinformací z hlediska možnosti vládních opatření.

Zároveň nastolil otázku, zda je větším problémem samotná nepravdivost dezinformace – nebo její manipulační potenciál. I na tuto otázku se dle jeho slov soustředí vnitrostátní debaty o tom, na co se mají zaměřovat aktivity státu.

Pomoci dopátrat se odpovědi se Lipavskému pokusil publicista Patrik Kořenář, jenž byl také hostem podcastu Český zájem, a jako klíčovou vyzdvihl právě manipulační složku dezinformace.

„Manipulace umožňuje manipulovat pravdivou i lživou informací tak, aby se změnil kontext a dosáhlo se nějakého cíle,“ upozornil Kořenář. Cílem může být podle něj například ovlivnění pohledu veřejnosti na určitou situaci nebo podpora konkrétního politika, který zastává zájmy šiřitele dané informace.

Lipavský přitakal, že právě kvůli emocionálnímu náboji manipulativní stránky dezinformací se stát zaměřuje právě na ni než na pouhé vyvracení nepravd.

„I my se snažíme posouvat víc k té manipulativní části komunikace, protože ta s sebou nese hluboký emocionální náboj a přináší emoce nedůvěry nebo pocitu zmaru,“ pravil Lipavský. Podle něj je technické a často složité vyvracení konkrétních nepravd méně účinné. „Zatímco u vyvracení nepravd je to velmi často dost složité, technické, nezajímavé a ve výsledku to nemá žádoucí efekt,“ dodal.

K tomuto Kořenář poznamenal, že „fakta stojí v cestě dobrému příběhu“ a dobrý příběh je proto vždycky funkčnější a bude se rychleji šířit.

Ministr Lipavský řekl, že stát se snaží čelit informačním manipulacím prostřednictvím osvěty a rychlé komunikace. Mezi využívané nástroje podle něj patří přednášky, vydávání informačních materiálů a především schopnost státu reagovat v řádu hodin na úderné události.

„Instituce pracuje způsobem, který by měl být přístupný pro všechny občany. Neměl by být žádným způsobem urážlivý nebo nepochopitelný,“ dodal Lipavský ke komunikaci státu. Zároveň však zmínil, že ministerstvo zahraničních věcí se pouští i do „odvážnějších věcí“ a jmenoval publikaci Prokremelské pohádky, která obsahuje sbírku ruských tvrzení a „české odpovědi“ na ně.

Například ruské tvrzení „NATO nemá zájem o mír na Ukrajině“, načež následuje „česká odpověď“: „Válka by mohla skončit hned, kdyby Putin přestal útočit na Ukrajinu“.

„Přemýšlení bolí. Lidé nechtějí moc přemýšlet, to je známá věc. Každého z nás to bolí, když se máme hluboce zamyslet a třeba by to ještě mělo vést k tomu, že přehodnotíme nějaké své postoje,“ zamyslel se Lipavský nad tím, proč lidé často podléhají zjednodušenému vidění světa.

Podle jeho názoru lidé přirozeně hledají známé a bezpečné vzorce, které jim usnadňují orientaci ve světě, i když je to může uzavírat do mentálních schémat spojených s emocemi a zkresleným pohledem na realitu.

Zároveň Lipavský uvedl, že i přesto se snaží vést otevřený dialog s lidmi opačného názoru. „To je moje snaha, když mluvím s voliči. Na sociálních sítích to není možné,“ dodal Lipavský, že na sociálních sítích nelze nikoho o čemkoliv přesvědčit.

Regulace digitálních platforem

„Lidé v diskusích na sociálních sítích dostávají své dávky dopaminu nebo naštvání, což my víme, že na sociálních sítích záměrně budují algoritmy, aby tohle u svých uživatelů vytvářeli a snaží se kontrolovat i množství emocí, které uživateli dodávají,“ zmínil Lipavský.

„Sociální sítě jsou provozovány soukromými podnikateli za účelem dosažení zisku. Takže oni potřebují aktivního uživatele, aby potom někde prodali reklamu nebo jinou službu,“ připomněl Lipavský.

Lipavský tvrdí, že ke zlepšení kontroly digitálního prostředí a k ochraně spotřebitelů může významně přispět Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act) od Evropské unie, které začalo naplno platit v únoru 2024. V Česku stále chybí jeho implementace, Lipavský ovšem vyjádřil přání, aby ji stihl schválit ještě současný Parlament ČR.

Lipavský poukázal na složitost digitálního prostředí, ale uznal, že lidé si formují názory různými způsoby. Umělá inteligence podle něj tento proces mění a snižuje důvěryhodnost informací, což nicméně neznamená, že informační manipulace nemohou fungovat. „Jsou to sofistikované kampaně, které ohýbají nebo posouvají vnímání toho, co se okolo nás děje. Zároveň my nežijeme v jednoduchém světě, a aby společnosti dokázaly být soudržné a aby se dokázaly bránit, to je jedna ze základních podmínek existence společnosti,“ řekl Lipavský.

Závěrem podcastu Lipavský poznamenal, že mezi „hlavní české zájmy v oblasti boje proti dezinformacím“ patří udržení soudržné společnosti a „další rozvoj státní strategické komunikace“. Podle něj je důležité, aby stát dokázal v případě potřeby rychle a srozumitelně „informovat veřejnost, včetně vysvětlení, proč se určité události dějí“.

Česko by se podle Lipavského mělo také aktivně podílet na formování evropské politiky v digitálním prostoru, protože „regulaci digitálních platforem“ podle něj nelze zvládnout pouze na národní úrovni.

