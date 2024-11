„Převratný“ průzkum, kde Trump prohrával. Pak volby. Expertka se netrefila o 17 %. Teď smích

„O víkendu se lidé, kteří pozorně sledují politické průzkumy, dočkali listopadového překvapení: velmi respektovaného průzkumu, který ukázal, že viceprezidentka Kamala Harrisová vede v Iowě o tři procentní body,“ napsal v sobotu 4. listopadu deník The New York Times.

Všechny ostatní průzkumy přisuzovaly Iowu Donaldu Trumpovi. A to s minimálním ziskem čtyř procentních bodů. J. Ann Selzerová, prezidentka Selzer & Co., pro The Des Moines Register a Mediacom uspořádala průzkum, z něhož vyšlo, že Kamala Harrisová začíná v Iowě u voličů převládat. Selzerová v Iowě přisoudila ve svém průzkumu vítězství Harrisové. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 3686 lidí

Hodnotu jejím slovům dávají její minulé odhady, které dokázaly číst nálady voličů a překlopit je do správného odhadu výsledků voleb. Selzerová zazářila při minulých prezidentských volbách v roce 2020, kdy předpověděla v Iowě pro Trumpa náskok sedmi procent oproti Joeu Bidenovi. Jiné průzkumy byly daleko opatrnější a Trumpovi přisuzovaly jen jedno procento náskoku. Nakonec Trump v roce 2020 získal v Iowě převahu osmi procent a Selzerová byla dávána za příklad jako perfektní analytik volebních nálad.

Jak ke svému odhadu výsledků letošních voleb Selzerová došla? „Více ženských, mladších a vysokoškolsky vzdělaných voličů nyní říkalo, že budou volit – skupiny, které mají tendenci podporovat paní Harrisovou. V posledním průzkumu také voliči starší 65 let favorizovali paní Harrisovou, zejména ženy v této věkové skupině, které podpořily viceprezidentku Harrisovou dva ku jedné, 63 procent ku 28 procentům. A nezávislí voliči, zejména nezávislé ženy, se v novém průzkumu také posunuli směrem k paní Harrisové. Je to, jako by si lidé stoupli a řekli: ‚Dobře, hlasuji.‘ A to byli příznivci Harrisové,“ řekla paní Selzerová pro deník.

„Tolikrát jsem se trefila, že nejsem nervózní, že by můj odhad nevyšel,“ řekla pro deník v sobotu Selzerová. A pokud by její odhad nevyšel? „Budu to brát jako velká holka. Žádné slzy nebudu prolévat,“ poznamenala pro deník.

New York Times poukázal na to, že ostatní agentury věnující se předvolebním průzkumům se často chovají stádně. Nechtějí, aby se jejich odhady příliš odlišovaly od výsledků ostatních agentur, protože se bojí selhání. Toho se Selzerová nebojí. „Agentury mohou někdy podlehnout jevu známému jako stádovitost, kdy zveřejní své výsledky pouze tehdy, pokud se shodují s tím, co již bylo stanoveno dřívějšími průzkumy. Ochota paní Selzerové publikovat své výsledky, i když jsou anomální, je součástí toho, proč je obecně považována za důvěryhodný zdroj,“ píše deník.

Ve volbách v Iowě získala Kamala Harrisová při sečtení 93 % volebních lístků 672 tisíc hlasů, a dosáhla tak na 42,6 % hlasů. Donald Trump získal 885 tisíc hlasů a dosáhl na zisk 56,1 % hlasů, a Iowu si tak připnul na svůj vítězný štít.

A jak na vlastní velmi nepřesný odhad reagovala sama Selzerová po volbách? „Dnes samozřejmě přemýšlím o tom, jak jsme se dostali tam, kde jsme,“ uvedla v prohlášení Selzerová, prezidentka společnosti Selzer & Co., která průzkum v Iowě provedla.

„Výsledky průzkumu, které jsme vytvořili pro The Des Moines Register a Mediacom, se neshodovaly s tím, co dnes voliči v Iowě nakonec rozhodli ve volební místnosti. Budu zkoumat data z různých zdrojů s nadějí, že se dozvím, proč se tak stalo. A vítám ten proces, protože by mě mohl něco naučit,“ řekla pro Des Moines Register.

Komentář si na účet analytičky Selzerové neodpustil nezávislý novinář Michael Tracey. Ten analytičce doporučil místo dat chopit se radši zahradničení. „Je čas, aby se dáma s průzkumem v Iowě začala věnovat zahradničení,“ poznamenal uštěpačně na síti X.

