„Prezident“ Kalousek: Povinné očkování. Je čas

Exministr financí Miroslav Kalousek se v Reflexu obul do neočkovaných. A to pořádně. Volal po zavedení povinného očkování. Na CNN Prima NEWS zároveň Kalousek řekl, že o kandidatuře na Hrad „možná začne přemýšlet, možná ne".

Někdejší poslanec Miroslav Kalousek pro Reflex.cz poznamenal, že vláda Petra Fialy se sestavuje teprve 2 týdny, což je krátká doba a v tuto chvíli je jasná jen jedna věc. „To jediné, co víme, je, že to bude všechno jinak, než je to v novinách,“ pravil.

Pak přešel ke covidu.

„Vláda to nezvládla. Ta čísla o tom svědčí. Zbytečně tady umřely desetitisíce lidí kvůli populismu vlády,“ shrnul situaci. Další hrůzostrašnou chybu dělá podle něj Babiš a jeho vláda v tom, že se tváří, jako by už nevládla, ačkoli stále nese plnou odpovědnost za to, co se v zemi děje. I když se Babiš tváří, že už je to věcí vlády budoucí, která zatím vládnout nemůže. Nebyla jmenována.

Obul se i do neočkovaných a to pořádně. V jedné věci totiž s končícím ministrem zdravotnictví za ANO Adamem Vojtěchem přece jen souhlasí. Současná epidemie je podle obou pánů epidemií neočkovaných a Kalousek se na neočkované lidi zlobí. Nechce být jejich rukojmím.

„Já nechci být rukojmím dvou až tří milionů nezodpovědných lidí, kteří mně mohou omezit přístup k veřejné službě zdravotnictví. Vyvolává to ve společnosti celou řadu problémů, ať už ekonomických nebo sociálních. Tu jejich nezodpovědnost nejsem schopen pochopit a nemyslím si, že by měla být tolerována,“ vypálil Kalousek.

Zdůraznil, že sice mohou onemocnět i očkovaní, ale ti pak v mnohem menších počtech končí na JIP, než občané neočkovaní.

Faktem podle něj je, že existují v podstatě 2 cesty, jak se bránit covidu. Buď se nechat očkovat nebo omezit sociální kontakty. „Já jako svobodný občan se rozhodnu, jestli se nechám očkovat nebo omezím své sociální kontakty,“ popsal cesty Kalousek. „Mně vadí ti, kteří nechtějí ani jedno, ani druhé. Ti jsou navíc dost hluční,“ nešetřil kritikou.

Lidé starší sedmdesáti let by se podle něj prostě měli očkovat, protože právě u nich hrozí, že mohou v případě onemocnění zahltit nemocnice. Pořád je to přes 400 tisíc lidí.

A tady podle Kalouska přichází čas na povinné očkování.

„Já patřím k těm, kterým není cizí otázka povinného očkování. Tohle je situace, která by povinné očkování unese právně i morálně,“ nešetřil ostrými slovy.

Preferoval by kampaň ode dveří ke dveřím a přesvědčování lidí. K tomuto plánu se staví kladně i budoucí vláda ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN.

Na sociální síti Twitter svůj postoj k neočkovaným zopakoval.

„Nedokážu pochopit bezohlednost neočkovaných a nechci být jejich rukojmím. Ochotně bych podpořil povinné očkování. Pokud to není možné, musí neočkovaní počítat s omezeními. Ať se svobodně rozhodnou - buď vakcína, nebo omezené sociální kontakty.“

Novinář Deníku N Kalouska pochválil za to, že do časopisu Reflex propašoval „závan zdravého rozumu".

„Respekt, že se vám podařilo do produkce Reflexu propašovat závan zdravého rozumu,“ napsal Moláček.

Kalousek vyjádřil naději, že závan zdravého rozumu snad jednou dostane i do Deníku N.

„Děkuji Vám. Třeba se mi ho jednou podaří propašovat i do Deníku N. Člověk nikdy nesmí ztrácet naději…“

Ale to už se Moláčkovi nelíbilo a Kalouska zpražil.

„Těší mě, že jedna moje pochvala způsobí, že se její adresát začne pokládat za jediný maják zdravého rozumu široko daleko, ale má to i odvrácenou stranu - povinnost vás z mnou zaviněného omylu vyvést. Nebojte - za zdravý rozum nebojujete sám a o enko si starost dělat nemusíte,“ odmítl Kalouska.





