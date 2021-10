„Prezident Šarapatka“ udělil svá vyznamenání. Halík, Geislerová, Koudelka. A některá od Zemana by se prý měla odebrat

Někdejší radní České televize Zdeněk Šarapatka se zasnil, jaké by to bylo, kdyby byl namísto Miloše Zemana prezidentem on a rozhodoval by, komu u příležitosti 28. října udělit státní vyznamenání. Nejvyšší státní vyznamenání by v takovém případě zamířilo hned dvojici prezidentů a nechyběla by ani známá jména, například kněze Tomáše Halíka, herečky Anny Geislerové či šéfa BIS Michala Koudelky. Vyznamenání by putovalo i k primáři sokolovské nemocnice Martinu Strakovi, který současného hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana označuje za „pochcanou mrtvolu“ či „bezpáteřní k*rvu“.

Úplně stejné vyznamenání jako Masaryk by pak podle Šarapatky zasloužila i další hlava státu. Nešlo by však o nikoho z prezidentů Československa ani České republiky – publicista má jasno, že by stejné ocenění jako první československý prezident zasloužila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. „Paní Čaputová se významně zasloužila o rozvoj demokracie, humanity, lidských práv a dobrých sousedských vztahů mezi našimi zeměmi,“ vysvětluje Šarapatka.



Vysoká ocenění by získali též zaměstnanci společnosti Imex Group ve Vrběticích na Zlínsku, kteří zemřeli při teroristickém útoku, za nějž je podle vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) odpovědná Ruské federace. Řád bílého lva občanské skupiny II. stupně in memoriam by tak z rukou Šarapatky převzali pozůstalí po Luďkovi Petříkovi a Vratislavu Havránkovi. „Vražda pana Petříka a pana Havránka je nepřátelským aktem cizí mocnosti proti České republice a trvalým mementem pro česko-ruské vztahy,“ komentuje bývalý radní.

Další vyznamenaným by byl též plukovník Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby. Podle publicisty si ocenění Koudelka zaslouží, jelikož se „významně podílí na ochraně občanů před hrozbami terorismu, organizovaného zločinu, extremismu a špionáží cizích mocností a na ochraně bezpečnosti, demokracie a svobody České republiky“.



Nechybí ani jméno katolického kněze Tomáše Halíka. Ten se totiž prý „se svým dílem a veřejnými postoji zasloužil o demokracii, svobodu a mezináboženský dialog“.



Dále, šéf další z bezpečnostních institucí – Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jehož by Šarapatka vyznamenal za výsledky jeho úřadu, který se dlouhodobě zabývá tématem hybridní války a vojenských informačních operací.

Medaile Za zásluhy II. stupně by podle bývalého radního měla příslušet i Martinu Strakovi, primáři interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov. „Přes neschopnost Babišovy vlády zajistit regionu odpovídající pomoc a logistiku v boji proti virové nákaze zvládli pan Straka a pracovníci jeho oddělení krizovou situaci a zabránili tak masivním ztrátám na životech pacientů,“ ocenil by lékaře.

Ocenění by se našli i mezi novináři a publicisty. Z této branže Šarapatka cení novináře Jaroslava Kmentu, který dle něj „bez ohledu na osobní rizika zmapoval a popsal zneužívání politické moci a zločiny v éře Václava Klause, Miloše Zemana a Andreje Babiše“ a tak se prý „významně zasloužil o svobodu projevu a demokracii“.

Následuje i jméno publicistky Alexandry Alvarové, která by prý zasloužila ocenit za mapování tématu „ruské hybridní války, prorůstání ruského vlivu do nejvyšších pater světové, evropské a české politiky a dezinformační scény“.



A nakonec nechybí ani umělci, z nichž jmenuje kupříkladu herečku Aňu Geislerovou. Ta podle Šarapatky vystoupila v roli spisovatelky Boženy Němcové „mistrně a neotřele“.



Svátek 28. října by však nezůstal pod vedením Šarapatky pouze u udělování vyznamenání. Dodává, že by též došlo i na odebrání řádů z rozhodnutí prezidenta republiky, a to těch, které byly udělovány v letech 2013-2020, tedy za funkčního období současného prezidenta Miloše Zemana.

Místo Šarapatkových vysněných jmen však letos dostaly vyznamenání jiné osobnosti. Nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, dostali: herečka Jiřina Bohdalová za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění; britský politik Alfred Duff Cooper, který složil funkci kvůli nesouhlasu s podpisem Mnichovské dohody; vojenský letec, důstojník československé armády a letectva Alexander Hess; zesnulý podnikatel Petr Kellner; kosmonaut Vladimír Remek.



Mezi dalšími oceněními pak byli například majitel společnosti Marlenka international Gevorg Avetisjan či předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.

