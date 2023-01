„Přihlouplost, drzost, hanebnost!“ Witowská ve varu. Václav Moravec vyřkl, co neměl

Moderátorka Světlana Witowská se na svém twitterovém profilu velmi hlasitě zastala svého partnera, diplomata Petra Koláře, a to za to, aby nebyl srovnáván s lobbistou Martinem Nejedlým. Vyšlápla si proti bývalému kolegovi v ČT Václavu Moravcovi.

Na Petra Koláře přišla řeč v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce, kdy nově zvolený prezident Petr Pavel hovořil o tom, jaký má s Kolářem vztah. "Petr Kolář mi byl v řadě věcí rádcem, ale je také přítelem. A to, že nejsme v žádném vztahu permanentním, že tedy nebyl součástí týmu ani nechce být součástí žádné pevné struktury, tak nám právě dává možnost toho odstupu," sdělil Pavel.

"Já myslím, že je potřeba zaprvé říct, že Petr Kolář je především diplomat a politik, ne lobbista. Za druhé je potřeba říct, že je člověkem, který je respektován v kruzích, kterých si zase já vážím, zároveň má za sebou velice úspěšnou diplomatickou kariéru ve čtyřech diplomatických pozicích včetně Spojených států a Ruska a já si jen těžko dokážu představit někoho, kdo by měl takhle komplexní pohled na mezinárodní, ale i vnitřní politiku. Kdo by měl i takové kontakty jako on. Takže já jsem rád, že takového člověka ve své blízkosti mám, že se na jeho rady mohu spolehnout, ale právě ta volnost toho našeho spojení je v tom, že já rady rád přijmu, ale zdaleka nedělám žádný závazek, že se jimi budu řídit," odvětil Pavel.

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

"Mohli by si novináři, včetně Václava Moravce, odpustit spojování jména Petr Kolář s Martinem Nejedlým? Naznačovat, že bývalý diplomat, který sloužil celý život téhle zemi, je něco jako Nejedlý, je neskutečná přihlouplost a drzost. A ano, Petr Kolář je můj partner," rozhorlila se v této otázce moderátorka Světlana Witowská.

"Tak vzhledem k tomu, že podle svých slov pracuje jako lobbista pro neveřejné zahraniční klienty, tak je obava na místě," okomentoval to jeden z diskutujících. "Člověče, ptát se JE legitimní a jasné, mluvit o Nejedlém a Kolářovi jako o nějakém ekvivalentu JE hanebnost. To je vše. Petr Pavel není Zeman, Petr Kolář není Nejedlý. Nejedlý s novináři nekomunikoval. PK trpělivě odpovídá na otázky a neschovává se. To jste si jistě všiml," sdělila Witowská.

"Ve společnosti, kde nikdo nechápe, že by někdo mohl něco dělat jen proto, že věří, že dělá správnou věc a jediné, co z toho chce mít je to, aby se ta dobrá věc podařila, se těhletěch hloupých škatulek nezbavíme ještě dlouho. A ty sis taky mohla už zvyknout, že máš doma démona," podotkl následně syn Petra Koláře Ondřej.

"Mě by pan Kolář na hradě nevadil..v jakékoliv pozici.. nicméně já tam to rovnítko s Nejedlym nevidím.. ani teď v otázkách VM..Hezký den," poznamenal další diskutující.

"Nejde o rovnítko. Ale o opakované podsouvání, jestli nebude "něco jako Nejedlý". Nebude. Není to gauner," sdělila Witowská.

