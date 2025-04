„Přímá linka na Texas.“ Hejtman Holiš popisuje, co všechno dokázal v USA. Jednal i s guvernérem Abbottem

Pane hejtmane, proč jste si jako cíl zahraniční cesty vybrali právě Spojené státy americké – a konkrétně Texas? Hraje v tom nějakou roli i to, co se po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu odehrává v globální politice a ekonomice?

Austin jsme si vybrali již před rokem, tedy ještě před nástupem prezidenta Trumpa. Jde o jedno z nejdynamičtějších měst ve Spojených státech, které je významným technologickým a inovačním centrem. Díky dlouhodobé práci naší organizace ZRIA, která v USA už absolvovala nějaká jednání, jsme mohli navázat oficiální spolupráci s tamními samosprávami, univerzitami i podnikatelským sektorem.

Zlínský kraj byl jedním ze tří regionů z celé ČR, které se účastnily prestižní konference SXSW. Co konkrétně to pro náš kraj znamená?

Je to velký diplomatický úspěch. Už jen samotná možnost být součástí delegace na tomto globálním fóru je významná, z Česka tam měly zastoupení pouze tři kraje. Našim firmám se otevřely nové příležitosti, mohly zde prezentovat své inovace a navázat důležité kontakty. Například společnost CSIG Group vzbudila velkou pozornost se svým robotickým psem, který sloužil jako demonstrace jejich pokročilých dronů.

Během cesty jste jednal s celou řadou vysoce postavených osobností – od starosty Austinu až po guvernéra Texasu. Jak byste tato setkání zhodnotil z pohledu diplomacie a regionální politiky?

Setkání s guvernérem Texasu byla pro mě velkou ctí. Dveře do jeho kanceláře se neotevírají každé delegaci. Část schůzek včetně této byla organizována pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu, zbytek programu jsme si sestavili sami. Velmi si vážím i uznání naší přípravy ze strany velvyslance Miloslava Staška, což nám dává další motivaci v těchto aktivitách pokračovat.

Zaznělo, že máte „přímou diplomatickou linku na Texas“. Můžete to rozvést? V čem je tato vazba výjimečná?

Nejde jen o formální podpisy memorand nebo nějaké přísliby. Navázali jsme pevné vazby včetně dohody s tamní univerzitou. Navíc jsme získali možnost mít v Austinu stálou kancelář, která bude sloužit jako základna pro rozvoj další spolupráce. Považuji to za velký úspěch na začátek a teď je potřeba na tom dál stavět.

Jedním z hmatatelných výstupů cesty je dohoda mezi Univerzitou Tomáše Bati a St. Mary’s University v San Antoniu. Jak velký význam tomu přikládáte z pohledu rozvoje kraje?

Jedná se o obrovskou příležitost nejen pro univerzitu, ale pro celý kraj. Spolupráce s americkými univerzitami může přispět k vývoji nových technologií, zejména v oblasti materiálového inženýrství a umělé inteligence. Tento transfer know-how je klíčový i pro firmy v regionu.

Navštívili jste také Port San Antonio – technologický kampus, který inspiroval řadu členů delegace. Vidíte v něm model pro rozvoj strategických zón ve Zlínském kraji, jako je např. Holešov?

Ano, propojení soukromého sektoru s univerzitami a výzkumnými centry zde funguje dokonale. Podobné záměry máme i ve Zlínském kraji, ale v USA jsou v tomto ohledu mnohem dále.

Do Texasu vás doprovodily i firmy ze Zlínského kraje. Jak si podle vás vedly a jaké další možnosti se jim díky této misi otevírají?

Byly na vysoké úrovni. Tři z nich se prezentovaly před americkými investory a jejich vystoupení byla velmi úspěšná. Mnoho firem se dostalo do povědomí a otevřelo si nové možnosti.

Jaký osobní dojem na vás zanechala texaská mise? Byl pro vás nějaký moment obzvlášť silný nebo symbolický?

Když pominu pracovní setkání, bylo to jednoznačně setkání s krajany ve Westu. Je to partnerské město našich Kunovic na Slovácku, kde žije početná česká komunita. Byl to silný zážitek vidět tisíce kilometrů od domova tradiční kroje ze Zlínského kraje a setkat se s lidmi, kteří se i po letech hrdě hlásí k českým kořenům.

Řada lidí se ptá, jak se podobné zahraniční mise promítnou do života běžných obyvatel kraje. Co byste jim odpověděl?

Dlouhodobě mohou přinést ekonomický růst, nová pracovní místa a příležitosti pro mladé lidi. Cílem je, aby region nabízel atraktivní podmínky pro vzdělání a podnikání, aby lidé neměli důvod odcházet jinam.

Plánujete v návaznosti na tuto cestu další kroky? A jak chcete dále posilovat roli Zlínského kraje jako sebevědomého a otevřeného partnera i v mezinárodním měřítku?

Navazujeme další partnerství nejen s univerzitami, ale i s firmami. Austin je začátek. Pokud chceme, aby Zlínský kraj byl sebevědomým a otevřeným partnerem, musíme na těchto vztazích dále systematicky pracovat.