„Pro Evropu pr***r.“ Důsledky roztržky Trumpa a Zelenského

Status věnovaný setkání hlav USA a Ukrajiny nazval ekonom Pavel Šik „Jen pár nedůležitých poznámek po tom celém fiasku“. Uvedl v něm, že nesouhlasí s převážně evropskými tvrzeními, že nový formát rozhovorů v Bílém domě je chybný.

„Zaslechl jsem i označení telenovela atd. Naopak, já jsem z těch veřejných rozhovorů v Oválné pracovně nadšený, že se nejedná za zavřenými dveřmi. Dnes jsme to s mou drahou probírali a shodli se na tom, že je to ryzí demokracie, protože jsou to věci veřejné a veřejnost má právo je sledovat. Řekl bych naopak, že se jedná o naprostý zlomový formát toho, jak má být politika transparentně tvořena,“ napsal Šik.

Zelenskyj – rozmazlený politik

Druhou poznámku věnoval dalšímu vývoji. „To, co se dnes stalo, je pro Evropu absolutní prů**r a může za to nejen Biden, ale především evropští vůdci. Ti všichni udělali ze Zelenského toho, kým dnes je. Rozmazleného politika, který si myslí, že vše se musí točit kolem něj a dle toho se chová. Amíci jsou a budou v klidu, každý z nás, co od začátku psali, že Zelenskyj a jeho administrativa udělali chybu, když se nechali od Západu vmanévrovat do války, zvláště potom, co jsme se poté během času dozvěděli, že smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou byla na začátku války připravena, a potom, co včera ruský ministr Lavrov uvedl, že v dubnu 2022 nás dělily hodiny od podpisu úplné mírové dohody, že Ukrajina byla připravena podepsat, ale Boris Johnson v pověření Londýna a Washingtonu Ukrajinu zastavil, a i po dnešní hádce v Bílém domě nám všechny skutečnosti dávají za pravdu,“ domnívá se Šik.

Není jasné, jak to půjde dál

Dále uvedl, že důsledků naprosto ojedinělé roztržky, spíše historicky bezprecedentní hádky dvou státníků, se trochu bojí. „Bojím se, že tady v Evropě nastane obrovská hysterie. Jsem přesvědčen, že si doposud všichni mysleli, že to Evropa a Zelenskyj s Trumpem nějak uhraje. Po tomto týdnu to tak nevypadá. Všechny kecy evropských politiků, kteří si teď dávají na profily, že stojí za Ukrajinou, jsou jen prázdný vzduch. Vsadím se, že nikomu v Evropě teď není jasné, jak to půjde dál. Je absolutně nejasné, jestli bude Trump dál jednat s Putinem o Ukrajině, nebo se na to vlastně vykašle a bude s Ruskem dělat vlastní politiku a obchody,“ napsal ekonom Šik.

Bude Merz chtít být novým Churchillem?

Na jedné straně podle něj můžeme být rádi, že máme takové neschopné ratlíky ve vrcholné evropské politice, kteří nejsou schopni řešit problémy ve vlastních zemích, a tak se stále ohánějí cizí válkou. „Na druhé se v Německu už třese Merz převzít hlavní evropskou roli potom, co Macron i Starmer selhali. Merz teď vypadá jako jestřáb a je jediný v Evropě, který bude umět bouchnout do stolu, a vsadím se, že v tomhle okamžiku už souhlasí se všemi požadavky německé SPD, jen aby co nejrychleji usedl do křesla kancléře. Trochu se bojím, že uvidí tu ojedinělou možnost být novým evropským Churchillem,“ přemítá Šik.

Půjdeme na frontu?

Velkou neznámou podle něj bude i reakce Ukrajinců na dnešní den. „Buď Volodymyra zastřelí, nebo se za něj semknou a udělají nám že života v Evropě peklo. Mám trochu obavy, abychom nakonec opravdu na tu frontu nešli… Včera jsme se s pár kamarády bavili o současném vývoji. Třeba zrušení agentur jako NED nebo USAID by samo o sobě před pár lety bylo zprávou na minimálně půl roku. Dnes mám pocit, jako by se to stalo už velmi dávno... ta rychlost vývoje je nebezpečná,“ uzavřel ekonom Šik.