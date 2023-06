„Pro Ukrajince lepší než pro Rusy.“ Zaznělo o přehradě. Od odborníka

reklama

Kdo zničil kachovskou přehradu? Jak těžké to bude zjistit? „Já si myslím, že je to celkem jednoduché. Vzhledem k tomu, že to tvrzení, že takový rozsah škody by způsobila jedna raketa z raketometu, je absolutně nereálné. Ta destrukce musela být provedena mnohem větším množstvím výbušniny, což obrázky zcela jasně dokazují. Takže si myslím, že bez jakýchkoliv diskusí ta destrukce byla provedena ruskou stranou,“ domnívá se Šedivý.

„Samozřejmě že Ukrajina nechce sdělovat své záměry, a proto neustále říká, že ještě nezahájila onu hlavní činnost v rámci té plánované ofenzivy. Myslím si, že ta ofenziva již probíhá, bude mít určité časování, bude mít určitý postup použití sil, využívání směrů, testování obrany ruské strany. Ale myslím si, že Rusové moc dobře vědí, že mechanismus protiofenzivy byl zahájen, a proto tu destrukci provedli. Mimochodem Ukrajinci upozorňovali na to, že přípravy k destrukci v minulosti probíhaly na koruně přehradní nádrže Nová Kachovka. Takže samozřejmě že všichni doufali, že Rusové k tomu nepřistoupí, ale ty signály tam už byly,“ dodal.

„Analýza, detailní, záběrů i destrukce – a ta šíře poškození přehradní nádrže, ta si myslím, že ukazuje na to, jak jsem už řekl na začátku, velmi těžko to mohla provést jedna raketa. To zkrátka je téměř nerealizovatelné i vzhledem ke kvalitě materiálů, vyztužení těch železobetonových přehradních těles a podobně. Ale opravdu pyrotechnici a analytici na výbušniny a destrukční práce jsou schopni velmi přesně ukázat nebo vysvětlit, k jaké destrukci došlo, co bylo použito pravděpodobně, jaké razance a na kolika místech,“ doplnil Šedivý.

Vyjádřil se i ke spekulacím, že to mohly způsobit ukrajinské síly. Byl by tam nějaký racionální důvod, proč by to udělaly? „Ve své podstatě si myslím, že by musela být vytvářena varianta, že by Rusové provedli nějaký obchvat a útok na tom jižním směru a použili by de facto ten opačný směr, to znamená, že by se pokusili překonat Novou Kachovku, případně nějaké jiné možné přechody a provést úder do ukrajinského týlu, ale vzhledem ke konfiguraci toho bojiště je to poměrně málo pravděpodobné a myslím si, že v současné době a za současné situace to ukazuje spíš na Rusy než na Ukrajince. V každém případě, kdyby to chtěli provést Ukrajinci a nějakým způsobem poškodit nebo omezit obranné linie Rusů na levém břehu řeky Dněpru, tak by si zároveň výrazně omezili schopnost manévru, což by zase bylo spíš nevýhodné pro ně než pro Rusy,“ zkonstatoval Šedivý.

Poněkud odlišný pohled na celou věc měl expert Zdeněk Kříž z Masarykovy univerzity.

Expert na bezpečnostní politiku Jan Kříž tvrdí, že zničení Kachovské přehrady hraje do karet víc Ukrajincům než Rusům. „Nebudu se vyjadřovat k tomu, kdo tu přehradu poškodil, ale jaké to má důsledky pro vedení bojových operací. V první řadě to znamená, že jestliže bude Kachovka vypuštěna, a ona se během několika dní vypustí, tak už ji nikdo nebude moci vypustit podruhé. Třeba někdy v létě, kdy by chtěli Ukrajinci násilně překročit Dněpr a Rusové by jim v tom chtěli zabránit. Pokud by byla Kachovka plná, vypuštěním by Rusové mohli tento pokus elegantně zlikvidovat. To už nyní nebude možné,“ uvedl Kříž podle informací ČTK.

Jelikož je levý břeh Dněpru níž než pravý, vyleje se zhruba 70 procent vody právě na území okupovaná Ruskem. „Z tohoto úhlu pohledu to znamená, že obranná postavení, která si Rusové vytvořili na levém břehu Dněpru, utrpí škody. Také to znamená, že terén bude vysychat mnohem pomaleji, vyschne třeba až v létě. Ruský generální štáb tak bude muset počítat s tím, že by se Ukrajinci mohli v létě, až bude probíhat další fáze ukrajinského útoku, pokusit zesílit tlak násilným přechodem Dněpru, a vytvořit si příznivé podmínky pro vpád do zad Rusům, kteří se brání u Melitopolu,“ popsal analytik, že vypuštění Kachovské přehrady tak z vojenského hlediska pomáhá víc Ukrajincům než Rusům, respektive Rusům zničení přehrady rozhodně nepomáhá.

Kvůli vypuštění přehrady také hrozí problémy s pitnou vodou na okupovaném poloostrově Krym. „Nevím, do jaké míry tam Rusové vybudovali nějaká další opatření, která by umožnila Krym zásobovat vodou jiným způsobem, ale ano, Kachovka zásobuje Krym, který v létě začne opět trpět nedostatkem vody,“ dodal Kříž.

