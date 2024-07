Ve francouzských parlamentních volbách v roce 2024 získala nejvíce křesel levicová koalice Nová lidová fronta (NFP). Koalice získala 182 křesel a porazila tak Macronovu koalici (168 křesel) i pravicovou stranu Národní sdružení (Rassemblement national, RN) Marine Le Penové, která získala pouze 143 křesel. Francie bude mít parlament se třemi velkými bloky, ale bez jasné většiny. O výsledcích informoval francouzský deník Le Monde.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 740 lidí

„Většina učinila pro zemi jinou volbu" než je krajní pravice, dodal lídr levicové koalice Jean-Luc Mélenchon s tím, že věří, že nyní „musí být vůle lidu potvrzena".

V levicové koalici se nachází Nepoddajná Francie (France Insoumise), Socialistická strana, Ekologové a Komunistická strana. Po sjednocení levicových sil v zemi plánuje Mélenchon a jeho strana uskutečnit zásadní změny v několika klíčových oblastech. Levicová koalice Nová lidová fronta ve Francii navrhuje dle svého předvolebního programu rozsáhlé reformy s cílem posílit ekologickou a sociální spravedlnost v Evropě. Plánují odmítnout Pakt o stabilitě a růstu a navrhnout nový evropský pakt zaměřený na klimatické a sociální otázky.

Dále navrhují ukončit smlouvy o volném obchodu a zavést ekologický a sociální protekcionismus na hranicích Evropy, aby chránili evropský trh před neekologickými a sociálně nespravedlivými produkty. Koalice také usiluje o novou industrializaci Evropy s důrazem na digitální technologie, farmaceutický průmysl a energetiku. Navrhují zavést ekologické pravidlo, které by upřednostňovalo zelené investice, a zdanit nejbohatší lidi na evropské úrovni.

Fotogalerie: - Na pódiu i pod pódiem

Francii budou vládnout komunisté. Muslimové a teroristé se usmívají

Co se týče otázky migrace, hodlá Mélenchon zrušit zákon o azylu a přistěhovalectví. Nová lidová fronta plánuje usnadnit přístup k vízům, legalizovat situaci pracovníků, studentů a rodičů školních dětí a zavést povolení k pobytu na deset let jako standardní doklad k pobytu. Chce také revidovat Evropský pakt o azylu a imigraci, aby zajistila „důstojné přijetí migrantů" a vytvořit status tzv. „klimaticky vysídlených osob“. Cizincům žijícím ve Francii nelegálně pak koalice slibovala přístup ke státní zdravotní péči.

„Prezident má povinnost vyzvat Novou lidovou frontu, aby vládla," prohlásil Mélenchon. „Naši lidé jasně odmítli nejhorší možný scénář. Dnes večer má RN daleko k absolutní většině," prohlásil a dodal, že je to „obrovská úleva pro miliony lidí, kteří tvoří novou Francii".

Fotogalerie: - San Marino

Francie je mrtvá

V reakci na výhru levicové koalice se začaly na platformě X objevovat zmínky a porovnávání dnešní situace ve Francii s knihou Podvolení od francouzského spisovatele Michela Houellebecqa z roku 2015. Román zkoumá témata politické moci, kulturní identity, osobní krize a konformismu, a vyvolává otázky o kompatibilitě islámských hodnot s evropskými demokratickými tradicemi.

Podvolení je dystopický román odehrávající se v roce 2022, kdy ve Francii prezidentské volby vyústí v neobvyklou koalici politických stran, které se spojí proti pravicové političce Marine Le Penové a podpoří kandidáta Muslimského bratrstva, Mohammeda Ben Abbese. Po jeho vítězství dochází k radikálním změnám ve francouzské společnosti. Nová muslimská vláda začíná prosazovat zásadní změny, včetně zavádění islámského práva šaría a přetváření univerzitního prostředí. Hlavní postavou knihy je univerzitní profesor François, který se ocitá před dilematem, zde se má podřídit novým poměrům, přijmout islám, aby si udržel svou profesní pozici a získal výhody, nebo odolat a riskovat ztrátu svého postavení.

Už jen název románu „Podvolení" naznačuje téma konformismu a přizpůsobení se. Françoisova osobní volba, zda se podvolit novému režimu, je metaforou pro širší společenský fenomén podvolení se silnějšímu vlivu. Román je sám o sobě často vnímán jako varování před potenciálními riziky spojenými s politickými a sociálními změnami v Evropě.

Fotogalerie: - Můj křup proti vládě

Ač ve Francii včera nevyhrála vyloženě muslimská strana, mnozí vnímají politickou změnu ve Francii podobně, vzhledem k tomu, že i při těchto parlamentních volbách byli všichni proti Le Penové. Francouzský prezident Emmanuel Macron dal levicové koalici před Národním sdružením přednost.

„Francii budou vládnout komunisté. Muslimové a teroristé se usmívají. Houellebecqovo proroctví se stále více přibližuje. Za několik desetiletí budou Francouzi ve Francii menšinou,“ napsal na X francouzský spisovatel Emmanuel Rincón.

Francia será gobernada por comunistas. Sonríen los musulmanes y terroristas. La profecía de Houellebecq cada vez más cerca. En unas décadas los franceses serán minoría en Francia. pic.twitter.com/tWfu2k6Vec — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 7, 2024

„Houellebecqovo ,Podvolení' se stále méně podobá románu a spíš jako vyprávění cestovatele v čase o budoucnosti Francie...,“ poznamenal Theo Wold, pracovník administrativy bývalého prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa.

Houellebecq’s “Submission”



is looking less and less like a novel



and more like a time traveler’s account of



France’s future… — Theo Wold (@RealTheoWold) July 8, 2024

„Francie je mrtvá. Evropa je odsouzena k záhubě. Proroctví Michela Houellebecqa bylo správné,“ seznal také český židovský aktivista a podnikatel Aaron Günsberger. „Jeho román vyšel ve stejný den, kdy islamističtí teroristé zaútočili na satirický časopis Charlie Hebdo. Jeho dílo je považováno za komentář ke stavu Francie, úpadku západního humanismu a vzestupu islámu v Evropě,“ připomněl vyznění Houellebecqova románu.

Francie ???? je mrtvá. Evropa je odsouzena k záhubě ??



Proroctví Michela Houellebecqa bylo správné.



Michel Houellebecq, francouzský romanopisec, měl ve svém románu „Podvolení“ proroctví o islamistickém převzetí Francie prostřednictvím jejích politických a vzdělávacích institucí.… — A.Günsberger (@AGunsberger) July 7, 2024

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26887 lidí

Komentář s názvem „O podvolení ve Francii“ k příležitosti francouzských parlamentních voleb napsal také český sociolog Petr Hampl, a to ještě před výsledky druhého kola. „V tuto chvíli je pro nás nejzajímavější, jak muslimská komunita ve Francii převezme moc. Houellebecq to popisuje tak, že politická situace směřuje k vítězství Marine Le Penové. Všichni se tedy spojí proti ,pravicovému extrémismu' – od umírněného středu až po ostře vyhraněné náboženské fundamentalisty,“ popsal Hampl a poté porovnával tuto fiktivní situaci s aktuální politickou situací ve Francii.

„Strana Marine Le Penové sílí a Macron organizuje koalici všech, přičemž jedním z nosných prvků té koalice je ,islamolevičáství',“ zmínil Hampl spojení islamistických a levicových ideologií. Podle Hampla se společnost rozdělí na elitu, která bude žít podle islámského práva s mírnými požadavky, a běžné občany, kteří budou čelit progresivistickým reformám a omezením. „Společnost se rozdělí na dvě skupina. Ti nahoře budou žít podle islámského práva (s tím, že na velmože budou uplatňovány jen velmi rozumné požadavky) a pro ty dole je tu gender, kastrace a všechna další progresivistická špína,“ předpověděl Hampl.

Sám autor románu Podvolení den před druhým kolem poskytl telefonický rozhovor španělskému deníků El País. V rozhovoru hovořil o kampani, o tom, co se může stát dál, o Marine Le Penové a jejím kandidátovi na premiéra Jordanu Bardellovi a o Francii rozdělené mezi to, co nazývá „elitami" a „lidem".

Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

„Mohou se stát nepříjemné věci," uvažoval spisovatel. Vítězství levicové koalice však nepředpokládal, za nejpravděpodobnější považoval scénář, kdy by se do vedení dostala pravicová strana Le Penové. „Mluvíme-li o současné politické situaci, nejpravděpodobnější scénář je, že Národní fronta (dřívější název strany) bude mít jen relativní většinu a upustí od toho, aby se dostala k moci, pak budou věci pokračovat normálně. Pokud budou mít absolutní většinu a ujmou se moci, pak nastanou problémy."

Houellebecqa znepokojuje především situace francouzského venkova, vychází z osobní zkušenosti. „Od té doby, co žiji na venkově, jsem si všiml... Část země byla opuštěna a právě tato část země se v současné době bouří,“ uvedl spisovatel a dodal, že vzpoura lidí proti elitám je nevyhnutelná. „Věci směřují ke konfrontaci. Jde o vzpouru lidí proti těmto elitám. Elitám v každém slova smyslu: politickým, ekonomickým, intelektuálním,“ vysvětloval spisovatel.

Dále v rozhovoru rozebral situaci Národního sdružení, které podle něj není antisemitské, ale protimuslimské. S krajní pravicí nemá strana dle jeho názoru nic společného. „To je nesmysl. Nemají spolu nic společného," řekl a dodává, že v historii Národní fronty a jejího nástupce, Národního sdružení, není důležitá kolaborace s nacistickou okupací, ale „trauma" z alžírské války.

„Celá elita se mobilizuje proti Národní frontě," uvedl. „Macron tímto způsobem vyhrál už dvoje volby. Lidé jsou z tohoto argumentu unavení. Už nefunguje, i když stále ještě trochu ano. Tentokrát jim to ještě projde, ale nevím, jestli je to dobrá zpráva. Někdy si člověk říká, že by bylo lepší, kdyby konflikt vypukl už teď."

Na závěr zmínil, že i když volil elitu, není s jejími výsledky spokojen a váhá, jak bude hlasovat v budoucnu.