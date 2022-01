„Prostomozek! Fujtajbl.“ Laudát ve varu z toho, co vyplouvá od Pirátů

reklama

„Za posledních deset let v Česku klesl počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi o třetinu, tedy o 340 tisíc. To není špatná zpráva,“ napsal Adam Zábranský na Twitter. A následně ještě doplnil: „Mně přijde, jako by po mně, jakožto po ateistovi, někteří zde diskutující chtěli, abych byl z této zprávy smutný, a vůbec nechápu proč. Přijde mi úplně logické, že katolíci z toho smutní jsou, protože přicházejí o své souvěrce, ale já mezi ně nepatřím a v církvi nevidím to, co oni.“

Za posledních 10 let v Česku klesl počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi o třetinu, tedy o 340 tisíc. To není špatná zpráva.

Mně přijde, jako by po mně, jakožto po ateistovi, někteří zde diskutující chtěli, abych byl z této zprávy smutný, a vůbec nechápu proč. Přijde mi úplně logické, že katolíci z toho smutní jsou, protože přicházejí o své souvěrce, ale já mezi ně nepatřím a v církvi nevidím to, co oni.

„Pirátský fujtajbl: Piráti se poslední dobou s narůstající intenzitou předbíhají, kdo pronese větší blbost. Novou ligu zahájila Jana Michailidu, když se v rámci svého předvolebního klání vycenila s vnitřním pohnutím, že je myšlením komunistka. Dodala, že je pro svobodný demokratický komunismus. Nad tímto jejím duševním pohnutím, které ocenila snad jen kovaná nejvyšší soudružka Konečná, se téměř všichni ostatní bavili,“ poznamenal na sociální síti k výroku Zábranského předseda Klubu angažovaných nestraníků František Laudát.

Kdybyste, pane Zábranský, alespoň něco četl o hledání cest z dnešního marasmu a rozčarování lidí po celém světě, takové hlouposti byste z úst nevypouštěl. Pro náš civilizační okruh už skoro všichni vnímaví přemýšlejí o tom, že bez hlubšího smyslu života to dál nepůjde. Dokonce už je stále více přijímán názor, že osvícenství narazilo do zdi. Narazilo do zdi, protože paradoxně vyhrálo nad předchozím společenským paradigmatem kontumačně. Lidé možná jakž takž rozumějí světu kolem sebe, ale nerozumějí sami sobě. A víte, o čem dnes filozofové přemýšlejí? Že řešením není pokračování v dnešní cestě, ale velké partnerství přírodních věd a z toho vycházející moderní technologií a vnitřního duševního světa každého jedince. Nikdo Vám nevnucuje víru v Boha, ale to ještě neznamená, že byste neměl žít v hodnotově a funkčně vytvořeném kulturním schématu naší civilizace,“ zmínil Laudát.

„Tím, co jste prohlásil, oslavujete úpadek naší společnosti. Marx, Engels, Lenin a další sebranka se musí tetelit blahem. A začněte číst. A ani nemusíte jezdit do Oregonu. Stačí zajít na Václavák do vydavatelství Academia. Tam toho hodně najdete, a můžete si doplnit zjevný deficit svých vědomostí v pohledu na současný svět. Přeji Vám hodně úspěchů v hledání pravdy. Když jí najdete, bude to ku prospěchu nás všech,“ uzavřel Laudát.

