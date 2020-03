„Prská přes roušku v ČT, zpocenej.“ Ondřej Hejma o opozici, EU, Zemanovi a viru. Bez roušky a bez obalu

reklama

„Musíme si zvykat, zřejmě to takto bude pořád,“ okomentoval Hejma fakt, že s Veselým hovoří přes obrazovku. Jako první téma přišel projev prezidenta Zemana na TV Prima. „Já jsem se na to velice těšil, protože to byl projev, který po dlouhé době sliboval velkou podívanou. Ta příležitost je úžasná,“ uvedl Hejma na začátek.

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 14% Vadilo a bylo by to skandální 2% Nevadilo 84% hlasovalo: 10392 lidí

Xaver se pak otázal, zda Hejma sledoval, jaká se proti projevu zvedla vlna na sociálních sítích. Což komentátor kvitoval, že se projev zkrátka nepovedl. „Přitom on stál na výhru v té partii. Protože on je prezident, který díky svým čínským konexím nejspíše něco velikého udělal pro tuto zemi. A on z výšin toho vítězství, kdy mohl nad svýma rivalama triumfovat, tak klesl na jejich úroveň, a ještě udělal tu hrubku na závěr. Tu penaltu neproměnil, kopnul ji vedle,“ použil Hejma fotbalovou terminologii.

Komentátor spekuloval, že na prezidenta musí být vyvíjený obrovský tlak, zvláště na sociálních sítích. Hejma to konfrontoval s tím, jak se k sobě hezky chovají lidé v reálném světě. A na sítích se pak vylévají „potoky hnusu“. „Miloš je asi moc na síti,“ teoretizoval o tom, proč se projev nepovedl.

Další komentář se věnoval ministru Hamáčkovi, u kterého Hejma prohlásil, že se ukazuje, že Hamáček udělal dobře, když vstoupil do vlády s Babišem. „Je dobrý bejt u věci, když se něco děje,“ konstatoval komentátor. „Představte si, že v tom červeném svetru tam klidně mohl stát profesor Fiala a mohl zachraňovat národ, ale co dneska dělá? Prská prostě přes roušku, zpocenej v České televizi,“ přidal alternativu, kdyby Babiš utvořil vládu s těsnou většinou s ODS. Hejma dokonce nazval Hamáčka „národním hrdinou“. Ale dodal, že na Čechy „dohlíží“ celý Babišův tým, akorát Hamáček to lépe komunikuje. Pozitivně zhodnotil i Hamáčkův pověstný svetr, řka, že do boje se nechodí v saku.

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Babiš se podle něho stáhne a bude rozhodovat spíše ze zákulisí. „Nebude tolik vidět, protože byl vidět už moc, a ti lidé jsou na něj alergický, i ti kdo ho normálně můžou,“ spekuloval Hejma. Xaver se pak zeptal, zda ministr Adam Vojtěch vydrží do podzimu, ale zde se Hejma nechtěl pouštět na tenký led. Dodal, že nesdílí urážky jako „Ken“ či „zpěváček“, které o ministrovi zaznívají. „Zatím drží a jestli si v určité chvíli řekne dost, tohle já už nemám zapotřebí a prostě s tím švihne, tak se nic nestane, přijde někdo jiný a bude tam dělat tu samou práci,“ nevzrušoval se komentátor.

Dále se Xaver s Hejmou věnovali slovům Klause mladšího o komatózní Evropské unii. Komentátor řekl, že se ze strany Klause mladšího jedná o logickou úvahu. „Já si vzpomínám, když to tady všechno začalo před zhruba 14 dny, už bylo celkem jasné, že je to vážné, tak to ticho, které se ozývalo z Bruselu, bylo prostě ohlušující. Najednou bylo evidentní, že ta EU pro nás nemůže nic udělat,“ zavzpomínal. „Oni neselhali, oni jen potvrdili, že je to prázdná a falešná konstrukce, která je dobrá na nějaké šoupání dotací tam a zpátky, ale která nemůže té zemi v ničem pomoci,“ prohlásil komentátor s tím, že se přirozeně jedná o příležitost pro euroskeptiky jako Václav Klaus ml. k demontáži Unie.

„Já bych se připravil na slušnej tlak z Bruselu, aby bylo tzv. více Evropské unie. Soudruzi, máme problémy, řeší to více Evropské unie, jako kdysi více socialismu. Takže to bude velkej souboj, ale tam ještě nejsme,“ odtušil Hejma.

Krátce zhodnotil, jak virus zasáhne Spojené státy. Prý to bude „mazec“, pro Donalda Trumpa daleko horší, než co zažívá v Čechách Andrej Babiš, protože část lidí v USA nemá zdravotní pojištění a jedná se o obrovskou zemi. Odhadl, že opatření, která jsou dle jeho názoru ke zploštění křivky nutná, budou ještě měsíc nebo dva trvat.

Komentoval také ironické video z Německa, ve kterém mladý muž vítá koronavirus, protože „férově“ zabíjí hlavně staré, kteří „ničili planetu“. Dle Hejmy se jedná o pokračování aféry „Babička je stará ekologická svině“ a je k neuvěření, že se video objevilo na veřejnoprávní televizi. „Je to mimořádně odporné, když si člověk pustí ten videoklip, který k tomu je,“ řekl Hejma a pokračoval, že video je obludné, hnusné a nahrává všem stereotypům o Němcích. „Já myslím, že tohle by se u nás nestalo,“ komentoval fakt, že se klip objevil na veřejnoprávní televizi.

