„Půl Bavorska bude volit v ČR?“ Hašek odpálil u Rajchla třaskavinu

„Po delším čase takto vystupuji na brífinku politické strany. Na začátek možná pro řadu lidí šok a řada otázek, jak je možné, že se Michal Hašek, dlouholetý sociální demokrat, spojuje se stranou PRO Jindřicha Rajchla, která má nálepku pravicové strany. Já jsem svoje hodnoty nezměnil. Vstupuji do strany PRO jako člověk se silnou sociálnědemokratickou orientací,“ poznamenal ve svém vystoupení Hašek.

„V politice se určitě podařila řada věcí, staly se ale chyby. Za ty chyby jsem tvrdě zaplatil. Jsem rád, že jsem měl čas na sebereflexi. Do strany PRO vstupuji jako člověk, který má levicově konzervativní vidění světa,“ sdělil Hašek, jenž je předsedou nové krajské organizace. Představil Kláru Liptákovou, jež přišla z KDU-ČSL a je nyní Haškovou místopředsedkyní. Představil i dalšího, Jožku Regece.

„Dnes neplatí dělení světa na levici a pravici. Dnes se dělí pohledy na svět na konzervativní a liberální vidění světa. Jsem tu proto, abych obhajoval konzervativní pojetí světa. Nestydím se za to, že manželství je pro mě svazek muže a ženy,“ dodal Hašek, jenž nyní podle svých slov opouští komfort advokacie.

„Nikdy bych nevěřil po dvaceti letech v politice, že za dva roky jde udělat v České republice to, co se podařilo pětikoalici premiéra Petra Fialy. To není osobní útok. To, co předvádí Fialova vláda v domácí a v zahraniční politice, je pro mě naprosto nepřijatelné,“ uvedl.

Poukázal mimo jiné také na nedotknutelnost Benešových dekretů, která by podle něj měla být deklarována celou politickou scénou. Hovořil i o ochraně vody. „Jsem přesvědčen, že Česká republika by po vzoru jiných států měla mít samostatný ústavní zákon, který bude chránit vodu. Ústavní zákon, který dá každému právo na přístup k pitné vodě,“ zmínil mimo jiné Hašek. Kromě aktivních záloh armády by měly také sloužit aktivní zálohy integrovaného záchranného sboru.

„Čeká nás těžká práce. Současná vláda udělá vše pro to, aby se zabetonovala ve svých pozicích,“ dodal Hašek.

Po Haškovi k pultíku přistoupila i Klára Liptáková, která v minulosti působila mimo jiné jako náměstkyně primátora v Brně. „Moje hodnoty byly vždy konzervativní. Vždy jsem stála v pravé části lidoveckého spektra. Když jsem slyšela mluvit pana doktora Rajchla, řekla jsem si, že je to přesně to, co zastávám já,“ uvedla Liptáková, kterou podle svých slov zajímá rodinná politika.

„Na rodinu jako na svazek muže a ženy jsou poslední dobou pořádány útoky. Prvním opatřením, které bychom měli všemi silami podporovat, je definice ústavním zákonem rodiny jako manželství muže a ženy,“ dodala Liptáková, že pro děti jsou třeba mužské i ženské vzory. „V dnešních dnech ta výchova poměrně dost chybí, podle mě by bylo dobré zavést etickou a rodinnou výchovu do školního vzdělávání,“ řekla. Sama by se ráda také zaměřila na patologické jevy v rodinách. Jozef Regec následně opět zdůraznil důležitost rodiny, hovořil také o sportu.

„Mám dost neúcty vůči našim předkům, kteří zde nasazovali svůj vlastní život, abychom zde mohli žít ve svobodné zemi. Mám dost neúcty k manželství a rodině. Ten útok, který je na ně směřován ze Západu, je flagrantní. Mám dost neúcty k naší vodě. K naší měně. Mám dost neúcty k naší zemi. Musíme se hrdě přihlásit k tomu, co je české, a začali jsme to chránit. Tato země si nemůže dovolit devastaci ze strany současné vlády,“ uvedl v závěrečném slovu šéf strany PRO Jindřich Rajchl, který kabinet Petra Fialy (ODS) nazval sebrankou. „Nechceme zelenou ani duhovou inkvizici, chceme ochranu tradičních hodnot. Chceme být pro Českou republiku ten správný směr,“ dodal.

První dotaz z novinářské obce pak směřoval ke korespondenční volbě. „Jsem přesvědčen, že při současné definici volebního práva představuje korespondenční volba problém. Problém především z důvodu naplnění požadavku tajnosti volby. Současná vládní koalice se může přetrhnout s poslaneckým návrhem, aby zakotvila korespondenční volbu pro volby do Poslanecké sněmovny. A já se ptám: kde máme Senát? Jaktože toto volební právo není navrhováno pro senátní volby? Jaktože naši lidé v zahraničí nebudou volit takto i do krajů, do obcí? Spoustu otazníků zvýšil ještě poslanecký návrh, který říká, že ještě u krajanů se bude přidělovat státní občanství na základě čestného prohlášení a doložení čtyř generací zpět. Já nechci podsouvat autorům tohoto poslaneckého návrhu nějaký špatný úmysl, ale jednu věc žádám. Žádám, aby současný ministr vnitra, pan Rakušan, vystoupil při projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně a ujistil za stát, za vládu, za Ministerstvo vnitra, že nesměřuje například tady tato záležitost opět k prolomení Benešových dekretů. Které zbavily státního občanství České republiky miliony našich bývalých spoluobčanů,“ ptal se Hašek a uvedl, že chce vědět, že o České republice nebude rozhodovat zároveň půl Bavorska nebo půl Rakouska. Podle Rajchla jde o snahu změnit pravidla uprostřed volebního období. „Současné vládě nejde o občany, ale o koryta,“ zmínil následně Rajchl.

