„Radši si vezmou basu piv z obchodu.“ Hospody kaput, hotely kaput. Covid změnil Pasov

REPORTÁŽ Tragický propad cestovního ruchu je vidět na bavorském venkově i ve městech. Po celý rok sem ještě před pár lety směřovaly rodiny z Berlína nebo z těch nejvzdálenějších spolkových zemí. Covidová situace narušila zaběhnutý rytmus, se kterým se řada živnostníků i firem stále nemůže ztotožnit. Holanďané či Belgičané nejsou a samozřejmě po turisticky zvídavých a náruživých jihoasijců se zcela slehla zem. A tak se dramaticky mění pojem „využití volného času“ a dovolená. Nahlédli jsme, jak to vypadá u našich sousedů v jižním Bavorsku, v historickém městě Passau (Pasov). Moc optimistické to ale nebylo…

V těchto dnech, kdy je venkovní teplota přece jen smířlivější, vyráží řada lidí do přírody nebo jen tak korzují na sluníčku. Park na soutoku Dunaje a Innu je toho svědkem dnes a denně.

Jo, bejvávalo…

Chladné a prázdné, neosobní, jsou uličky v historickém středu. Snad každá druhá restaurace je zavřena, to samé je u penzionů a hotýlků. Před covidem se tady nedalo projít bez strkání, jaký tu byl „šrumec". Beznadějně plno a obsazeno. Jako mávnutím kouzelného proutku je to zcela naopak. Špinavá okna některých domů ukazují, že jejich majitelé nebo nájemci buď zmizeli, nebo to nechávají odevzdaně osudu. Exkluzivní adresa s výhledem na Dunaj nebo úzké uličky přísně katolického města prostě netáhnou.

Jako kdyby toho nebylo málo, lidé si na korzování a posedávání s sebou berou nealko a hlavně alkoholické pití koupené v supermarketech. Omladina se nežinýruje si vzít celou basu piva. „Nu, vždyť stojí osmdesát centů flaška,“ hlaholí jeden z nich a má samozřejmě pravdu. Dát si něco v některé z nemnoha otevřených restaurací je tak pětkrát dražší. A to ceny na rozdíl od ostatní západní Evropy, a naší republiky nevyjímaje, prakticky stagnují nebo se zvýšily jen o několik centů. Mladí i starší si s sebou berou také jídlo, krabičky s pamlsky, které si třeba udělají doma, ale nejsou to povětšinou výrobky od ještě stále četných místních cukrářů a pekařů. Prostě „handmade“. To prohlubuje nervozitu podnikatelů v cestovním ruchu a gastronomii. Začátek sezóny je takříkajíc na zavolání, ale optimistický výhled se nedostavuje.

Restaurace, pizzerie, kavárny, všechny vyžadují potvrzení o očkování, bez toho nemáte šanci. Kdo se nechce podřídit, může si něco koupit „s sebou“ a v nejlepším případě to sníst u stolečků, které hostinští vytáhli, aby alespoň „kšeft popostál“. Dříve se u nich tak maximálně kouřilo, dnes tu hodují a bužírují ti, kteří nechtějí být skenováni personálem nebo je pro ně prostě bezpečnější konzumovat a popíjet venku za docela ostrého větru, který ty „čínské“ viry patřičně rozežene.

Jako by toho nebylo málo, celá oblast je ohrožena ptačí chřipkou, a tak je přísný zákaz krmení labutí, racků a dalších ptáků. Z toho jsou rozmrzelé především děti, takže rodiny se svými potomky uvidíte spíše na prolézačkách než na pochůzce kolem řeky. A tím pádem s sebou nemají tolik jídla či pamlsků, nesednou si na okraj chodníku nebo do čerstvě se klubající zelené trávy. To by se jim junioři rozběhli kamkoliv jinam, protože tohle je pro ně nuda.

Skandál na skandál

A stále toho není dost! Je tu ještě jedna, mnohem vážnější skutečnost. Právě pasovským biskupstvím otřásá ohromný skandál kolem řady duchovních, kteří navzdory svému slibu Bohu se věnovali především dětem a zvláště pak chlapcům a věru nehladili je jen po hlavě. „Je to šílené, co se nyní děje. Bavorsko se stane ateistickou zemí,“ hořekuje důchodkyně Gerta. Vyšlo najevo, že někteří kněží, již už opustili toto slzavé údolí, se spustili vskutku nehorázně. Proto poněkud pejorativně vidíte nábor do skupin mládeže, pozvánku, která visí na zdech biskupství a láká mládež do kroužků. U těchto náborů se leckdo pozastaví a většinou nechápavě kroutí hlavou.

Jako sebereflexi, kde katolická církev otočila zcela na druhou stranu problému, začíná být velmi shovívavá k lidem z komunity LGBT. A to je zas kamenem úrazu pro starší obyvatele Svobodného státu Bavorsko, kteří toto nemohou přenést přes srdce. A tak církev opouští nejen mladí, postižení syndromem přílišné náchylnosti kněží k mladých hochům či dívkám, ale ve své horlivosti ochabují i staří, typičtí Bavoráci, kteří vždy drželi zem jako pevnou duchovní jistotu. Ještě nedávno, na začátku covidu, se přijal zákon, že v každé třídě musí být na stěně kříž, na každém úřadě jakbysmet. Jinověrci nebo bezvěrci si toho příliš nevšímají a berou to s prominutím jako „kopání polochcíplé kobyly“, jak mi řekl jeden zubící se Němec, který nebyl vůbec, ale vůbec blonďáčkem.

Klér a „duháci“

Spojování vatikánské a duhové barvy je proti srsti i vyznavačům klasické německé, vícečlenné rodiny. Jenže je tu jiná doba. Ve městě už opravdu neuvidíte typický bavorský kroj. Koupit si jej můžete, to ano, ale ani v typických prodejnách se zájemci o kožené lacláče, jégrhozny nebo modrobílé sukně či košile nepotkávají ve dveřích a prodavač si může bez problémů surfovat po netu na počítači, protože široko daleko nikde žádný kupující. Až na čestné výjimky.

Boom ale zažívají rodinné poradny typu LGBT nebo styl „jak změnit pohlaví“ či „jak nalézt sama sebe“ a trefit se do toho správného pohlaví, kterých je prý už několik desítek na výběr.

Toto všechno působí na psychiku zvláště starších lidí. Ještěže je poměrně příznivá cenová situace v potravinách, energiích či nájmech. To mohou jiné státy Německu jen závidět. Ti, kteří dříve nepamatovali, že by byli nějak významně vidět policisté, konstatují dramatickou změnu. Nekorzují tedy moc mezi lidmi, ale jezdí po městě jako by Pasov měl navštívit sám německý prezident. To je významná vizuální změna.

(Ne)Jistota

Nikdo si však nedovolí obtěžovat lidi na vycházkách a korzech. Neexistuje, že byste někoho překračovali nebo se vyhýbali. Či třeba byli terčem nevybíravého žebrání nebo jen vulgárních nadávek. Také nekloužete po psích exkrementech a ze země byste mohli jak se říká jíst.

Nálada tedy zvláštní, covidová, nikoliv postcovidová. Strach o budoucnost i přes štědré dotace vlády, samozřejmě mají zvláště malí živnostníci. Občané, uchlácholeni příznivými cenami, se Green Dealu neobávají. Elektromobilů tu nevidíte příliš – v tom jsme spíše kupodivu premianti my, Češi, Moravané a Slezané…

